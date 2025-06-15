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Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языке

Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языке - 15.06.2025 Украина.ру

Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языке

Украинская полиция усмотрела основания для расследования по факту публичного исполнения песен на русском языке. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области

2025-06-15T11:45

2025-06-15T11:45

2025-06-15T11:45

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"На одном из концертов в области звучали песни на русском языке: полиция Киевщины устанавливает обстоятельства происшествия", - сказано в официальном сообщении.Поводом для расследования стало выявление 14 июня во время мониторинга социальных сетей публикации. В ней сказано, что 13 июня "в Бориспольском районе во время концерта певец исполнял песни на языке оккупанта".Из контекста следует, что "языком оккупанта" Нацполиция Украины считает русский язык."Полицейские зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других происшествий. В настоящее время идет проверка", - заявили в отделе коммуникации полиции Киевской области.Ранее на эту тему: Образец изворотливости и лицемерия. Чем занята Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации "Киев станет областью в составе РФ", "Русский как язык интимного общения" и другие скандалы недели

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новости, киевская область, украина, нацполиция, русскоязычные, русский язык, русская культура, русский мир, гражданские свободы, права человека, евроинтеграция, русофобия, постсоветское пространство