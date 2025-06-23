"Крайне мощные взрывы": российские "Герани" ночью атаковали Украину - 23.06.2025 Украина.ру
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"Крайне мощные взрывы": российские "Герани" ночью атаковали Украину
"Крайне мощные взрывы": российские "Герани" ночью атаковали Украину - 23.06.2025 Украина.ру
"Крайне мощные взрывы": российские "Герани" ночью атаковали Украину
Накануне поздним вечером российские беспилотники начали бить по территории Украины, они поразили цели в Павлограде и Новомосковске Днепропетровской области
2025-06-23T07:34
2025-06-23T07:49
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Ракетным ударом ВС РФ поразили военный объект ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 70 человек, сообщает Минобороны РФ.Несколько раз за ночь взрывы гремели в украинской столице и Киевской области.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 3.44 по московскому времени в Киеве звучит тревога.В сети появились видеозаписи с поднимающимся над городом дымом. Пишут, что после ударов в столице горит здание политехнического института им. Игоря Сикорского. Начались аварийные отключения света. Местные телеграм-каналы называют взрывы после ударов по Киеву крайне мощными.Удары нанесли также по объектам в Белой Церкви, Гостомеле, Обухове, Василькове, Борисполе, Ирпене Киевской области.Кроме того, "Герани" прилетели в оккупированный Херсон, Черкассы, Сумскую, Черниговскую области, Кривой Рог.Российские военные также ударили в район Полтавы. Запорожье частично обесточено, жалуются местные каналы.О других успехах российских военных - в материале ВС РФ наносят удары по целям врага в Николаевской и Херсонской областях на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киевская область, киев, взрыв
Новости, Украина, Киевская область, Киев, взрыв

"Крайне мощные взрывы": российские "Герани" ночью атаковали Украину

07:34 23.06.2025 (обновлено: 07:49 23.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Накануне поздним вечером российские беспилотники начали бить по территории Украины, они поразили цели в Павлограде и Новомосковске Днепропетровской области
Ракетным ударом ВС РФ поразили военный объект ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 70 человек, сообщает Минобороны РФ.
Несколько раз за ночь взрывы гремели в украинской столице и Киевской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 3.44 по московскому времени в Киеве звучит тревога.
В сети появились видеозаписи с поднимающимся над городом дымом. Пишут, что после ударов в столице горит здание политехнического института им. Игоря Сикорского. Начались аварийные отключения света. Местные телеграм-каналы называют взрывы после ударов по Киеву крайне мощными.
Удары нанесли также по объектам в Белой Церкви, Гостомеле, Обухове, Василькове, Борисполе, Ирпене Киевской области.
Кроме того, "Герани" прилетели в оккупированный Херсон, Черкассы, Сумскую, Черниговскую области, Кривой Рог.
"Новые "Герани" прилетели в Нежин Черниговской области. Местные каналы жалуются, что в сторону Чернигова летит около десятка ударных БПЛА", - указал телеграм-канал Украина.ру.
Российские военные также ударили в район Полтавы. Запорожье частично обесточено, жалуются местные каналы.
О других успехах российских военных - в материале ВС РФ наносят удары по целям врага в Николаевской и Херсонской областях на сайте Украина.ру.
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