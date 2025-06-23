https://ukraina.ru/20250623/bit-naotmash-voennyy-ekspert-prizval-zhestko-otvechat-na-ataki-vsu-1064162457.html

"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ

"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ - 23.06.2025 Украина.ру

"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ

России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-23T03:30

2025-06-23T03:30

2025-06-23T03:30

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"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе 'Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся'", — заявил он. Командир привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: 'Какой плохой Израиль'".Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 'Искандеров'". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго"."Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250622/armiya-rossii-nanesla-udary-po-obektam-na-ukraine-chto-izvestno-k-utru-22-iyunya-1064144107.html

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