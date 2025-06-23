"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ - 23.06.2025 Украина.ру
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"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ
"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ - 23.06.2025 Украина.ру
"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ
России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-23T03:30
2025-06-23T03:30
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"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе 'Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся'", — заявил он. Командир привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: 'Какой плохой Израиль'".Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 'Искандеров'". По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго"."Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, ивано-франковск, алексей живов, владимир зеленский, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости
Новости, Россия, Украина, Ивано-Франковск, Алексей Живов, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Главные новости

"Бить наотмашь": военный эксперт призвал жестко отвечать на атаки ВСУ

03:30 23.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Чебаркуль
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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России нужно прекратить демонстрировать слабость и начать наносить сокрушительные удары по Украине. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Мне уже набила оскомину дискуссия в духе 'Нас провоцируют, но мы такие хорошие, что не поддаёмся'", — заявил он. Командир привёл пример Израиля: "Он убивает женщин и детей, но против него никто не вводит санкций... Никто не говорит: 'Какой плохой Израиль'".
Живов предложил конкретные меры: "За каждые сто беспилотников, которые летят по Москве, нам надо отправлять на Ивано-Франковск по 100 'Искандеров'".
По его мнению, такая тактика быстро даст результаты: "Долго жители западной Украины будут терпеть отправку своих территорий в каменный век? Думаю, не очень долго".
Он раскритиковал текущую сдержанность России: "Пока мы с ними играем в поддавки, нас будут бесконечно долбить". Командир уверен, что только демонстрация силы может остановить агрессию: "Зеленского просто подвесят за причинное место где-то на Хрещатике".
"Может быть, я ошибаюсь, но я в этом абсолютно уверен", — заключил Живов, подчеркнув необходимость жёсткого ответа на украинские провокации.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вчера, 10:19
Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июняС позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах Украины были зафиксированы последствия российских ракетно-бомбовых ударов.
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