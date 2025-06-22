Зеленский подверг санкциям депутатов, чтобы отвести внимание от своих сбежавших "кошельков" - Дубинский - 22.06.2025 Украина.ру
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Зеленский подверг санкциям депутатов, чтобы отвести внимание от своих сбежавших "кошельков" - Дубинский
Зеленский подверг санкциям депутатов, чтобы отвести внимание от своих сбежавших "кошельков" - Дубинский - 22.06.2025 Украина.ру
Зеленский подверг санкциям депутатов, чтобы отвести внимание от своих сбежавших "кошельков" - Дубинский
Владимир Зеленский расширил санкционные списки Киева с намерением отвести внимание от более важных для него персон. Об этом 22 июня заявил оппозиционный депутат украинского парламента Александр Дубинский.
2025-06-22T18:13
2025-06-22T18:13
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Находящийся в киевском следственном изоляторе оппозиционный парламентарий отреагировал в своём телеграм-канале на решение Зеленского расширить санкционные списки. С 22 июня они пополнены 13 физлицами и 8 юрлицами – соответствующий указ опубликовал офис президента Украины.Среди подвергнутых санкциям значатся депутат парламента (Верховной рады) Артём Дмитрук и бывший депутат Александр Онищенко, а также иностранцы. Среди дискриминируемых юрлиц упомянуты компании из России и Кипра."Зеленский ввел санкции против нардепа Артема Дмитрука и Александра Онищенко. Очень хочется Бубочке перебить скандал со сбежавшими от него Чернышовым и Миндичем", - констатировал оппозиционный парламентарий.Накануне автор издания Украина.ру Кристина Черкасова рассмотрела подробности скандала в публикации Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, нардеп, оппозиция, оппозиционеры, олигарх, санкции, александр дубинский, александр онищенко, кипр, украина-ес, ес
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада, нардеп, оппозиция, оппозиционеры, олигарх, санкции, Александр Дубинский, Александр Онищенко, Кипр, Украина-ЕС, ЕС

Зеленский подверг санкциям депутатов, чтобы отвести внимание от своих сбежавших "кошельков" - Дубинский

18:13 22.06.2025
 
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
Зеленский Дубинский
© коллаж Украина.Ру
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Владимир Зеленский расширил санкционные списки Киева с намерением отвести внимание от более важных для него персон. Об этом 22 июня заявил оппозиционный депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Находящийся в киевском следственном изоляторе оппозиционный парламентарий отреагировал в своём телеграм-канале на решение Зеленского расширить санкционные списки. С 22 июня они пополнены 13 физлицами и 8 юрлицами – соответствующий указ опубликовал офис президента Украины.
Среди подвергнутых санкциям значатся депутат парламента (Верховной рады) Артём Дмитрук и бывший депутат Александр Онищенко, а также иностранцы. Среди дискриминируемых юрлиц упомянуты компании из России и Кипра.
"Зеленский ввел санкции против нардепа Артема Дмитрука и Александра Онищенко. Очень хочется Бубочке перебить скандал со сбежавшими от него Чернышовым и Миндичем", - констатировал оппозиционный парламентарий.
Накануне автор издания Украина.ру Кристина Черкасова рассмотрела подробности скандала в публикации Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях
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