От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта - 22.06.2025 Украина.ру
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От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта
От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта - 22.06.2025 Украина.ру
От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта
После двух недель ракетных ударов затухающей интенсивности конфликт между Ираном и Израилем может перейти в новую фазу с непредсказуемыми последствиями, вплоть до ядерного сценария. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-22T07:15
2025-06-22T07:15
новости
иран
израиль
сша
хезболла
хамас
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Отвечая на вопрос, как конфликт будет развиваться после обмена ракетными ударами, он отметил, что в таком случае существует несколько сценариев.По его словам, Иран не способен создать мощную антиизраильскую коалицию. "Хезболла" и "Хамас" обескровлены, Сирия выведена из игры, Иордания фактически на стороне Израиля, а Египет и Саудовская Аравия сохраняют нейтралитет", — пояснил собеседник издания.Историк подчеркнул, что такое развитие событий приведет не к уничтожению Израиля как государства, но к потере его престижа. "Значительная часть людей оттуда уедет", — резюмировал писатель.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html
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новости, иран, израиль, сша, хезболла, хамас
Новости, Иран, Израиль, США, Хезболла, ХАМАС

От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта

07:15 22.06.2025
 
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
- РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
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После двух недель ракетных ударов затухающей интенсивности конфликт между Ираном и Израилем может перейти в новую фазу с непредсказуемыми последствиями, вплоть до ядерного сценария. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос, как конфликт будет развиваться после обмена ракетными ударами, он отметил, что в таком случае существует несколько сценариев.
"Если Израилю к тому моменту будет совсем плохо, в конфликт могут вмешаться США. Последние действия американцев по переброске самолетов-заправщиков говорят о том, что они как минимум бряцают оружием", — заявил эксперт.
По его словам, Иран не способен создать мощную антиизраильскую коалицию. "Хезболла" и "Хамас" обескровлены, Сирия выведена из игры, Иордания фактически на стороне Израиля, а Египет и Саудовская Аравия сохраняют нейтралитет", — пояснил собеседник издания.
"Есть вариант израильского ядерного удара по Ирану. Я бы все-таки не сбрасывал его со счетов. В самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю", — также добавил Поликарпов.
Историк подчеркнул, что такое развитие событий приведет не к уничтожению Израиля как государства, но к потере его престижа. "Значительная часть людей оттуда уедет", — резюмировал писатель.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
15 июня, 10:46
МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемИран прекратит нанесение ударов по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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