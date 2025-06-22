https://ukraina.ru/20250622/ot-raket-k-yadernoy-ugroze-polikarpov-o-samom-opasnom-stsenarii-irano-izrailskogo-konflikta-1063990339.html

От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта

От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта - 22.06.2025 Украина.ру

От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта

После двух недель ракетных ударов затухающей интенсивности конфликт между Ираном и Израилем может перейти в новую фазу с непредсказуемыми последствиями, вплоть до ядерного сценария. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-22T07:15

2025-06-22T07:15

2025-06-22T07:15

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иран

израиль

сша

хезболла

хамас

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Отвечая на вопрос, как конфликт будет развиваться после обмена ракетными ударами, он отметил, что в таком случае существует несколько сценариев.По его словам, Иран не способен создать мощную антиизраильскую коалицию. "Хезболла" и "Хамас" обескровлены, Сирия выведена из игры, Иордания фактически на стороне Израиля, а Египет и Саудовская Аравия сохраняют нейтралитет", — пояснил собеседник издания.Историк подчеркнул, что такое развитие событий приведет не к уничтожению Израиля как государства, но к потере его престижа. "Значительная часть людей оттуда уедет", — резюмировал писатель.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html

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новости, иран, израиль, сша, хезболла, хамас