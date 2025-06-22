От ракет к ядерной угрозе: Поликарпов о самом опасном сценарии ирано-израильского конфликта
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
После двух недель ракетных ударов затухающей интенсивности конфликт между Ираном и Израилем может перейти в новую фазу с непредсказуемыми последствиями, вплоть до ядерного сценария. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос, как конфликт будет развиваться после обмена ракетными ударами, он отметил, что в таком случае существует несколько сценариев.
"Если Израилю к тому моменту будет совсем плохо, в конфликт могут вмешаться США. Последние действия американцев по переброске самолетов-заправщиков говорят о том, что они как минимум бряцают оружием", — заявил эксперт.
"Есть вариант израильского ядерного удара по Ирану. Я бы все-таки не сбрасывал его со счетов. В самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю", — также добавил Поликарпов.
Историк подчеркнул, что такое развитие событий приведет не к уничтожению Израиля как государства, но к потере его престижа. "Значительная часть людей оттуда уедет", — резюмировал писатель.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на