https://ukraina.ru/20250622/dva-provala-zelenskogo-gde-vashi-koshelki-mister-ze-i-drugie-skandaly-nedeli-1064136804.html

Два провала Зеленского. "Где ваши кошельки, мистер Зе?" и другие скандалы недели

Два провала Зеленского. "Где ваши кошельки, мистер Зе?" и другие скандалы недели - 22.06.2025 Украина.ру

Два провала Зеленского. "Где ваши кошельки, мистер Зе?" и другие скандалы недели

Два года назад любое появление Зеленского на Западе встречалось шумными, продолжительными аплодисментами, переходящими в овации.

2025-06-22T06:56

2025-06-22T06:56

2025-06-22T06:56

эксклюзив

сша

украина

австрия

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

нато

набу

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059872832_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8b557ab581617b57367d2c626fb9a01f.jpg

С ним обнимались конгрессмены США, его хлопали по плечу президенты европейских стран. Фотографии, саммиты, коммюнике. Он не сходил с обложек журналов.Не жизнь, а праздник.И самое главное - рекой лилось вооружение, деньги, бесконечная помощь и опять деньги и деньги. Зеленский утопал в деньгах.Даже год назад - вспомним Бюргеншток. Швейцария, саммит, который не очень хорошо получился. Уже намечались трещины.Но всё-таки. И коммюнике было, пускай уже не все его подписали. И совместное фото.Зеленский и Ермак стояли в центре большого скопления лидеров разных стран мира. Они были прямо как лидеры лидеров! Пыжились от гордости и счастья. Невероятный успех.Но вот прошел ровно "год после Бюргенштока".Что мы видим?"Потерян интерес"Саммит "большой семёрки" в Канаде закончился ничем. С Зеленским уже даже специально не встретился президент США. Никакого общего заявления нет вообще. То ли это "семёрка", то ли уже "шестёрка", никто не может понять.Трамп "потерял интерес" к Зеленскому, "не имеет интереса к Украине", пишут западные СМИ."Уолл-стрит джорнэл": Трамп сбежал, Зеленский ничего не получил."Гардиан" и "Рейтерс": нет поддержки, Зеленский покидает саммит, несолоно хлебавши.Теперь впереди саммит НАТО. Сможет ли Зеленский хотя бы поймать Трампа?У туалета, например, как ловили президентов США Порошенко* и Тимошенко?Интриги никакой нет: организаторы постараются сделать так, чтобы Трамп и Зеленский не встречались.Если президент США туда вообще прилетит.Коммюнике саммита НАТО, как ожидается, будет коротким, про Украину вообще планируют ничего не писать."Таймс": будет "минимизирована вероятность случайных встреч Зеленского с Трампом на саммите".Даже случайных чтобы не было, отдельно проследят.Значит, маневр Юлии Тимошенко, ожидавшей президента США возле входа в мужской туалет, уже не получится повторить.Зеленского покормятЧем же будет заниматься Зеленский в Гааге?"Зеленского покормят", пишет Рейтерс. Ну то есть пишут, что будет участвовать в ужине.Без Трампа, конечно, зачем портить аппетит гегемону.Да и весь саммит уже сократили до одной сессии в 2,5 часа. Чтобы не раздражать Трампа.Встреча НАТО будет вторым провальным мероприятием наднациональных структур управления.От провальной, никому не нужной встречи "большой семёрки" в Канаде Европа движется к такой же провальной встрече НАТО.Демонстрация бессилияДело даже уже не в том, что Зеленского не хотят видеть, "теряют интерес".Сама по себе "украинская повестка" является провалом этих наднациональных структур.Ни НАТО, ни G7 не могут ничего поделать с "украинским кейсом". После угроз России и бесконечных санкций они перешли к демонстрации своего бессилия.И всё это ещё так неприятно подчёркивает этот человек в странном чёрном костюме (Зеленский снял наконец свои зелёные штаны, надел чёрные).Ездит тут, что-то говорит, требует. Надо следить ещё за ним, чтобы не раздражал президента США.А ведь недалёк тот час, когда Зеленского вообще перестанут приглашать куда бы то ни было. Где сейчас, например, бывший президент Афганистана? Все уже и имя его забыли.Австрийский вояжНо пока что Зеленский ещё может кое-где развернуться на полную мощность.С изумлением прочитали граждане Украины о том, как был обставлен его визит в Австрию. Прочитать об этом можно, естественно, только в интернете на зарубежных ресурсах. Так как свободная пресса на самой Украине отсутствует.Шикарный кортеж Зеленского явился в Австрии.Его сопровождали 33 машины и 16 мотоциклов!Полностью был оцеплен в Вене район Хофбург. Над местом встречи Зеленского с президентом Австрии летали вертолёты. Высматривали возможных похитителей, видимо?Встречу охраняли 500 вооружённых полицейских.Наверное, так Зеленский компенсирует свои провалы во внешней и внутренней политике. Или просто чувствует: недолго осталось "панувать", надо напоследок "оторваться по полной".Но какова же была цель визита Зеленского в Вену?Он заявил, что требует, чтобы Австрия выдала украинских олигархов Боголюбова и Фирташа. Или, как пишет политолог Константин Бондаренко, "хотя бы их деньги".Причём Зеленский как обычно, хамил. Он сообщил, что беглые олигархи "пэрэховуються в Европи" и используют Европу, используют и саму Австрию, безусловно, "як схованку для зберигання их вкрадэных активив".Все понятно. Вы, Австрия, являетесь местом, где прячут украденное. То есть вы - пособники воров. Отдайте нам этих беглых олигархов. А лучше, действительно, верните их деньги.Всё это, безусловно, правда: и про олигархов, и про украденное. Но почему так выборочно? Почему только два олигарха из всех украинских?Вон Ринат Ахметов процветает, проводит время на самой дорогой вилле Европы, на Лазурном берегу, вилле бывшего короля Бельгии. Или Виктор Пинчук, проживает нынче в самых дорогих домах Лондона.Оба они продолжают руководить украинской политикой, в какой-то степени. А Боголюбов и Фирташ в изгнании, не угодили великому "Зе".Могли ли помыслить о таком украинские олигархи пять лет тому назад? Когда клоун, плясавший на их вечеринках, стал президентом?Но им ещё повезло. Боголюбов и Фирташ размышляют о том, "как проходит слава мирская" в шикарных локациях в Вене. А Коломойский - вообще в СИЗО в Киеве.Однако же смысл визита Зеленского остался не совсем ясен.Олигархов ему не выдадут, а украденные деньги нужны самой Австрии. Так дипломатично объяснил Зеленскому австрийский президент.Видимо, Зеленский имел другие цели.Как писал Константин Бондаренко, цель визита была иная - выслушать, "что решили в Бильдельбергском клубе".Но всё стремительно меняется. Скоро Зеленскому придется что-то немедленно предпринимать уже внутри страны."Что решили в Бильдельберге" - не так важно, когда чьи-то цепкие лапы берутся за святое!За "кошельки Зеленского".Сбежавший из кортежа Зеленского министрИнтересно, что именно в Вену удрал глава украинского министерства единства, Алексей Чернышёв. Он приехал туда в кортеже Зеленского и на Украину уже не вернулся.НАБУ, надзорная структура, созданная американцами, приступила, видимо, к зачистке "кошельков Зеленского".Таковыми являлись, из широко известных, Тимур Миндич и вот этот министр Чернышёв.Чернышёв раньше был главой Киевской областной администрации. Был председателем правления "Нафтогаза Украины". Это чрезвычайно хлебные места, на которых традиционно на Украине воруют миллиардами.Тимур Миндич, несостоявшийся зять Коломойского (бывший жених его дочери), занимался многочисленными денежными схемами и проектами. В частности, он отвечал за укрепления в Днепропетровской и Сумской областях. Укреплений нет, естественно, миллиарды "попилены".Близких к Миндичу и Чернышёву людей уже арестовали. Они оба драпанули в Европу. Чернышёв, действительно, прямо в шикарном кортеже Зеленского.Аудиторы и прокурорыА Зеленский теперь в бешенстве и истерике пытается запретить деятельность НАБУ.Только кто же ему позволит? Интересно будет посмотреть, как он сможет этого добиться.Пока что в Раде создана целая комиссия, которая будет расследовать возможные факты коррупции в правоохранительных органах.В частности, коррупцию будут расследовать в самих НАБУ и САП (детективы и прокуратура, предусмотрительно поставленные американцами как параллельные структуры правоохранительных органов Украины).Также внезапно и поспешно был назначен новый генпрокурор Украины, Руслан Кравченко. До 2014 года - следователь в прокуратуре Севастополя. После 2014 переехал на Украину и сделал головокружительную карьеру уже при Зеленском.Про то, что в Киев прибыла из США большая группа аудиторов, было известно. Ждали какого-то громкого разоблачения, объявления.А всё началось вот так, буднично, можно сказать. Пара арестов руками НАБУ - и Зеленский начинает истерически прятать своих "кошельков".Повторяется типичная схема. Царьку из местных разрешают наворовать. А потом у него всё отнимают. Где ваши криптокошельки, мистер Зе?Плюс ещё тут же вышла разгромная статья в издании "Политико" о "неприятнейшем для всех в США" Ермаке, которого называют "настоящим президентом Украины".В НАТО Зеленского отвергают, со встречи "семёрки" выкидывают, "кошельки" его арестовывают, его Ермака дискредитируют.И Зеленский уже не может выступить с пафосными речами. Как тогда, в Овальном кабинете Белого дома. Когда он сидел и поучал президента Америки.И, конечно, главное здесь - не кошельки, не наворованное царьком, не пара публикаций в СМИ и не отказ во встрече с президентом Америки.Всё это можно было бы и пережить, как временные неприятности. Но кажется, в США приступили к планомерной дискредитации режима Зеленского.Будем наблюдать. Скоро мы наверняка узнаем, что ещё накопали аудиторы США в Киеве.О том, что ожидает украинскую власть в ближайшем будущем - в статье Михаила Павлива "Украина на грани стратегического краха"*Признан в РФ экстремистом и террористом

сша

украина

австрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, австрия, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, нато, набу, сизо