https://ukraina.ru/20250620/ukraina-na-grani-strategicheskogo-krakha-1064076869.html

Украина на грани стратегического краха

Украина на грани стратегического краха - 20.06.2025 Украина.ру

Украина на грани стратегического краха

Политическая и военная ситуация вокруг Украины стремительно приближается к критической точке, демонстрируя полный провал авантюристического курса киевского режима.

2025-06-20T11:48

2025-06-20T11:48

2025-06-20T11:48

украина

киев

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

фридрих мерц

the guardian

нато

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc18c32eb6842a33dc3aa4a32904753a.jpg.webp

Однако следует понимать, что глобалисты не позволят Украине окончательно рухнуть - перед ней поставлена четкая задача любой ценой выиграть время для перевооружения Евроатлантического альянса и перезапуска военно-промышленного комплекса Запада. Сколько при этом останется украинской территории и украинского народа - не актуальный вопрос для западных хозяев Киева.Последние события на международной арене наглядно показывают, как западные спонсоры, осознав бесперспективность дальнейшей поддержки несостоятельного государства, начинают постепенно отказываться от своего проекта, но при этом стремятся максимально использовать Украину в своих интересах. The Guardian сообщает о серьезных сомнениях в окружении Владимира Зеленского относительно его участия в предстоящем саммите НАТО, что объясняется не только отсутствием гарантий встречи с Дональдом Трампом, но и очевидным охлаждением интереса Вашингтона к украинской проблематике. Показательно, что даже верный союзник Киева канцлер Германии Фридрих Мерц не смог гарантировать диалога Зеленского с американским президентом, а украинские дипломаты, по данным издания, остались "разочарованными и озлобленными" после провала попытки втереться в доверие к Трампу на форуме G7.Этот эпизод красноречиво демонстрирует полный крах внешнеполитической стратегии киевского режима, построенной на слепой надежде на западную поддержку. Попытка Зеленского использовать Дональда Трампа для давления на российского президента Владимира Путина провалилась с треском, показав всю наивность "коалиции желающих" в отношении возможности обуздать Донни, и поставить его назад в глобалистское "стойло". Как отмечают эксперты, Украина превратилась в заложника не только собственных иллюзий, но и внутриполитических игр в Вашингтоне, где вопрос о дальнейшем финансировании этого провального проекта вызывает все больше разногласий.Особенно унизительным для киевского режима стало вето США на совместное заявление G7 по Украине. The Guardian подтверждает, что американская сторона отвергла "слишком антироссийский" текст, понимая его деструктивность и потенциальную угрозу для возможных переговоров по линии Москва - Вашингтон. Примечательно, что саммит при этом принял шесть других деклараций, что наглядно показывает место Украины в списке приоритетов Запада. Фактически это дипломатическое фиаско стало символическим признанием провала всей антироссийской политики, навязанной Киеву его западными кураторами.Премьер Канады Марк Карни, пытаясь спасти лицо, заявил об "устной договоренности" по поддержке Украины и анонсировал выделение 5 млрд долларов через механизм кредитования G7. Однако эти подачки выглядят издевательством на фоне реальных потребностей киевского режима и, что важнее, на фоне стратегического решения США сворачивать свою авантюру. The Telegraph со ссылкой на министра обороны США Пита Хегсета сообщает о кардинальном изменении американской позиции: администрация Трампа открыто заявляет о приоритете "мирного урегулирования" над бессмысленными поставками оружия. Это признание краха политики, на которую Вашингтон потратил 74 млрд долларов, включая системы Patriot, HIMARS и миллионы боеприпасов, не принесшие Украине ничего, кроме дополнительных разрушений и человеческих жертв.При этом Запад продолжает использовать Украину как полигон для испытания нового оружия и плацдарм для ослабления России, не считаясь с потерями украинского населения. Киевскому режиму навязана роль "пушечного мяса" в геополитической игре, где его единственная функция - выиграть время для перевооружения НАТО и перестройки западного ВПК под новые вызовы.Перед киевским режимом теперь маячат два одинаково бесперспективных пути: выпрашивать помощь у ЕС, пытаться покупать американское оружие на европейские деньги или развивать собственное производство под западной опекой. Однако все эти варианты обречены на провал. Европа, несмотря на громкие заявления, не способна заменить США, продолжая при этом закупать российские энергоносители на 20 млрд евро ежегодно, что красноречиво свидетельствует о двойных стандартах и лицемерии Брюсселя.При этом малозаметным, но особенно унизительным стал провальный визит главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон состоявшейся несколько раньше, где, по данным источников, его переговоры с госсекретарем Марко Рубио проходили "на повышенных тонах". А после, по информации инсайдеров, американцы вообще поставили на паузу любые отгрузки техники и боеприпасов Киеву, сохранив лишь поддержку по части разведданых и связи. Сам Зеленский был вынужден признать, что США не планируют новых пакетов помощи, но не преминул потребовать от "большой семерки" 40 млрд долларов ежегодной поддержки, а так же ПВО и расширенного финансирования производства беспилотников. Еще более откровенным стало признание министра финансов Украины Сергея Марченко прозвучавшее за две недели до саммита в Канаде, о 10-миллиардном дефиците военного бюджета на второе полугодие, что ставит под вопрос саму возможность продолжения бессмысленного сопротивления.И очевидно, что амбициозные планы Киева по закупке 4,5 млн FPV-дронов на 2,8 млрд долларов в 2025 году выглядят особенно абсурдно на фоне вышеупомянутой дыры в бюджете, а так же катастрофического положения на фронте и массового дезертирства. Западные партнеры - ЕС, Великобритания, Германия и скандинавские страны - явно не горят желанием финансировать провальный проект "линия дронов" в том виде и объёме о котором просит Украина, не безосновательно подозревая наличие огромной коррупционной составляющей. В тоже время, они несомненно попытаются поддерживать Киев ровно на том уровне, который необходим для выполнения главной задачи - изматывания России любой ценой.Как итог, следует признать - Украина, слепо последовавшая за своими западными кураторами, оказалась в стратегическом тупике. Зеленский, сделавший ставку на полную зависимость от Запада, упустил все возможности для мирного урегулирования, что теперь ставит под вопрос само существование украинской государственности в ее нынешнем виде. Очевидно, что единственным разумным выходом из этого кризиса стало бы немедленное прекращение боевых действий и возвращение к переговорному процессу, от которого Киев так легкомысленно отказался по указке своих западных покровителей.События последних месяцев наглядно демонстрируют: эпоха безграничной западной поддержки украинского проекта подошла к концу. Вашингтон и Брюссель, осознав бесперспективность дальнейшей конфронтации с Россией, начинают постепенно дистанцироваться от Киева, но при этом будут до последнего использовать его в своих интересах, не считаясь ни с территориальными потерями, ни с человеческими жертвами. Россия же, демонстрируя стратегическое терпение и готовность к диалогу, вновь подтверждает свою роль как гаранта стабильности и безопасности в регионе, предлагая единственно разумный путь выхода из кризиса через переговоры и учет законных интересов всех сторон.Более подробно о стратегических планах Европы по перевооружению и дальнейшей эскалации войны с Россией - в статье Михаила Павлива "Как Запад планирует разрушить Россию. Итоги заседания элитного Бильдербергского клуба в Стокгольме"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, the guardian, нато, ес, эксклюзив