ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко - 21.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250621/vs-rf-uluchshili-takticheskoe-polozhenie-zapadnee-fdorovki-pristupili-k-shturmu-shevchenko-1064127217.html
ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко
ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко - 21.06.2025 Украина.ру
ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко
В районе Гуляйполя ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко, об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2025-06-21T16:03
2025-06-21T16:04
новости
россия
днепропетровская область
юрий подоляка
украина.ру
донецкое направление
южно-донецкое направление
сво
дзен новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg
"Гуляйпольское направление. Чуть западнее наши части, улучшив предварительно свое тактическое положение на севернее в районе западнее Фёдоровки, приступили к штурму н.п. Шевченко", — говорится в публикации канала.Российские военные заняли минимум южную его часть (о чем говорят кадры объективного контроля). Скорее всего, в северной части ВСУ тоже долго не удержатся. И, таким образом, и здесь для ВС РФ будет открыт путь в Днепропетровскую область, пишет военный блогер Юрий Подоляка.Также на эту тему в новостях: "Пока еще не то, но все равно хорошо. Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожье".
https://ukraina.ru/20250621/vs-rf-voshli-v-yuzhnuyu-chast-poselka-shevchenko-na-yuzhnodonbasskom-napravlenii---smi-1064126569.html
россия
днепропетровская область
донецкое направление
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2bdf5949a52bda8e9f24c7d8e9daa7ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровская область, юрий подоляка, украина.ру, донецкое направление, южно-донецкое направление, сво, дзен новости сво, новости сво россия, завершение сво, главные новости, гуляйполе
Новости, Россия, Днепропетровская область, Юрий Подоляка, Украина.ру, Донецкое направление, Южно-Донецкое направление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, завершение СВО, Главные новости, Гуляйполе

ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко

16:03 21.06.2025 (обновлено: 16:04 21.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В районе Гуляйполя ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко, об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"Гуляйпольское направление. Чуть западнее наши части, улучшив предварительно свое тактическое положение на севернее в районе западнее Фёдоровки, приступили к штурму н.п. Шевченко", — говорится в публикации канала.
Российские военные заняли минимум южную его часть (о чем говорят кадры объективного контроля).
Скорее всего, в северной части ВСУ тоже долго не удержатся. И, таким образом, и здесь для ВС РФ будет открыт путь в Днепропетровскую область, пишет военный блогер Юрий Подоляка.
Также на эту тему в новостях: "Пока еще не то, но все равно хорошо. Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожье".
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
15:24
ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИРоссийские войска вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепропетровская областьЮрий ПодолякаУкраина.руДонецкое направлениеЮжно-Донецкое направлениеСВОдзен новости СВОновости СВО Россиязавершение СВОГлавные новостиГуляйполе
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31В укрсоцсетях видео с дроноводчицей, высматривающей "ухилянтов", набрало тысячи гневных комментариев
17:30Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов
17:19Как Кременчуг получил ракетный удар ВС РФ нынешней ночью - видео
17:01После Запорожья ВС РФ освободили большую часть Ялты в ДНР
16:59Зеленский ищет деньги на оружие, предлагая платить по 0,25 % от ВВП предполагаемых спонсоров - Reuters
16:46По субботам Зеленский традиционно проводит "День потужности". Сегодня в программе целых три перемоги
16:44В Харькове ужесточились облавы полиции: люди боятся выходить на улицу
16:39Сальдо рассказал, как ВСУ продолжают звериные обстрелы рынков левобережья Херсонской области
16:38Киев распространяет фейки о якобы переданных Украине телах российских солдат, переодетых в форму ВСУ
16:35"Какой бесхитростный способ". Украина планирует открыть линии производства оружия за рубежом — Зеленский
16:33Силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ
16:21Латынина* считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России
16:07Весёлый Максимка с трагической судьбой
16:03ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко
15:35Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ
15:24ВС РФ вошли в южную часть поселка Шевченко в ДНР - СМИ
15:12Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
15:10"Азовсталь": проклятие древнего некрополя и призраки войны - что происходит сейчас и что появится вскоре
14:30"Результат его работы виден на карте". Командир тактической группы ВСУ "Угледар" снят с должности
13:55Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Кэллогом — видео
Лента новостейМолния