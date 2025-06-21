https://ukraina.ru/20250621/vs-rf-uluchshili-takticheskoe-polozhenie-zapadnee-fdorovki-pristupili-k-shturmu-shevchenko-1064127217.html
ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко
ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко - 21.06.2025 Украина.ру
ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко
В районе Гуляйполя ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко, об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2025-06-21T16:03
2025-06-21T16:03
2025-06-21T16:04
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"Гуляйпольское направление. Чуть западнее наши части, улучшив предварительно свое тактическое положение на севернее в районе западнее Фёдоровки, приступили к штурму н.п. Шевченко", — говорится в публикации канала.Российские военные заняли минимум южную его часть (о чем говорят кадры объективного контроля). Скорее всего, в северной части ВСУ тоже долго не удержатся. И, таким образом, и здесь для ВС РФ будет открыт путь в Днепропетровскую область, пишет военный блогер Юрий Подоляка.Также на эту тему в новостях: "Пока еще не то, но все равно хорошо. Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожье".
https://ukraina.ru/20250621/vs-rf-voshli-v-yuzhnuyu-chast-poselka-shevchenko-na-yuzhnodonbasskom-napravlenii---smi-1064126569.html
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ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко
16:03 21.06.2025 (обновлено: 16:04 21.06.2025)
В районе Гуляйполя ВС РФ улучшили тактическое положение западнее Фёдоровки и приступили к штурму Шевченко, об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"