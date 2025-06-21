Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва - 21.06.2025 Украина.ру
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Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва
Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва - 21.06.2025 Украина.ру
Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва
Обрушение украинской обороны в ближайшее время маловероятно из-за эффективного использования ВСУ дронов, которые нейтрализуют традиционные преимущества российской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-21T06:15
2025-06-21T06:15
новости
россия
днепропетровск
ивано-франковск
вооруженные силы украины
вс рф
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"Украинский фронт зависит не от численности бойцов, а от количества и качества применяемых дронов", — подчеркнул эксперт.Живов объяснил, что противник создаёт 50-километровую "зону изоляции" с помощью дронов, что мешает концентрации российских сил для прорыва. По его словам, для решения проблемы необходимы специальные "дивизии прорыва", сочетающие опытных бойцов с новобранцами и оснащенные средствами противодействия дронам.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов заявил, что наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ.Полный текст интервью Алексея Живова: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровск, ивано-франковск, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва

06:15 21.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Обрушение украинской обороны в ближайшее время маловероятно из-за эффективного использования ВСУ дронов, которые нейтрализуют традиционные преимущества российской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Украинский фронт зависит не от численности бойцов, а от количества и качества применяемых дронов", — подчеркнул эксперт.
Живов объяснил, что противник создаёт 50-километровую "зону изоляции" с помощью дронов, что мешает концентрации российских сил для прорыва. По его словам, для решения проблемы необходимы специальные "дивизии прорыва", сочетающие опытных бойцов с новобранцами и оснащенные средствами противодействия дронам.
"Мы ее преодолели. И сейчас сможем. Но для этого надо совершить качественный скачок в мышлении и организации", — заключил военный эксперт, проводя параллели с успешным опытом штурмовых групп времен Великой Отечественной войны.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов заявил, что наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ.
Полный текст интервью Алексея Живова: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" читайте на сайте Украина.ру.
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