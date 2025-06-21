https://ukraina.ru/20250621/uroki-vov-zhivov-predlagaet-sozdat-sovremennye-shturmovye-vosmerki-dlya-proryva-1064055964.html

Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва

Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва - 21.06.2025 Украина.ру

Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва

Обрушение украинской обороны в ближайшее время маловероятно из-за эффективного использования ВСУ дронов, которые нейтрализуют традиционные преимущества российской армии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-21T06:15

2025-06-21T06:15

2025-06-21T06:15

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ивано-франковск

вооруженные силы украины

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"Украинский фронт зависит не от численности бойцов, а от количества и качества применяемых дронов", — подчеркнул эксперт.Живов объяснил, что противник создаёт 50-километровую "зону изоляции" с помощью дронов, что мешает концентрации российских сил для прорыва. По его словам, для решения проблемы необходимы специальные "дивизии прорыва", сочетающие опытных бойцов с новобранцами и оснащенные средствами противодействия дронам.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов заявил, что наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ.Полный текст интервью Алексея Живова: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" читайте на сайте Украина.ру.

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