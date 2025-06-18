Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов - 18.06.2025 Украина.ру
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Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов
Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов - 18.06.2025 Украина.ру
Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов
Днепропетровск является критически важным промышленным и логистическим центром для ВСУ и продвижение российских войск в этом направлении может изменить ситуацию на фронте. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-06-18T23:30
2025-06-18T23:30
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Шкурлатов уточнил, что взятие города — сложная и долгосрочная задача, однако альтернативные маршруты, такие как продвижение через Запорожье, могут быть более эффективными."Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти. Но есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще", — пояснил эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что текущее наступление ВС РФ создает стратегические предпосылки для будущих операций на этом направлении.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, офицеры россии, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, запорожье, спецоперация, война
Новости, Россия, Днепропетровск, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Запорожье, Спецоперация, война

Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов

23:30 18.06.2025
 
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Днепропетровск является критически важным промышленным и логистическим центром для ВСУ и продвижение российских войск в этом направлении может изменить ситуацию на фронте. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

"Движение через Днепропетровскую область открывает нам путь к самому Днепропетровску — основному промышленному, военному, логистическому центру украинской армии, на котором, пожалуй, держится весь восточный фронт Украины", — заявил офицер.

Шкурлатов уточнил, что взятие города — сложная и долгосрочная задача, однако альтернативные маршруты, такие как продвижение через Запорожье, могут быть более эффективными.
"Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти. Но есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще", — пояснил эксперт.
Шкурлатов подчеркнул, что текущее наступление ВС РФ создает стратегические предпосылки для будущих операций на этом направлении.
Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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