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Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов

Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов - 18.06.2025 Украина.ру

Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов

Днепропетровск является критически важным промышленным и логистическим центром для ВСУ и продвижение российских войск в этом направлении может изменить ситуацию на фронте. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-06-18T23:30

2025-06-18T23:30

2025-06-18T23:30

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Шкурлатов уточнил, что взятие города — сложная и долгосрочная задача, однако альтернативные маршруты, такие как продвижение через Запорожье, могут быть более эффективными."Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти. Но есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще", — пояснил эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что текущее наступление ВС РФ создает стратегические предпосылки для будущих операций на этом направлении.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/1063992944.html

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