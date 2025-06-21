"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру
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"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня
"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру
"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня
Президент России Владимир Путин в интервью Sky News рассказал, что нужно сделать Украине и чего заслуживают украинцы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-06-21T13:00
2025-06-21T13:00
хроники
эксклюзив
владимир путин
дмитрий медведев
вячеслав гладков
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
совбез
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Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором рассказал, что нужно сделать Украине."Потому что это то, что мы называем демократией, в этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что Украина должна объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы. Кроме того, при урегулировании конфликта нужно обеспечить права русского языка и пророссийских жителей.Путин отметил, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией."Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году", — указал Путин.Он также заявил, что в украинском руководстве не должно быть нацистских элементов. При этом Украине нужно следовать национальным интересам:"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России", — подчеркнул Путин.Ранее, 20 июня, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин предостерёг Украину от использования "грязной бомбы"."Ответ наш будет очень жёстким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что у них до этого никогда не дойдёт", — подчеркнул Путин.Позднее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал возможную угрозу со стороны Украины."Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО (тактическим ядерным оружием — Ред.). Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил Глава государства", — подчеркнул Медведев.Он указал, что украинской власти стоило бы задуматься о последствиях."О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал", — отметил Медведев.Ранее эксперты не раз обсуждали возможность Украины использовать "грязную бомбу" для удара по России или для осуществления провокации на территории, подконтрольной украинским войскам.Обстрелы и налётыУтром 21 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по 2 БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и 1 – над территорией Республики Мордовия", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 8 атак, на светлодарском — 1 атаку. Всего ВСУ выпустили 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 3 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 14 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 2; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка.Позднее, "Таврия" сообщила о ранении мирного жителя Виноградово в результате обстрела ВСУ."Мужчина 1966 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, осколочным ранением брюшной полости", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.Утром 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе посёлок Октябрьский и село Лозовое подверглись атакам 4 беспилотников. В посёлке Октябрьский посечён забор частного дома, в селе Лозовое повреждены 2 надворные постройки, также уничтожен огнём частный дом."В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Пострадала семейная пара. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжают в амбулаторных условиях. Транспортное средство полностью уничтожено огнём", — сообщил Гладков.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово и селу Долгое нанесены удары 11 беспилотников, 9 из которых подавлены. В городе Валуйки и посёлке Уразово повреждены инфраструктурные объекты связи.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 снаряда в ходе одного артобстрела. Также над районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Безымено в ходе 3 обстрелов выпущено 14 боеприпасов. В городе Грайвороне рано утром в результате атаки FPV-дрона на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка — пожарным расчётом огонь ликвидирован", — указывалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 106 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.Над Ракитянским районом сбит беспилотник. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, из которых 7 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 4 частных дома, 2 надворные постройки, автомобиль и газопровод, в селе Нижнее Берёзово-Второе — легковой автомобиль.Сегодня ночью в результате ударов БПЛА в селе Маломихайловка повреждён частный дом, в селе Нижнее Берёзово-Второе загорелся грузовой автомобиль.Утром 21 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о ночной атаке ВСУ на регион."ВСУ продолжают свои варварские преступления. Вчера ночью вражеские беспилотники атаковали город Льгов. По предварительной информации, повреждения получили шесть гаражей, один автомобиль, одно нежилое помещение, в одном доме выбито окно. К счастью, пострадавших нет!" — отметил Хинштейн.Он призвал жителей Курской области в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их, т. к. это может быть опасно.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ситуации на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость".
https://ukraina.ru/20250621/nash-otvet-budet-katastroficheskim-dlya-natsistskogo-rezhima-glavnoe-na-utro-21-iyunya-1064114942.html
https://ukraina.ru/20250620/my-khotim-stat-silnee-itogi-20-iyunya-1064101215.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, дмитрий медведев, вячеслав гладков, херсонская область, россия, украина, вооруженные силы украины, совбез
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вячеслав Гладков, Херсонская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Совбез

"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня

13:00 21.06.2025
 
Путин на ПМЭФ
Путин на ПМЭФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин в интервью Sky News рассказал, что нужно сделать Украине и чего заслуживают украинцы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором рассказал, что нужно сделать Украине.
"Потому что это то, что мы называем демократией, в этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта", — отметил Путин.
Президент России подчеркнул, что Украина должна объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы. Кроме того, при урегулировании конфликта нужно обеспечить права русского языка и пророссийских жителей.
Путин отметил, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией.
"Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году", — указал Путин.
Он также заявил, что в украинском руководстве не должно быть нацистских элементов. При этом Украине нужно следовать национальным интересам:
"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России", — подчеркнул Путин.
ПМЭФ-2025. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
09:58
"Наш ответ будет катастрофическим для нацистского режима". Главное на утро 21 июняПрезидент России Владимир Путин ответил на вопросы, связанные с Украиной
Ранее, 20 июня, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин предостерёг Украину от использования "грязной бомбы".
"Ответ наш будет очень жёстким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что у них до этого никогда не дойдёт", — подчеркнул Путин.
Позднее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал возможную угрозу со стороны Украины.
"Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО (тактическим ядерным оружием — Ред.). Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил Глава государства", — подчеркнул Медведев.
Он указал, что украинской власти стоило бы задуматься о последствиях.
"О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал", — отметил Медведев.
Ранее эксперты не раз обсуждали возможность Украины использовать "грязную бомбу" для удара по России или для осуществления провокации на территории, подконтрольной украинским войскам.
ПМЭФ-2025. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 18:15
"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июняПрезидент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Обстрелы и налёты
Утром 21 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по 2 БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и 1 – над территорией Республики Мордовия", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ совершили 8 атак, на светлодарском — 1 атаку. Всего ВСУ выпустили 20 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели 1 и ранении 3 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 14 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 2; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка.
Позднее, "Таврия" сообщила о ранении мирного жителя Виноградово в результате обстрела ВСУ.
"Мужчина 1966 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, осколочным ранением брюшной полости", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.
Мария Захарова
Вчера, 13:00
Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июняОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где на самом деле нашли украинских детей, в "похищении" которых Киев обвинил Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.
В Белгородском районе посёлок Октябрьский и село Лозовое подверглись атакам 4 беспилотников. В посёлке Октябрьский посечён забор частного дома, в селе Лозовое повреждены 2 надворные постройки, также уничтожен огнём частный дом.
"В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Пострадала семейная пара. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжают в амбулаторных условиях. Транспортное средство полностью уничтожено огнём", — сообщил Гладков.
В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово и селу Долгое нанесены удары 11 беспилотников, 9 из которых подавлены. В городе Валуйки и посёлке Уразово повреждены инфраструктурные объекты связи.
Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА. Обошлось без последствий.
В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 снаряда в ходе одного артобстрела. Также над районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Безымено в ходе 3 обстрелов выпущено 14 боеприпасов. В городе Грайвороне рано утром в результате атаки FPV-дрона на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка — пожарным расчётом огонь ликвидирован", — указывалось в сводке.
Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.
В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 106 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.
Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.
Над Ракитянским районом сбит беспилотник. Последствий нет.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, из которых 7 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 4 частных дома, 2 надворные постройки, автомобиль и газопровод, в селе Нижнее Берёзово-Второе — легковой автомобиль.
Сегодня ночью в результате ударов БПЛА в селе Маломихайловка повреждён частный дом, в селе Нижнее Берёзово-Второе загорелся грузовой автомобиль.
Вчера, 09:50
Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июняАмериканские СМИ рассказали о раздражении, которое вызывает в правящих кругах США глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины
Утром 21 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о ночной атаке ВСУ на регион.
"ВСУ продолжают свои варварские преступления. Вчера ночью вражеские беспилотники атаковали город Льгов. По предварительной информации, повреждения получили шесть гаражей, один автомобиль, одно нежилое помещение, в одном доме выбито окно. К счастью, пострадавших нет!" — отметил Хинштейн.
Он призвал жителей Курской области в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их, т. к. это может быть опасно.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О ситуации на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость".
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ХроникиЭксклюзивВладимир ПутинДмитрий МедведевВячеслав ГладковХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСовбез
 
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Заголовок открываемого материала
13:21Армия России нанесла ракетный удар по целям в Лозовой в Харьковской области - СМИ
13:18Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну
13:11Пока еще не то, но все равно хорошо. Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожье
13:08ВСУ "сбили" три "Искандера" из двух выпущенных
13:02За минувшие сутки бойцы группировки "Север" отразили шесть попыток прорыва украинских боевиков
13:00"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня
12:49Депутат Госдумы, старший наводчик орудия Виталий Милонов: Украина вышла на тонкий лед и скоро провалится
12:47Медведев заявил, что у России хватает ядерного оружия в ответ на провокации с "грязной бомбой"
12:40Испугавшись русского дрона, "тяжелораненый" всушник побежал быстрее своих "побратимов" - видео
12:26Украина начала привлекать женщин к отлову уклонистов — СМИ
12:24"Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
11:40Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в центре Лисичанска и ранил трех медиков
11:18Летели на Льгов и Мордовию. Минобороны об уничтожении украинских беспилотников этой ночью
11:15От "Искандеров" до "хашек". Киевский режим испугался 2000 ракет, которыми Россия может ударить по Украине
11:02В Белгородской области легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона
10:47Дроны ВСУ атаковали служебный автомобиль "Воды Донбасса" в ДНР - Пушилин
10:26Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян
10:20Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах
10:14Удары по заводу в Кременчуге и аэропорту в Одессе: российские военные продолжают поражать цели на Украине
10:06ВС РФ, освободив харьковскую Московку, взяли в полуохват группировку ВСУ — Андрей Марочко
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