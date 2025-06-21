https://ukraina.ru/20250621/ukraina-zasluzhivaet-luchshey-uchasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-iyunya-1064120770.html

"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня

"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру

"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня

Президент России Владимир Путин в интервью Sky News рассказал, что нужно сделать Украине и чего заслуживают украинцы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-21T13:00

2025-06-21T13:00

2025-06-21T13:00

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Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором рассказал, что нужно сделать Украине."Потому что это то, что мы называем демократией, в этом контексте, я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт, поскольку неспособность сделать это будет означать, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что Украина должна объявить нейтралитет: не вооружаться ядерным оружием и не вступать в альянсы. Кроме того, при урегулировании конфликта нужно обеспечить права русского языка и пророссийских жителей.Путин отметил, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией."Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году", — указал Путин.Он также заявил, что в украинском руководстве не должно быть нацистских элементов. При этом Украине нужно следовать национальным интересам:"Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России", — подчеркнул Путин.Ранее, 20 июня, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин предостерёг Украину от использования "грязной бомбы"."Ответ наш будет очень жёстким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что у них до этого никогда не дойдёт", — подчеркнул Путин.Позднее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал возможную угрозу со стороны Украины."Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО (тактическим ядерным оружием — Ред.). Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил Глава государства", — подчеркнул Медведев.Он указал, что украинской власти стоило бы задуматься о последствиях."О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал", — отметил Медведев.Ранее эксперты не раз обсуждали возможность Украины использовать "грязную бомбу" для удара по России или для осуществления провокации на территории, подконтрольной украинским войскам.Обстрелы и налётыУтром 21 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по 2 БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей и 1 – над территорией Республики Мордовия", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 8 атак, на светлодарском — 1 атаку. Всего ВСУ выпустили 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 3 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 14 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 2; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка.Позднее, "Таврия" сообщила о ранении мирного жителя Виноградово в результате обстрела ВСУ."Мужчина 1966 года рождения госпитализирован в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, осколочным ранением брюшной полости", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.Утром 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе посёлок Октябрьский и село Лозовое подверглись атакам 4 беспилотников. В посёлке Октябрьский посечён забор частного дома, в селе Лозовое повреждены 2 надворные постройки, также уничтожен огнём частный дом."В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Пострадала семейная пара. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжают в амбулаторных условиях. Транспортное средство полностью уничтожено огнём", — сообщил Гладков.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово и селу Долгое нанесены удары 11 беспилотников, 9 из которых подавлены. В городе Валуйки и посёлке Уразово повреждены инфраструктурные объекты связи.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 снаряда в ходе одного артобстрела. Также над районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Безымено в ходе 3 обстрелов выпущено 14 боеприпасов. В городе Грайвороне рано утром в результате атаки FPV-дрона на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка — пожарным расчётом огонь ликвидирован", — указывалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 106 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.Над Ракитянским районом сбит беспилотник. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Маломихайловка, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, из которых 7 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 4 частных дома, 2 надворные постройки, автомобиль и газопровод, в селе Нижнее Берёзово-Второе — легковой автомобиль.Сегодня ночью в результате ударов БПЛА в селе Маломихайловка повреждён частный дом, в селе Нижнее Берёзово-Второе загорелся грузовой автомобиль.Утром 21 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о ночной атаке ВСУ на регион."ВСУ продолжают свои варварские преступления. Вчера ночью вражеские беспилотники атаковали город Льгов. По предварительной информации, повреждения получили шесть гаражей, один автомобиль, одно нежилое помещение, в одном доме выбито окно. К счастью, пострадавших нет!" — отметил Хинштейн.Он призвал жителей Курской области в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их, т. к. это может быть опасно.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ситуации на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость".

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хроники, эксклюзив, владимир путин, дмитрий медведев, вячеслав гладков, херсонская область, россия, украина, вооруженные силы украины, совбез