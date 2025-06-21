Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов - 21.06.2025 Украина.ру
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Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов
Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов - 21.06.2025 Украина.ру
Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью для Украина.ру рассказал, почему мирные переговоры с Украиной уже себя исчерпали
2025-06-21T17:30
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Также он объяснил, для чего Трамп делает громкие заявления об ошибочности исключения России из G-800:40 – Укрепление государств в современной политике02:33 – Почему Трамп назвал исключение России из G-8 ошибкой? 04:10 – Будет ли Россия оказывать поддержку Ирану? 07:32 – Будущее переговоров об Украине
россия
украина
иран
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видео, россия, украина, иран, дональд трамп, валдай, сша, израиль, видео
Видео, Россия, Украина, Иран, Дональд Трамп, Валдай, США, Израиль

Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов

17:30 21.06.2025
 
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Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью для Украина.ру рассказал, почему мирные переговоры с Украиной уже себя исчерпали
Также он объяснил, для чего Трамп делает громкие заявления об ошибочности исключения России из G-8
00:40 – Укрепление государств в современной политике
02:33 – Почему Трамп назвал исключение России из G-8 ошибкой?
04:10 – Будет ли Россия оказывать поддержку Ирану?
07:32 – Будущее переговоров об Украине
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