https://ukraina.ru/20250621/1064133349.html
Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов
Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов - 21.06.2025 Украина.ру
Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью для Украина.ру рассказал, почему мирные переговоры с Украиной уже себя исчерпали
2025-06-21T17:30
2025-06-21T17:30
2025-06-21T17:30
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Также он объяснил, для чего Трамп делает громкие заявления об ошибочности исключения России из G-800:40 – Укрепление государств в современной политике02:33 – Почему Трамп назвал исключение России из G-8 ошибкой? 04:10 – Будет ли Россия оказывать поддержку Ирану? 07:32 – Будущее переговоров об Украине
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, иран, дональд трамп, валдай, сша, израиль, видео
Видео, Россия, Украина, Иран, Дональд Трамп, Валдай, США, Израиль
Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью для Украина.ру рассказал, почему мирные переговоры с Украиной уже себя исчерпали
Также он объяснил, для чего Трамп делает громкие заявления об ошибочности исключения России из G-8
00:40 – Укрепление государств в современной политике
02:33 – Почему Трамп назвал исключение России из G-8 ошибкой?
04:10 – Будет ли Россия оказывать поддержку Ирану?
07:32 – Будущее переговоров об Украине