https://ukraina.ru/20250621/1064133349.html

Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов

Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов - 21.06.2025 Украина.ру

Превратится ли конфликт Израиля с Ираном в прокси-войну между Россией, Китаем и США — Лукьянов

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью для Украина.ру рассказал, почему мирные переговоры с Украиной уже себя исчерпали

2025-06-21T17:30

2025-06-21T17:30

2025-06-21T17:30

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Также он объяснил, для чего Трамп делает громкие заявления об ошибочности исключения России из G-800:40 – Укрепление государств в современной политике02:33 – Почему Трамп назвал исключение России из G-8 ошибкой? 04:10 – Будет ли Россия оказывать поддержку Ирану? 07:32 – Будущее переговоров об Украине

россия

украина

иран

сша

израиль

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, иран, дональд трамп, валдай, сша, израиль, видео