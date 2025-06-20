https://ukraina.ru/20250620/oleg-nemenskiy-komanda-zelenskogo-zhestko-podavit-lyubye-protesty-rodstvennikov-pogibshikh-voennykh-1064102492.html

Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных

Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных - 20.06.2025 Украина.ру

Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных

Зеленский ориентирован на сохранение нынешней системы власти еще на несколько лет вперед. Он заявил, что хорошо бы закончить конфликт до окончания президентского срока Трампа. Трудно представить, как на фоне неудачного военного противостояния с Россией он будет поддерживать стабильность системы, у которой плохой кредит доверия со стороны Запада.

2025-06-20T19:50

2025-06-20T19:50

2025-06-20T19:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Издание Politico утверждает, что Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, когда поддержка Украины Штатами находится под угрозой. Кроме того, по поводу Ермака существует двухпартийное единство.- Олег Борисович, почему о Ермаке заговорили именно сейчас, а американская элита терпела его существование в украинской политике так долго?- С ним долго пытались наладить конструктивные контакты. Он был представлен западной элите как правая рука Зеленского. Была надежда, что если с Зеленским трудно разговаривать, то удастся наладить деловой контакт с Ермаком. Зеленский несколько раз посылал Ермака на встречи. Понимая, что сам он является раздражителем для западных партнеров.Но тут выясняется, что Ермак плохо готовится ко встречам, в профессиональной политической деятельности так не принято. Украинская политическая команда, "слуги народа", впечатляют своим непрофессионализмом, такая генерация политиков. Они и не могут быть профессионалами, потому что у них нет опыта.Хотя у Ермака был имидж профессионального политического игрока. Но сейчас этот имидж разрушен этой статьей в Рolitico.- После того, как Трамп не стал встречаться с Зеленским на полях саммита G7 на фоне ближневосточных событий, можно ли ожидать российско-украинские переговоры будут каким-то образом интенсифицированы?- Никакого принципиального влияния на ход переговоров все это не окажет. Переговоры в принципе малоперспективны. Трамп переключается на ближневосточную площадку. Он не успел с реализацией своих планов по Украине и России, не смог разрулить ситуацию с конфликтом до обострения на Ближнем Востоке. Сейчас это становится менее актуальным. Он понял, что быстро остановить конфликт на Украине не получится.Америка явно переключается на план Б, когда Вашингтон умывает руки и переносит ответственность за этот конфликт на Европу.Европа вряд ли принципиально изменит свою позицию, ее политические элиты не видят другого выхода, кроме как усиливать свое участие в этом конфликте. Хотя и протестных голосов становится все больше.Например, Испания выступает против порога в 5% от ВВП, который нужно тратить на оборону стран НАТО по американским требованиям. Впрочем, Польша почти достигла этого порога, к этому стремится Прибалтика. Это страны, которые могут войти в "коалицию желающих" в случае европейского решения о прямом участии в конфликте на Украине.Ряд европейские стран постараются нарастить свои траты на военную сферу согласно требованиям о 5%. Но заставить всех членов НАТО так раскошелиться не получится. Испанский протест — это первая ласточка в серии протестных голосов, которые будут проявляться все активнее.- Количество депутатов в Верховной раде сократилось с 450 до 398. Что происходит с украинским парламентом, как скоро он утратит свою легитимность вслед за Зеленским?- Легитимность украинского парламента юридически спорный вопрос, есть аргументы за и против. Конституционный суд на Украине разогнан. В этих условиях сомнительная легитимность является фактически отсутствием легитимности. Подписывать серьезные договоры органы власти с сомнительной легитимностью не могут.Очевиден кризис в правящем большинстве парламента Украины. Это делает нынешнюю власть слабой, а потому еще более заинтересованной в продолжении военных действий. Но этот кризис не новый. Если убрать вопрос о легитимности, а сосредоточиться на теме большинства, на которое опирается правительства, то это старая проблема. Уже несколько лет Зеленский и его компания для проведения важных для себя законов через парламент собирают ситуативное большинство. Это очевидно для внутренних конкурентов и желающих отодвинуть партию "Слуга народа" от власти немало.Говорить о серьезном кризисе еще рано, ситуативное большинство удается собирать. Но Зеленский ориентирован на сохранение нынешней системы власти еще на несколько лет вперед. Он заявил, что хорошо бы закончить конфликт до окончания президентского срока Трампа, а это 2029 год. Трудно представить, как на фоне неудачного хода военного противостояния с Россией он собирается поддерживать стабильность системы, у которой плохой кредит доверия со стороны западных партнеров.- Недавно завершилась передача Россией шести тысяч тел погибших украинских военных. Стало ли это сильным ударом по украинскому обществу или оно уже равнодушно к потерям на четвертый год войны?- Все прекрасно понимают, что официально объявляемые, в том числе Зеленским в интервью, цифры потерь далеки от адекватности.Никаких общественных беспорядков в связи с этим ждать не приходится. Украинское общество совсем не резистентно. У них не хватает нарративного потенциала для такого протеста. Любой протест маркируется как антивоенный, следовательно пророссийский. Никто не хочет быть предателем родины, тем более что карается это жестко. Протестов, которые бы имели информационный иммунитет от таких обвинений, еще не придумали. И время организаторов таких протестов еще не пришло.Политических сил, которые могли бы поставить на карту свое будущее, организовав такие протесты, также нет. Вряд ли это (передача тел) спровоцирует проблемы внутри страны для украинской власти, но это подтачивает ее и без того небольшой авторитет.Для нее большой проблемой является захоронение этих тел и как вести себя с родственниками погибших. Россия только начала раскрывать свой список идентифицированных тел, он будет более длинным. У властей будут все большие проблемы в общении с близкими родственниками погибших. Никто не собирается им выплачивать обещанные деньги. Для этого уже создано юридическое правовое обоснование, по крайней мере, для задержки на несколько лет таких выплат.Будут выступления конкретных людей, которые потеряли своих близких и готовы в отчаянии идти на нерациональные акты протеста. Но внутреннего силового потенциала у киевских властей достаточно, чтобы все эти протесты купировать.О том, почему американская элита ополчилась на Андрея Ермака в материале Атака на Ермака: что предлагают Зеленскому за голову соправителя

https://ukraina.ru/20250620/skoro-tramp-nachnt-bombit-iran-kakoy-otvet-prigotovili-rossiya-i-kitay--sorokin-1064094342.html

https://ukraina.ru/20250620/ukraina-na-grani-strategicheskogo-krakha-1064076869.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, европа, андрей ермак, владимир зеленский, дональд трамп, нато, украина.ру, politico