Атака на Ермака: что предлагают Зеленскому за голову соправителя - 20.06.2025 Украина.ру
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Атака на Ермака: что предлагают Зеленскому за голову соправителя
Атака на Ермака: что предлагают Зеленскому за голову соправителя - 20.06.2025 Украина.ру
Атака на Ермака: что предлагают Зеленскому за голову соправителя
Медийные атаки на главу ОП в западных СМИ стали если не рутиной, то уж точно не чем-то необычным – предыдущая была в мае-июне прошлого года. Андрей Борисович явно вызывает идиосинкразию у части западной элиты и время от времени это отношение прорывается на страницы СМИ. Ну как – прорывается? Даже канализация в Киеве прорывается не случайно…
2025-06-20T16:10
2025-06-20T16:10
андрей ермак
украина
вашингтон
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
politico
республиканская партия
мнения
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В этот раз обширную статью под названием "Вашингтон устал от Андрея Ермака" разместило серьёзное, по западным представлениям, издание Politico. Ссылаясь на множество людей, которые точно держали свечку, авторы статьи описывают, какой Ермак нехороший человек.Интересный момент – "большинству опрошенных была предоставлена ​​анонимность, чтобы они могли говорить откровенно о деликатных дипломатических вопросах".Тут надо отметить: если о дипломатических вопросах говорить анонимно, они менее деликатными не становятся. Как правило, анонимность связана с тем, что источник не хочет нести ответственность за свои слова. Возникает впечатление, что американские источники Politico то ли боятся "мести вышеозначенного председателя", то ли знают об отношениях Украины и США что-то ещё. Нам кажется, что скорее последнее, и источники не просто говорят, что думают, а вполне сознательно участвуют в информационной кампании – с ведома и по поручению непосредственного начальства.Итак, что же за гадости они говорят?"Среди ожесточённых политических баталий, охвативших Вашингтон из-за Украины, есть один редкий момент двухпартийного консенсуса: все устали от Андрея Ермака. (…) Многие в Вашингтоне считали, что Ермак не информирован о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом неспособен ориентироваться во внутренних механизмах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. (…) Человек, знакомый с ходом мыслей администрации, описал Ермака как человека, действующий так, будто Украина находится в "центре мира", добавив, что "это уже повлияло на отношения".Двухпартийность отношения к Ермаку подчёркивается тем, что "чиновники администрации Байдена также были разочарованы действиями Ермака, однако им в значительной степени удалось сдержать своё раздражение, учитывая срочность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска".Это, кстати, не так – предыдущая атака на Ермака была предпринята до избрания Трампа, причём были синхронизированы действия со стороны США и Великобритании. Другое дело, что чиновники Байдена не избегали встреч с Ермаком, как это сделал Вэнс и Рубио (украинская сторона отмену встречи с Рубио отрицает, хотя есть фото, на котором видно, что Ермак отлавливает госсекретаря в коридоре).Ермак отвечает: "У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика — я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: Украине".Тут, кстати, тоже интересный момент – западные журналисты вспоминают про профессиональные стандарты и дают слово другой стороне далеко не всегда. Представителям России, или, тем более, Ирана или КНДР слово давать не обязательно (или давать, но – оппозиционерам, релоцировавшимся в релокантию). То, что Politico обратилось в пресс-службу ОП и опубликовало фрагменты комментария, показывает, что в отношениях Запада к Ермаку не всё однозначно – он раздражает, но врагом его (пока?) не считают.Во всём этом обращают на себя внимание два момента.Во-первых, Ермаку вменяется в вину то, что ему не должно вменяться в вину.Ермак, как представитель Украины, обязан интересоваться именно вопросами сохранения помощи Украине и добиваться продления этой помощи любыми путями, независимо от расстановки сил в американской администрации и её приоритетов. Ну и интересы своей страны он должен ставить в центр мировой политики. Тем более, что сам Трамп намекает, что вопрос помощи Украине для него очень важен – дальнейшая милитаризация Украины является частью плана Трампа, о котором пишут западные СМИ, что не так-то?Мы, конечно, посмеиваемся над тем, что Зеленский воображает себя лидером мировой демократии, но мнение о том, что Украина – пуп Земли, имеет происхождение не украинское, а западное. Странно ли, что Ермак им руководствуется? Если Трампу и его администрации это не нравится… Отметим, что даже у Майи Санду есть какое-то мнение о политике Молдавии, хотя она считает себя румынкой и является гражданкой этой страны (она, например, категорически против решения приднестровского вопроса военным путём, к которому её интенсивно подталкивают из Киева и Брюсселя).Суждение же одного из источников о том, что "поведение Ермака может лишь воодушевить тех в Республиканской партии и союзников Трампа, кто стремится к прекращению поддержки Украины со стороны США" выглядит низкопробной эмоциональной манипуляцией: то есть, если человек требует предоставления Украине военной помощи это только уменьшает вероятность её предоставления, а если он не будет требовать это что – увеличит такую вероятность? Серьёзно?В общем, если дать эту статью тому же Зеленскому он подчерпнёт из неё главным образом то, что Ермак – образцовый патриот, без лести преданный бывшему президенту и идее войны до последнего украинца.Во-вторых, авторы и их источники почему-то делают вид, что не понимают, что Ермак – не просто глава ОП, а член правящего дуумвирата. Нельзя быть недовольным Ермаком и довольным Зеленским.Т.е., опять же, напрашивается вывод, что речь идёт о манипуляции.Авторы статьи подталкивают Зеленского к тому, чтобы разорвать продуктивный союз с Ермаком под тем предлогом, что это улучшит его отношения с нынешним хозяином Белого дома.Но что с этого будет иметь сам Зеленский? Это ведь не укрепит его позиции ни во внутренней, ни во внешней политике, а только усилит зависимость от Вашингтона (она и так запредельная, но Трамп очень осторожно относится к имеющимся у него возможностям – прекращению передачи разведданных и работы старлинка, на который во многом завязана украинская система военной связи).В общем, выбор такой: либо дружба с Трампом без Ермака (и не факт, что это будет дружба – потому что, повторим, попробуй еще найди границу между Ермаком и Зеленским), либо с Ермаком, но… а куда Трамп денется от сотрудничества с Зеленским?Не смотря на всю примитивность вброса следует отметить – Трамп и его сторонники явно осознают, что "комедийный дуэт" из Киева если не переигрывает их, то явно демонстрирует способность проводить свою политику, прогибая под себя изменчивый мир вообще и милость Вашингтона в частности. И тут ещё вопрос, кто больше клоун – полностью зависимый от западной помощи Зеленский или американский президент, неспособный с ним справиться.О прошлой медийной атаке на Ермака можно прочитать в статье Василия Стоякина "Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся"
https://ukraina.ru/20250605/sekretnaya-tsel-vizita-ermaka-v-vashington-1063653210.html
https://ukraina.ru/20241206/1059470936.html
https://ukraina.ru/20231130/1051591756.html
https://ukraina.ru/20240521/1055197548.html
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Василий Стоякин
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андрей ермак, украина, вашингтон, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, politico, республиканская партия, мнения
Андрей Ермак, Украина, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Politico, Республиканская партия, Мнения

Атака на Ермака: что предлагают Зеленскому за голову соправителя

16:10 20.06.2025
 
Статья об А. Ермаке в издании Politico
Статья об А. Ермаке в издании Politico
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Медийные атаки на главу ОП в западных СМИ стали если не рутиной, то уж точно не чем-то необычным – предыдущая была в мае-июне прошлого года. Андрей Борисович явно вызывает идиосинкразию у части западной элиты и время от времени это отношение прорывается на страницы СМИ. Ну как – прорывается? Даже канализация в Киеве прорывается не случайно…
В этот раз обширную статью под названием "Вашингтон устал от Андрея Ермака" разместило серьёзное, по западным представлениям, издание Politico. Ссылаясь на множество людей, которые точно держали свечку, авторы статьи описывают, какой Ермак нехороший человек.
Интересный момент – "большинству опрошенных была предоставлена ​​анонимность, чтобы они могли говорить откровенно о деликатных дипломатических вопросах".
Тут надо отметить: если о дипломатических вопросах говорить анонимно, они менее деликатными не становятся. Как правило, анонимность связана с тем, что источник не хочет нести ответственность за свои слова. Возникает впечатление, что американские источники Politico то ли боятся "мести вышеозначенного председателя", то ли знают об отношениях Украины и США что-то ещё. Нам кажется, что скорее последнее, и источники не просто говорят, что думают, а вполне сознательно участвуют в информационной кампании – с ведома и по поручению непосредственного начальства.
Итак, что же за гадости они говорят?
"Среди ожесточённых политических баталий, охвативших Вашингтон из-за Украины, есть один редкий момент двухпартийного консенсуса: все устали от Андрея Ермака. (…) Многие в Вашингтоне считали, что Ермак не информирован о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом неспособен ориентироваться во внутренних механизмах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. (…) Человек, знакомый с ходом мыслей администрации, описал Ермака как человека, действующий так, будто Украина находится в "центре мира", добавив, что "это уже повлияло на отношения".
5 июня, 10:46
Секретная цель визита Ермака в ВашингтонСразу по завершении второго раунда стамбульских переговоров глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправился в Вашингтон. Этот визит сразу породил много предположений – зачем он туда полетел и с какой целью?
Двухпартийность отношения к Ермаку подчёркивается тем, что "чиновники администрации Байдена также были разочарованы действиями Ермака, однако им в значительной степени удалось сдержать своё раздражение, учитывая срочность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска".
Это, кстати, не так – предыдущая атака на Ермака была предпринята до избрания Трампа, причём были синхронизированы действия со стороны США и Великобритании. Другое дело, что чиновники Байдена не избегали встреч с Ермаком, как это сделал Вэнс и Рубио (украинская сторона отмену встречи с Рубио отрицает, хотя есть фото, на котором видно, что Ермак отлавливает госсекретаря в коридоре).
Ермак отвечает: "У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика — я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего: Украине".
Тут, кстати, тоже интересный момент – западные журналисты вспоминают про профессиональные стандарты и дают слово другой стороне далеко не всегда. Представителям России, или, тем более, Ирана или КНДР слово давать не обязательно (или давать, но – оппозиционерам, релоцировавшимся в релокантию). То, что Politico обратилось в пресс-службу ОП и опубликовало фрагменты комментария, показывает, что в отношениях Запада к Ермаку не всё однозначно – он раздражает, но врагом его (пока?) не считают.
Во всём этом обращают на себя внимание два момента.
Фото - Команда Зеленського
6 декабря 2024, 15:46
В обком за ярлыком: теневые детали визита Ермака в СШАФормально целью поездки главы Офиса президента Андрея Ермака в США было согласование позиций относительно хода войны с представителями старой (Салливан) и новой (Келлог) администраций. И, действительно, он что-то согласовал. Однако, помимо этой цели преследовали и цели внутриполитические – получение от команды Трампа "ярлыка на княжение"
Во-первых, Ермаку вменяется в вину то, что ему не должно вменяться в вину.
Ермак, как представитель Украины, обязан интересоваться именно вопросами сохранения помощи Украине и добиваться продления этой помощи любыми путями, независимо от расстановки сил в американской администрации и её приоритетов. Ну и интересы своей страны он должен ставить в центр мировой политики. Тем более, что сам Трамп намекает, что вопрос помощи Украине для него очень важен – дальнейшая милитаризация Украины является частью плана Трампа, о котором пишут западные СМИ, что не так-то?
Мы, конечно, посмеиваемся над тем, что Зеленский воображает себя лидером мировой демократии, но мнение о том, что Украина – пуп Земли, имеет происхождение не украинское, а западное. Странно ли, что Ермак им руководствуется? Если Трампу и его администрации это не нравится… Отметим, что даже у Майи Санду есть какое-то мнение о политике Молдавии, хотя она считает себя румынкой и является гражданкой этой страны (она, например, категорически против решения приднестровского вопроса военным путём, к которому её интенсивно подталкивают из Киева и Брюсселя).
Суждение же одного из источников о том, что "поведение Ермака может лишь воодушевить тех в Республиканской партии и союзников Трампа, кто стремится к прекращению поддержки Украины со стороны США" выглядит низкопробной эмоциональной манипуляцией: то есть, если человек требует предоставления Украине военной помощи это только уменьшает вероятность её предоставления, а если он не будет требовать это что – увеличит такую вероятность? Серьёзно?
В общем, если дать эту статью тому же Зеленскому он подчерпнёт из неё главным образом то, что Ермак – образцовый патриот, без лести преданный бывшему президенту и идее войны до последнего украинца.
30 ноября 2023, 09:10
Андрей Ермак, биография Руководитель Офиса президента Украины
Во-вторых, авторы и их источники почему-то делают вид, что не понимают, что Ермак – не просто глава ОП, а член правящего дуумвирата. Нельзя быть недовольным Ермаком и довольным Зеленским.
Т.е., опять же, напрашивается вывод, что речь идёт о манипуляции.
Авторы статьи подталкивают Зеленского к тому, чтобы разорвать продуктивный союз с Ермаком под тем предлогом, что это улучшит его отношения с нынешним хозяином Белого дома.
Но что с этого будет иметь сам Зеленский? Это ведь не укрепит его позиции ни во внутренней, ни во внешней политике, а только усилит зависимость от Вашингтона (она и так запредельная, но Трамп очень осторожно относится к имеющимся у него возможностям – прекращению передачи разведданных и работы старлинка, на который во многом завязана украинская система военной связи).
В общем, выбор такой: либо дружба с Трампом без Ермака (и не факт, что это будет дружба – потому что, повторим, попробуй еще найди границу между Ермаком и Зеленским), либо с Ермаком, но… а куда Трамп денется от сотрудничества с Зеленским?
21 мая 2024, 16:21
Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошееThe Washington Post внезапно озаботилась системой власти на Украине. И установила, что выглядит она вовсе не так, как должна бы выглядеть. Оказывается, во главе Украины стоит не один человек, а два! Правда, отставной украинский политик Олег Рыбачук, которого издание ничтоже сумняшеся цитирует, считает Зеленского и Ермака одним человеком…
Не смотря на всю примитивность вброса следует отметить – Трамп и его сторонники явно осознают, что "комедийный дуэт" из Киева если не переигрывает их, то явно демонстрирует способность проводить свою политику, прогибая под себя изменчивый мир вообще и милость Вашингтона в частности. И тут ещё вопрос, кто больше клоун – полностью зависимый от западной помощи Зеленский или американский президент, неспособный с ним справиться.
О прошлой медийной атаке на Ермака можно прочитать в статье Василия Стоякина "Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся"
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