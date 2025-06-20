"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО - 20.06.2025 Украина.ру
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"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО
"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО - 20.06.2025 Украина.ру
"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО
Украинская армия держит оборону не за счет живой силы, а благодаря массовому применению БПЛА. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T23:30
2025-06-20T23:30
новости
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украина.ру
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По словам эксперта, российские войска пока с переменным успехом пытаются внедрить аналогичную тактику.Живов предложил решение: "Необходимо разработать и внедрить многоконтурную тактику преодоления дроновой обороны". Он привел исторический пример советских штурмовых групп времен Великой Отечественной войны, которые кардинально изменили ситуацию на поле боя."Мы ее преодолели. И сейчас сможем. Но для этого надо совершить качественный скачок в мышлении и организации", — заключил эксперт. Он выразил надежду, что такая работа уже ведется в военных структурах российской армии.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, алексей живов, украина.ру, вооруженные силы украины, украинская армия, бпла, дроны, беспилотники, сво, спецоперация, всу, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Алексей Живов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, украинская армия, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, Спецоперация, ВСУ, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО

23:30 20.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинская армия держит оборону не за счет живой силы, а благодаря массовому применению БПЛА. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Противник планирует ввести в работу концепцию зоны изоляции поля боя за счет дронов, которая составит 50 километров от линии соприкосновения", — отметил он.
По словам эксперта, российские войска пока с переменным успехом пытаются внедрить аналогичную тактику.
Живов предложил решение: "Необходимо разработать и внедрить многоконтурную тактику преодоления дроновой обороны". Он привел исторический пример советских штурмовых групп времен Великой Отечественной войны, которые кардинально изменили ситуацию на поле боя.
"Мы ее преодолели. И сейчас сможем. Но для этого надо совершить качественный скачок в мышлении и организации", — заключил эксперт. Он выразил надежду, что такая работа уже ведется в военных структурах российской армии.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 10:12
Количество дронов у ВС РФ во много раз превышает количество потенциальных целей - офицер ВСУКоличество беспилотников на вооружении российской армии во много раз превышает количество потенциальных целей в зоне СВО. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает телеграм-канал Украина.ру
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23:54За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
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