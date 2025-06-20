"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Украинская армия держит оборону не за счет живой силы, а благодаря массовому применению БПЛА. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Противник планирует ввести в работу концепцию зоны изоляции поля боя за счет дронов, которая составит 50 километров от линии соприкосновения", — отметил он.
По словам эксперта, российские войска пока с переменным успехом пытаются внедрить аналогичную тактику.
Живов предложил решение: "Необходимо разработать и внедрить многоконтурную тактику преодоления дроновой обороны". Он привел исторический пример советских штурмовых групп времен Великой Отечественной войны, которые кардинально изменили ситуацию на поле боя.
"Мы ее преодолели. И сейчас сможем. Но для этого надо совершить качественный скачок в мышлении и организации", — заключил эксперт. Он выразил надежду, что такая работа уже ведется в военных структурах российской армии.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:12Количество дронов у ВС РФ во много раз превышает количество потенциальных целей - офицер ВСУКоличество беспилотников на вооружении российской армии во много раз превышает количество потенциальных целей в зоне СВО. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает телеграм-канал Украина.ру
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