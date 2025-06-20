https://ukraina.ru/20250620/front-ne-rukhnet-bez-dronov-voennyy-ekspert-zhivov-obyasnil-klyuchevuyu-problemu-svo-1064105481.html

"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО

"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО - 20.06.2025 Украина.ру

"Фронт не рухнет без дронов": военный эксперт Живов объяснил ключевую проблему СВО

Украинская армия держит оборону не за счет живой силы, а благодаря массовому применению БПЛА. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-20T23:30

2025-06-20T23:30

2025-06-20T23:30

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По словам эксперта, российские войска пока с переменным успехом пытаются внедрить аналогичную тактику.Живов предложил решение: "Необходимо разработать и внедрить многоконтурную тактику преодоления дроновой обороны". Он привел исторический пример советских штурмовых групп времен Великой Отечественной войны, которые кардинально изменили ситуацию на поле боя."Мы ее преодолели. И сейчас сможем. Но для этого надо совершить качественный скачок в мышлении и организации", — заключил эксперт. Он выразил надежду, что такая работа уже ведется в военных структурах российской армии.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/1064076634.html

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