После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию - 19.06.2025 Украина.ру
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После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию
После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию - 19.06.2025 Украина.ру
После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию
Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом может завершиться формальным объявлением победы обеими сторонами, но при этом подтолкнет Иран к ускоренному созданию собственного ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-19T03:30
2025-06-19T03:30
новости
иран
израиль
тегеран
ядерная война
ядерная угроза
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"Когда при посредничестве США, Турции или России война заглохнет, каждая из сторон заявит о своей победе. Израиль скажет, что преподнес огромный урок Ирану, уничтожив его военное руководство. Иран скажет, что отбил атаки и нанес сокрушительный ответный удар. И в каком-то плане обе будут правы", — отметил эксперт.Однако, по словам Поликарпова, после формального завершения конфликта Иран предпримет серьезные меры для укрепления своей безопасности.Собеседник издания провел параллель с другими странами, разработавшими ядерное оружие. "В случае с Ираном будет то же, что с Северной Кореей и Пакистаном", — резюмировал военный историк.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html
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новости, иран, израиль, тегеран , ядерная война, ядерная угроза
Новости, Иран, Израиль, Тегеран , ядерная война, ядерная угроза

После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию

03:30 19.06.2025
 
Иран, флаг
Иран, флаг
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Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом может завершиться формальным объявлением победы обеими сторонами, но при этом подтолкнет Иран к ускоренному созданию собственного ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Когда при посредничестве США, Турции или России война заглохнет, каждая из сторон заявит о своей победе. Израиль скажет, что преподнес огромный урок Ирану, уничтожив его военное руководство. Иран скажет, что отбил атаки и нанес сокрушительный ответный удар. И в каком-то плане обе будут правы", — отметил эксперт.
Однако, по словам Поликарпова, после формального завершения конфликта Иран предпримет серьезные меры для укрепления своей безопасности.
"Тема получения Тегераном своего ядерного оружия с повестки дня никуда не исчезнет. Только ядерное оружие вкупе с отмороженностью иранского руководства может дать Ирану гарантии безопасности. В этом случае ни у кого не будет сомнений, что Иран ядерное оружие будет готов применить", — пояснил он.
Собеседник издания провел параллель с другими странами, разработавшими ядерное оружие. "В случае с Ираном будет то же, что с Северной Кореей и Пакистаном", — резюмировал военный историк.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
15 июня, 10:46
МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемИран прекратит нанесение ударов по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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