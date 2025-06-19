После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию
Иран, флаг
Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом может завершиться формальным объявлением победы обеими сторонами, но при этом подтолкнет Иран к ускоренному созданию собственного ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Когда при посредничестве США, Турции или России война заглохнет, каждая из сторон заявит о своей победе. Израиль скажет, что преподнес огромный урок Ирану, уничтожив его военное руководство. Иран скажет, что отбил атаки и нанес сокрушительный ответный удар. И в каком-то плане обе будут правы", — отметил эксперт.
Однако, по словам Поликарпова, после формального завершения конфликта Иран предпримет серьезные меры для укрепления своей безопасности.
"Тема получения Тегераном своего ядерного оружия с повестки дня никуда не исчезнет. Только ядерное оружие вкупе с отмороженностью иранского руководства может дать Ирану гарантии безопасности. В этом случае ни у кого не будет сомнений, что Иран ядерное оружие будет готов применить", — пояснил он.
Собеседник издания провел параллель с другими странами, разработавшими ядерное оружие. "В случае с Ираном будет то же, что с Северной Кореей и Пакистаном", — резюмировал военный историк.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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