https://ukraina.ru/20250619/posle-pobedy--k-bombe-ekspert-o-tom-pochemu-deeskalatsiya-podtolknet-iran-k-yadernomu-oruzhiyu-1064012230.html

После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию

После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию - 19.06.2025 Украина.ру

После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию

Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом может завершиться формальным объявлением победы обеими сторонами, но при этом подтолкнет Иран к ускоренному созданию собственного ядерного оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-19T03:30

2025-06-19T03:30

2025-06-19T03:30

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ядерная угроза

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"Когда при посредничестве США, Турции или России война заглохнет, каждая из сторон заявит о своей победе. Израиль скажет, что преподнес огромный урок Ирану, уничтожив его военное руководство. Иран скажет, что отбил атаки и нанес сокрушительный ответный удар. И в каком-то плане обе будут правы", — отметил эксперт.Однако, по словам Поликарпова, после формального завершения конфликта Иран предпримет серьезные меры для укрепления своей безопасности.Собеседник издания провел параллель с другими странами, разработавшими ядерное оружие. "В случае с Ираном будет то же, что с Северной Кореей и Пакистаном", — резюмировал военный историк.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html

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новости, иран, израиль, тегеран , ядерная война, ядерная угроза