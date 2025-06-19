"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику - 19.06.2025 Украина.ру
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"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику
"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику - 19.06.2025 Украина.ру
"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику
Всё, что осталось за кулисами ПМЭФ-2025
2025-06-19T05:25
2025-06-19T05:25
эксклюзив
пмэф
владимир путин
сергей лавров
россия
австрия
германия
иосиф сталин
александр овечкин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064022211_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_c9279f23bb7832d9c77bddb02808c277.jpg
Само название "Петербургский международный экономический форум" ассоциируется со сложными экономическими процессами, множеством цифр и графиков, заключением контрактов между крупными корпорациями. Да, всё это есть, но не только. Самое интересное, увлекательное и порой неожиданное кроется как всегда в кулуарах.В соцсетях ещё до начала форума подсчитывали, во сколько же участникам обойдётся обед - писали, что с прошлогодних 5 000 рублей цена выросла до 6 500, говорили и про 12 000, - но Россия же славится своей хлебосольностью, так что гостей угощали и яблоками, и йогуртами, и мороженым, и сырниками на завтрак, блинами/оладьями на обед, и лимонадом со вкусом счастья, и разными сортами вина. Надо только места знать!Впрочем, самые длинные очереди выстраивались вовсе не за угощениями. Люди не по одному часу стояли к стендам, где в режиме реального времени изготавливают футболки с известными фразами известных людей: "Мы мешать не будем, но своё не отдадим", "Везёт дуракам, а работаем с утра до ночи" и "Вместе мы всё преодолеем" (Владимир Путин); "Увольте всех, кто не работает!" и "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю" (глава республики Башкортостан Радий Хабиров); "У меня к жизни отношение спортивное: если что-то не удаётся, это ещё не значит, что этого не надо добиваться" (Александр Овечкин); "Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра" (Фёдор Достоевский); "Человек рождается жить, не готовиться к жизни" (Борис Пастернак).Но абсолютным фаворитом стал Сергей Лавров с его "Нафиг я сюда пришёл", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом" и "Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!"Эта акция с успехом прошла и на ПМЭФ-2024, тогда гостям предлагали футболки с высказываниями российского лидера "Россия — такая страна, которая ничего не боится", "Бросай пить — вставай на лыжи", "Если драка неизбежна, надо бить первыми".Также, как и в прошлом году, посетители форума могут больше узнать о предках Владимира Путина. Дом семейных традиций "Кристиан", ранее презентовавший семейное древо президента РФ, в этот раз представила мемориальное панно, посвящённое его отцу Владимиру Спиридоновичу: копии реальных документов, среди которых наградной лист и приказ о награждении, а также реплики наград за подвиги в Великой Отечественной войне. Иностранные посетители интересовались у представителей стенда, можно ли подобным образом оформить сведения об их семьях, если они не из России.В год 80-летия победы над фашизмом событиям Второй мировой войны уделяется немало внимания в рамках деловой программы, об уроках истории 1940-х годов говорили в том числе участники ПМЭФ из европейских стран. Так, президент международной ассоциации "Евроконтинент" Пьер-Эммануэль Томанн, чьего отца убили, а деда посадили в тюрьму, узников которой впоследствии освободили советские войска, подчеркнул, что для него история важна, это история его судьбы."Я знаю, кто освободил моего деда, я знаю, какой вклад СССР внёс в освобождение Европы, и что в настоящее время стоит на кону. Фактически, Россия — это центр изменения геополитического порядка и именно поэтому она подвергается атаке в этой войне смыслов", — заявил французский политолог.Бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на той же сессии, вспоминала, что во времена её обучения в гимназии, в 1970-х годах, вообще рассказывали учителя про Вторую мировую войну: первое - мы выжили, второе - нам помогала Америка, про помощь из Восточной Европы не говорили ничего.Она отметила, что даже те европейцы, которые интересуются историей, уверены, что "Сталин хуже Гитлера". Сама Кнайсль после переезда в Россию, в последние два года, пытаясь разобраться, стала больше читать про Сталина, три его биографии, источники, "которые были лучше, чем англоязычные"."Я подумала, почему людям в Германии в 30-е годы нравился такой диктатор [как Гитлер] - они были голодные, и им хотелось хорошей жизни, а он им её обещал. Он использовал тот же самый язык, который [министр обороны ФРГ Борис] Писториус использует сегодня. Фактически история повторяется", — подчеркнула дипломат.Сейчас Кнайсль живёт в небольшой российской деревне и, как сказала на другом мероприятии ПМЭФ, знает все те реалии жизни, и они вовсе не романтичные, впрочем, сама она находится в привилегированном положении, поскольку имеет машину. Своё решение переехать в РФ женщина объяснила разгулом русофобии в её родиной Австрии."Меня обвинили в том, что я "новичком" травила свою собаку. Власти просто обезумели. Когда я увидела это в 2020 году, я покинула Австрию — я не могла там больше жить (некоторое время она провела во Франции, потом в Ливане, поскольку свободно говорит по-арабски, и только после этого обосновалась в России - ред.)", - заявила Кнайсль.Но не деловой программой едины. На нескольких площадках Санкт-Петербурга для гостей проводят культурные мероприятия: выставки, концерты (на Дворцовой площади должен выступить легендарный итальянский певец Аль Бано), спектакли, опера, балет, экскурсии, кинопоказы. Однако, чтобы прикоснуться к искусству, далеко ходить не надо - прямо на площадке Экспофорума, где проходит ПМЭФ, целый день выступают скрипачки в белых платьях, над их головами парит воздушное облако, дирижёр тоже облачён в белое одеяние, а за его спиной, по ту сторону стенда, гостям наливают коктейли.Кому хочется развлечений подинамичнее, в павильоне "Евразия - территория традиционных ценностей" артисты исполняют народные танцы, остаться сторонними наблюдателями посетителям не удастся - их тоже вовлекают в процесс. Ну где вы ещё увидите, как арабские шейхи, индийские бизнесмены и русские женщины вместе водят хоровод, держа в руках разноцветные ленты, закреплённые на вершине высокой палки?Но и это ещё не всё. Исполнительница молдавской песни, одетая в национальный костюм, не просто пела, она одновременно топтала в чане виноград, так, как считается, вино приобретает более насыщенный вкус. Этот номер встретили бурными овациями, и как только девушка опустили ноги на пол, оставив сапогами ярко-красные следы, песню попросили исполнить на бис, но ведущий выдвинул условие - тот, кто попросил, будет танцевать!А желающие провести время на форуме ещё активнее могут попробовать забросить шайбу в хоккейные ворота, или пробежать на беговой дорожке (многие как раз предпочли кроссовки к деловым костюмам). И тут же виртуальный Александр Овечкин призывает идти дальше - сдать нормы ГТО.Читайте также: ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе
https://ukraina.ru/20250321/1061950641.html
https://ukraina.ru/20240303/1053680174.html
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Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, пмэф, владимир путин, сергей лавров, россия, австрия, германия, иосиф сталин, александр овечкин, петербургский международный экономический форум (фонд)
Эксклюзив, ПМЭФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Австрия, Германия, Иосиф Сталин, Александр Овечкин, Петербургский международный экономический форум (фонд)

"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику

05:25 19.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкПМЭФ-2025. Работа форума
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Всё, что осталось за кулисами ПМЭФ-2025
Само название "Петербургский международный экономический форум" ассоциируется со сложными экономическими процессами, множеством цифр и графиков, заключением контрактов между крупными корпорациями. Да, всё это есть, но не только. Самое интересное, увлекательное и порой неожиданное кроется как всегда в кулуарах.
В соцсетях ещё до начала форума подсчитывали, во сколько же участникам обойдётся обед - писали, что с прошлогодних 5 000 рублей цена выросла до 6 500, говорили и про 12 000, - но Россия же славится своей хлебосольностью, так что гостей угощали и яблоками, и йогуртами, и мороженым, и сырниками на завтрак, блинами/оладьями на обед, и лимонадом со вкусом счастья, и разными сортами вина. Надо только места знать!
Впрочем, самые длинные очереди выстраивались вовсе не за угощениями. Люди не по одному часу стояли к стендам, где в режиме реального времени изготавливают футболки с известными фразами известных людей: "Мы мешать не будем, но своё не отдадим", "Везёт дуракам, а работаем с утра до ночи" и "Вместе мы всё преодолеем" (Владимир Путин); "Увольте всех, кто не работает!" и "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю" (глава республики Башкортостан Радий Хабиров); "У меня к жизни отношение спортивное: если что-то не удаётся, это ещё не значит, что этого не надо добиваться" (Александр Овечкин); "Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра" (Фёдор Достоевский); "Человек рождается жить, не готовиться к жизни" (Борис Пастернак).
Но абсолютным фаворитом стал Сергей Лавров с его "Нафиг я сюда пришёл", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом" и "Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!"
21 марта, 11:57
"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие. С этой датой его уже успели поздравить коллеги, артисты и иностранные политики. Например, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с агентством РИА Новости отметила отличный юмор главы МИД РФ
Эта акция с успехом прошла и на ПМЭФ-2024, тогда гостям предлагали футболки с высказываниями российского лидера "Россия — такая страна, которая ничего не боится", "Бросай пить — вставай на лыжи", "Если драка неизбежна, надо бить первыми".
Также, как и в прошлом году, посетители форума могут больше узнать о предках Владимира Путина. Дом семейных традиций "Кристиан", ранее презентовавший семейное древо президента РФ, в этот раз представила мемориальное панно, посвящённое его отцу Владимиру Спиридоновичу: копии реальных документов, среди которых наградной лист и приказ о награждении, а также реплики наград за подвиги в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2025. Работа форума
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПМЭФ-2025. Работа форума
Иностранные посетители интересовались у представителей стенда, можно ли подобным образом оформить сведения об их семьях, если они не из России.
В год 80-летия победы над фашизмом событиям Второй мировой войны уделяется немало внимания в рамках деловой программы, об уроках истории 1940-х годов говорили в том числе участники ПМЭФ из европейских стран. Так, президент международной ассоциации "Евроконтинент" Пьер-Эммануэль Томанн, чьего отца убили, а деда посадили в тюрьму, узников которой впоследствии освободили советские войска, подчеркнул, что для него история важна, это история его судьбы.
"Я знаю, кто освободил моего деда, я знаю, какой вклад СССР внёс в освобождение Европы, и что в настоящее время стоит на кону. Фактически, Россия — это центр изменения геополитического порядка и именно поэтому она подвергается атаке в этой войне смыслов", — заявил французский политолог.
Бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на той же сессии, вспоминала, что во времена её обучения в гимназии, в 1970-х годах, вообще рассказывали учителя про Вторую мировую войну: первое - мы выжили, второе - нам помогала Америка, про помощь из Восточной Европы не говорили ничего.
Она отметила, что даже те европейцы, которые интересуются историей, уверены, что "Сталин хуже Гитлера". Сама Кнайсль после переезда в Россию, в последние два года, пытаясь разобраться, стала больше читать про Сталина, три его биографии, источники, "которые были лучше, чем англоязычные".
"Я подумала, почему людям в Германии в 30-е годы нравился такой диктатор [как Гитлер] - они были голодные, и им хотелось хорошей жизни, а он им её обещал. Он использовал тот же самый язык, который [министр обороны ФРГ Борис] Писториус использует сегодня. Фактически история повторяется", — подчеркнула дипломат.
Сейчас Кнайсль живёт в небольшой российской деревне и, как сказала на другом мероприятии ПМЭФ, знает все те реалии жизни, и они вовсе не романтичные, впрочем, сама она находится в привилегированном положении, поскольку имеет машину. Своё решение переехать в РФ женщина объяснила разгулом русофобии в её родиной Австрии.
"Меня обвинили в том, что я "новичком" травила свою собаку. Власти просто обезумели. Когда я увидела это в 2020 году, я покинула Австрию — я не могла там больше жить (некоторое время она провела во Франции, потом в Ливане, поскольку свободно говорит по-арабски, и только после этого обосновалась в России - ред.)", - заявила Кнайсль.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2024
3 марта 2024, 20:09
"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в РоссиюВо 2-й день, который проходит под девизом "Многонациональное единство", участников Всемирного фестиваля молодёжи ждали встречи с целым рядом иностранных гостей, которые сейчас живут в России, одна из них - бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль
Но не деловой программой едины. На нескольких площадках Санкт-Петербурга для гостей проводят культурные мероприятия: выставки, концерты (на Дворцовой площади должен выступить легендарный итальянский певец Аль Бано), спектакли, опера, балет, экскурсии, кинопоказы. Однако, чтобы прикоснуться к искусству, далеко ходить не надо - прямо на площадке Экспофорума, где проходит ПМЭФ, целый день выступают скрипачки в белых платьях, над их головами парит воздушное облако, дирижёр тоже облачён в белое одеяние, а за его спиной, по ту сторону стенда, гостям наливают коктейли.
Кому хочется развлечений подинамичнее, в павильоне "Евразия - территория традиционных ценностей" артисты исполняют народные танцы, остаться сторонними наблюдателями посетителям не удастся - их тоже вовлекают в процесс. Ну где вы ещё увидите, как арабские шейхи, индийские бизнесмены и русские женщины вместе водят хоровод, держа в руках разноцветные ленты, закреплённые на вершине высокой палки?
Но и это ещё не всё. Исполнительница молдавской песни, одетая в национальный костюм, не просто пела, она одновременно топтала в чане виноград, так, как считается, вино приобретает более насыщенный вкус. Этот номер встретили бурными овациями, и как только девушка опустили ноги на пол, оставив сапогами ярко-красные следы, песню попросили исполнить на бис, но ведущий выдвинул условие - тот, кто попросил, будет танцевать!
А желающие провести время на форуме ещё активнее могут попробовать забросить шайбу в хоккейные ворота, или пробежать на беговой дорожке (многие как раз предпочли кроссовки к деловым костюмам). И тут же виртуальный Александр Овечкин призывает идти дальше - сдать нормы ГТО.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 17:35
Русский человек – первый в мире, и американцы этому рады. Почему рекорд Овечкина сблизил Россию и СШАСпорт порой работает лучше даже самых успешных дипломатов, и рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в США это подтвердил
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ЭксклюзивПМЭФВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияАвстрияГерманияИосиф СталинАлександр ОвечкинПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
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