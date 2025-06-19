https://ukraina.ru/20250619/nafig-ya-syuda-prishl-vino-rekoy-zabluzhdeniya-evropeytsev-o-staline-pmef---eto-ne-tolko-pro-ekonomiku-1064022353.html

"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику

"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику - 19.06.2025 Украина.ру

"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику

Всё, что осталось за кулисами ПМЭФ-2025

2025-06-19T05:25

2025-06-19T05:25

2025-06-19T05:25

эксклюзив

пмэф

владимир путин

сергей лавров

россия

австрия

германия

иосиф сталин

александр овечкин

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064022211_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_c9279f23bb7832d9c77bddb02808c277.jpg

Само название "Петербургский международный экономический форум" ассоциируется со сложными экономическими процессами, множеством цифр и графиков, заключением контрактов между крупными корпорациями. Да, всё это есть, но не только. Самое интересное, увлекательное и порой неожиданное кроется как всегда в кулуарах.В соцсетях ещё до начала форума подсчитывали, во сколько же участникам обойдётся обед - писали, что с прошлогодних 5 000 рублей цена выросла до 6 500, говорили и про 12 000, - но Россия же славится своей хлебосольностью, так что гостей угощали и яблоками, и йогуртами, и мороженым, и сырниками на завтрак, блинами/оладьями на обед, и лимонадом со вкусом счастья, и разными сортами вина. Надо только места знать!Впрочем, самые длинные очереди выстраивались вовсе не за угощениями. Люди не по одному часу стояли к стендам, где в режиме реального времени изготавливают футболки с известными фразами известных людей: "Мы мешать не будем, но своё не отдадим", "Везёт дуракам, а работаем с утра до ночи" и "Вместе мы всё преодолеем" (Владимир Путин); "Увольте всех, кто не работает!" и "Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю" (глава республики Башкортостан Радий Хабиров); "У меня к жизни отношение спортивное: если что-то не удаётся, это ещё не значит, что этого не надо добиваться" (Александр Овечкин); "Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра" (Фёдор Достоевский); "Человек рождается жить, не готовиться к жизни" (Борис Пастернак).Но абсолютным фаворитом стал Сергей Лавров с его "Нафиг я сюда пришёл", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом" и "Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!"Эта акция с успехом прошла и на ПМЭФ-2024, тогда гостям предлагали футболки с высказываниями российского лидера "Россия — такая страна, которая ничего не боится", "Бросай пить — вставай на лыжи", "Если драка неизбежна, надо бить первыми".Также, как и в прошлом году, посетители форума могут больше узнать о предках Владимира Путина. Дом семейных традиций "Кристиан", ранее презентовавший семейное древо президента РФ, в этот раз представила мемориальное панно, посвящённое его отцу Владимиру Спиридоновичу: копии реальных документов, среди которых наградной лист и приказ о награждении, а также реплики наград за подвиги в Великой Отечественной войне. Иностранные посетители интересовались у представителей стенда, можно ли подобным образом оформить сведения об их семьях, если они не из России.В год 80-летия победы над фашизмом событиям Второй мировой войны уделяется немало внимания в рамках деловой программы, об уроках истории 1940-х годов говорили в том числе участники ПМЭФ из европейских стран. Так, президент международной ассоциации "Евроконтинент" Пьер-Эммануэль Томанн, чьего отца убили, а деда посадили в тюрьму, узников которой впоследствии освободили советские войска, подчеркнул, что для него история важна, это история его судьбы."Я знаю, кто освободил моего деда, я знаю, какой вклад СССР внёс в освобождение Европы, и что в настоящее время стоит на кону. Фактически, Россия — это центр изменения геополитического порядка и именно поэтому она подвергается атаке в этой войне смыслов", — заявил французский политолог.Бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на той же сессии, вспоминала, что во времена её обучения в гимназии, в 1970-х годах, вообще рассказывали учителя про Вторую мировую войну: первое - мы выжили, второе - нам помогала Америка, про помощь из Восточной Европы не говорили ничего.Она отметила, что даже те европейцы, которые интересуются историей, уверены, что "Сталин хуже Гитлера". Сама Кнайсль после переезда в Россию, в последние два года, пытаясь разобраться, стала больше читать про Сталина, три его биографии, источники, "которые были лучше, чем англоязычные"."Я подумала, почему людям в Германии в 30-е годы нравился такой диктатор [как Гитлер] - они были голодные, и им хотелось хорошей жизни, а он им её обещал. Он использовал тот же самый язык, который [министр обороны ФРГ Борис] Писториус использует сегодня. Фактически история повторяется", — подчеркнула дипломат.Сейчас Кнайсль живёт в небольшой российской деревне и, как сказала на другом мероприятии ПМЭФ, знает все те реалии жизни, и они вовсе не романтичные, впрочем, сама она находится в привилегированном положении, поскольку имеет машину. Своё решение переехать в РФ женщина объяснила разгулом русофобии в её родиной Австрии."Меня обвинили в том, что я "новичком" травила свою собаку. Власти просто обезумели. Когда я увидела это в 2020 году, я покинула Австрию — я не могла там больше жить (некоторое время она провела во Франции, потом в Ливане, поскольку свободно говорит по-арабски, и только после этого обосновалась в России - ред.)", - заявила Кнайсль.Но не деловой программой едины. На нескольких площадках Санкт-Петербурга для гостей проводят культурные мероприятия: выставки, концерты (на Дворцовой площади должен выступить легендарный итальянский певец Аль Бано), спектакли, опера, балет, экскурсии, кинопоказы. Однако, чтобы прикоснуться к искусству, далеко ходить не надо - прямо на площадке Экспофорума, где проходит ПМЭФ, целый день выступают скрипачки в белых платьях, над их головами парит воздушное облако, дирижёр тоже облачён в белое одеяние, а за его спиной, по ту сторону стенда, гостям наливают коктейли.Кому хочется развлечений подинамичнее, в павильоне "Евразия - территория традиционных ценностей" артисты исполняют народные танцы, остаться сторонними наблюдателями посетителям не удастся - их тоже вовлекают в процесс. Ну где вы ещё увидите, как арабские шейхи, индийские бизнесмены и русские женщины вместе водят хоровод, держа в руках разноцветные ленты, закреплённые на вершине высокой палки?Но и это ещё не всё. Исполнительница молдавской песни, одетая в национальный костюм, не просто пела, она одновременно топтала в чане виноград, так, как считается, вино приобретает более насыщенный вкус. Этот номер встретили бурными овациями, и как только девушка опустили ноги на пол, оставив сапогами ярко-красные следы, песню попросили исполнить на бис, но ведущий выдвинул условие - тот, кто попросил, будет танцевать!А желающие провести время на форуме ещё активнее могут попробовать забросить шайбу в хоккейные ворота, или пробежать на беговой дорожке (многие как раз предпочли кроссовки к деловым костюмам). И тут же виртуальный Александр Овечкин призывает идти дальше - сдать нормы ГТО.Читайте также: ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе

https://ukraina.ru/20250321/1061950641.html

https://ukraina.ru/20240303/1053680174.html

https://ukraina.ru/20250407/1062346689.html

россия

австрия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, пмэф, владимир путин, сергей лавров, россия, австрия, германия, иосиф сталин, александр овечкин, петербургский международный экономический форум (фонд)