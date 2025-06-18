Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
В ночь на среду несколько серий взрывов прозвучало в украинском Изюме, во временно оккупированном Краматорске и временно оккупированной части Покровского района ДНР, передает телеграм-канал Украина.ру
"Герани" уничтожают объекты противника в Изюме Харьковской области. <...> Всё новые взрывы раздаются в Краматорске – российская армия поражает объекты противника в городской черте", - говорится в материале.
Украинские мониторинговые ресурсы сообщают также о взрывах в Днепропетровской области.
Кроме прочего, взрывы раздаются в городской черте Запорожья – наносятся удары по объектам противника.
"Наши источники в Запорожье сообщают о минимум восьми прилетах в районе автотранспортного предприятия в восточной части города. Мобильные группы ПВО ВСУ не смогли противодействовать удару российской армии", - говорится в посте нашего телеграм-канала.
Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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