Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины - 18.06.2025 Украина.ру
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Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины
Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины - 18.06.2025 Украина.ру
Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины
В ночь на среду несколько серий взрывов прозвучало в украинском Изюме, во временно оккупированном Краматорске и временно оккупированной части Покровского района ДНР, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-18T07:32
2025-06-18T07:32
новости
украина
изюм
краматорск
вооруженные силы украины
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"Герани" уничтожают объекты противника в Изюме Харьковской области. &lt;...&gt; Всё новые взрывы раздаются в Краматорске – российская армия поражает объекты противника в городской черте", - говорится в материале.Украинские мониторинговые ресурсы сообщают также о взрывах в Днепропетровской области.Кроме прочего, взрывы раздаются в городской черте Запорожья – наносятся удары по объектам противника.Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, изюм, краматорск, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Изюм, Краматорск, Вооруженные силы Украины

Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины

07:32 18.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В ночь на среду несколько серий взрывов прозвучало в украинском Изюме, во временно оккупированном Краматорске и временно оккупированной части Покровского района ДНР, передает телеграм-канал Украина.ру
"Герани" уничтожают объекты противника в Изюме Харьковской области. <...> Всё новые взрывы раздаются в Краматорске – российская армия поражает объекты противника в городской черте", - говорится в материале.
Украинские мониторинговые ресурсы сообщают также о взрывах в Днепропетровской области.
Кроме прочего, взрывы раздаются в городской черте Запорожья – наносятся удары по объектам противника.

"Наши источники в Запорожье сообщают о минимум восьми прилетах в районе автотранспортного предприятия в восточной части города. Мобильные группы ПВО ВСУ не смогли противодействовать удару российской армии", - говорится в посте нашего телеграм-канала.

Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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