https://ukraina.ru/20250618/vzryvy-i-prilety-rossiyskie-voennye-udarili-po-obektam-protivnika-v-raznykh-regionakh-ukrainy-1063988232.html

Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины

Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины - 18.06.2025 Украина.ру

Взрывы и прилеты: российские военные ударили по объектам противника в разных регионах Украины

В ночь на среду несколько серий взрывов прозвучало в украинском Изюме, во временно оккупированном Краматорске и временно оккупированной части Покровского района ДНР, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-18T07:32

2025-06-18T07:32

2025-06-18T07:32

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"Герани" уничтожают объекты противника в Изюме Харьковской области. <...> Всё новые взрывы раздаются в Краматорске – российская армия поражает объекты противника в городской черте", - говорится в материале.Украинские мониторинговые ресурсы сообщают также о взрывах в Днепропетровской области.Кроме прочего, взрывы раздаются в городской черте Запорожья – наносятся удары по объектам противника.Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, изюм, краматорск, вооруженные силы украины