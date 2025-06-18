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"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны

"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны - 18.06.2025 Украина.ру

"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны

Кампания нарастающего политического давления на администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приносит свои результаты. По состоянию на данный час Белый дом находится в шаге от открытого участия в военной агрессии против Ирана.

2025-06-18T12:11

2025-06-18T12:11

2025-06-18T12:12

эксклюзив

иран

сша

америка

дональд трамп

такер карлсон

камала харрис

пентагон

the wall street journal

республиканская партия

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То, что Пентагон активно поддерживает атаки израильской армии, поставляя ей оружие и все необходимые разведданные, никогда не вызывало ни у кого сомнений. Но сейчас ситуация выходит на принципиально иной качественный уровень.Если Вашингтон прямо присоединится к очередной ближневосточной войне, к чему склоняют американскую администрацию влиятельные неоконсервативные ястребы, это может стать поворотным моментом для внутренней и внешней политики Трампа во время его второй президентской каденции.Мы уже отмечали, что новая война усилит в США экономические проблемы – благодаря росту инфляции, связанному с неизбежным повышением цен на энергоносители. А дипломатический авторитет американского руководства, наоборот, снизится. Ведь очередные миротворческие призывы Дональда Трампа больше не встретят доверия ни в одной стране мира.Кроме того, сложившаяся ситуация предсказуемо внесла раскол в ряды сторонников республиканской администрации. Это показало ночное заседание в ситуационной комнате Белого дома. Команда Трампа пока что так и не смогла прийти к единому мнению по вопросу о войне против Тегерана. Потому что, несмотря на желание продемонстрировать внешнее единство, в данном вопросе определенно не удалось достигнуть консенсуса."Судя по тому, что по информации The Wall Street Journal совещание по национальной безопасности окончилось ничем, Трамп оказался на развилке. Или война с Ираном, или гражданская война в собственной администрации. И в Республиканской партии тоже", – пишет из Америки журналист Валентин Богданов.Напряженную атмосферу среди трампистов наглядно продемонстрировала раздраженная реплика американского президента, который резко отреагировал на слова популярного ведущего Такера Карлсона, открыто выступившего против нападения на Иран."Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!", – заявил Трамп.Однако позицию Карлсона разделяет сегодня абсолютное большинство населения Америки, вне зависимости от своих политических предпочтений.Множество людей с разными взглядами сходятся в том, что США не нужна очередное, уже третье по счету полномасштабное военное вторжение в Персидском заливе. И Белый дом не может просто так отмахнуться от них, скопом объявляя всех сумасшедшими."Опрос Economist/YouGov показал, что только 16% американцев хотят участвовать в конфликте Израиля и Ирана. В то время как 60% населения США однозначно против этого.Причем нет разницы, демократ ты или республиканец. Голосовал ли ты за Трампа или за Харрис. В любой страте большинство американцев не поддерживают новую бесконечную ближневосточную войну, последствия которой могут стать разрушительными. Изоляционисты в конгрессе пытаются не допустить втягивания США в большой конфликт. Они даже вошли в союз с левым крылом Демпартии", – констатирует эксперт Малек Дудаков.Республиканский конгрессмен от Кентукки Томас Мэсси и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна вместе подготовили законопроект запрещающий Трампу в одностороннем порядке начинать военные действия против Ирана, не получив официальной поддержки со стороны американских законодателей.Аналогичную инициативу представил известный сенатор, социал-демократ Берни Сандерс – выходец из семьи еврейских эмигрантов, потерявший многих своих родственников в нацистских концлагерях."Соединенные Штаты Америки не должны быть втянуты в незаконную войну Беньямина Нетаньяху против Ирана. Я буду представлять законопроект, запрещающий использование федеральных средств для любого применения военной силы в Иране или против него без специального разрешения конгресса, за исключением случаев самообороны.Еще одна война на Ближнем Востоке может стоить бесчисленного количества жизней, растратить еще триллионы долларов и привести к еще большему количеству смертей, новым конфликтам и массовому перемещению населения", – отметил он в своем заявлении.Подобные настроения в американском обществе только усилятся после вчерашней трагедии в сектора Газа, где израильские войска расстреляли толпу безоружных голодных беженцев, стоявших в очереди на пункте раздачи питания.Как сообщают Reuters и Al Jazeera, в результате этого преступления погибли до 70 человек, включая детей. А видеозаписи, на которых можно видеть гору разбросанных по улице мертвых тел, обошли сегодня все мировые информагентства."Это была бойня", – рассказал журналистам Associated Press выживший после обстрела палестинец Юсеф Нофал.Позиция европейских людоедов, включая немецкого канцлера Фридриха Мерца, цинично заявившего о том, что Израиль "делает грязную работу" для западной политической элиты, вызывает неприятие у растущего числа адекватных американцев, не желающих становиться соучастниками массового человекоубийства.Присоединяясь к агрессии против Ирана, Трампу придется противостоять общественному мнению своей страны. Поэтому ястребам понадобятся для такого шага формальные основания. Как предполагает Валентин Богданов, поводом для вступления в войну может стать типичная для США провокация – что-то вроде печально известного инцидента в Тонкинском заливе, когда американские корабли вступили в перестрелку с пограничными катерами вьетнамцев, обвинив Ханой в нападении на Америку.А может быть, американские политики просто покажут миру очередную "пробирку с оружием массового уничтожения", как это сделал американский госсекретарь Колин Пауэлл, чтобы обосновать преступное нападение на Ирак. Хотя общеизвестно, что это доказательство оказалось простой фальшивкой.Выбор за Трампом, и мы узнаем о нем в ближайшее время.Подробнее о планах Трампа во внутренней политике - в статье Трамп вводит войска в Калифорнию: массовые протесты и спровоцированный кризис

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эксклюзив, иран, сша, америка, дональд трамп, такер карлсон, камала харрис, пентагон, the wall street journal, республиканская партия