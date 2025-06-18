"Наша главная, важнейшая задача": Путин провёл совещание по экономическим вопросам - 18.06.2025 Украина.ру
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"Наша главная, важнейшая задача": Путин провёл совещание по экономическим вопросам
"Наша главная, важнейшая задача": Путин провёл совещание по экономическим вопросам - 18.06.2025 Украина.ру
"Наша главная, важнейшая задача": Путин провёл совещание по экономическим вопросам
Совещание по экономическим вопросам с правительством провел президент России 18 июня во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
2025-06-18T18:26
2025-06-18T18:26
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Рабочая поездка Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ началась с совещания по экономическим вопросам. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.Президент напомнил в ходе совещания, что в числе национальных целей задекларированы укрепление суверенитета России в промышленности и финансовой сфере, достижение технологического лидерства, расширение транспортных, логистических связей как между субъектами федерации, так и с зарубежными партнёрами.Он отметил, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках. На основе такого анализа Путин предложил поговорить о возможных действиях на ближайшую перспективу. Он также предложил поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы дополнить усилия исполнительной ветви власти по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России.Участие в совещании приняли первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также глава ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.Ранее автор издания Украина.ру Ван Чарльз рассмотрел реакцию на российские реалии в публикации Профессора с двойным дном: что скрывают китайские интеллектуалы, критикуя Россию
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новости, россия, кремль, владимир путин, александр новак, герман греф, администрация президента, экономика, российская экономика, стратегии, национальные интересы, пмэф
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Александр Новак, Герман Греф, Администрация президента, экономика, российская экономика, стратегии, национальные интересы, ПМЭФ

"Наша главная, важнейшая задача": Путин провёл совещание по экономическим вопросам

18:26 18.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
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Совещание по экономическим вопросам с правительством провел президент России 18 июня во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Рабочая поездка Владимира Путина в Северо-Западный федеральный округ началась с совещания по экономическим вопросам. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне.
Президент напомнил в ходе совещания, что в числе национальных целей задекларированы укрепление суверенитета России в промышленности и финансовой сфере, достижение технологического лидерства, расширение транспортных, логистических связей как между субъектами федерации, так и с зарубежными партнёрами.
"И конечно, наша главная, важнейшая задача – это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и посёлков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее, - сказал Путин.
Он отметил, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках. На основе такого анализа Путин предложил поговорить о возможных действиях на ближайшую перспективу. Он также предложил поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы дополнить усилия исполнительной ветви власти по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России.
Участие в совещании приняли первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также глава ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.
Ранее автор издания Украина.ру Ван Чарльз рассмотрел реакцию на российские реалии в публикации Профессора с двойным дном: что скрывают китайские интеллектуалы, критикуя Россию
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