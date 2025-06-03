https://ukraina.ru/20250603/professora-s-dvoynym-dnom-chto-skryvayut-kitayskie-intellektualy-kritikuya-rossiyu-1063588465.html

Профессора с двойным дном: что скрывают китайские интеллектуалы, критикуя Россию

Профессора с двойным дном: что скрывают китайские интеллектуалы, критикуя Россию - 03.06.2025 Украина.ру

Профессора с двойным дном: что скрывают китайские интеллектуалы, критикуя Россию

Влияние Пекина растёт, а вместе с ним — и амбиции определенных кругов. Что на самом деле думают китайские интеллектуалы о России — и как не попасть в ловушку.

2025-06-03T04:19

2025-06-03T04:19

2025-06-03T04:19

россия

китай

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леонид кравчук

юлия козырева

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кпу

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На днях в китайском сегменте интернета произошёл своеобразный всплеск антироссийских заявлений. Причём речь не о блогерах и не о поверхностных "военных экспертах" в интернете.Подобное уже происходило, некоторое время назад с весьма спорными заявлениями выступал профессор Фэн Юйцзюнь, до недавнего времени заместитель декана Института глобальных проблем Фуданьского университета в Шанхае. В этот раз своё слово сказал профессор, возможно, стоящий у истоков внешнеполитической мысли КНР, имеющий прямой доступ к политическим кругам Пекина, признанный специалист по России.16 мая в интервью гонконгскому каналу "ФениксТВ" Профессор У Даохуэй, заместитель декана Института исследований России при университете Цинхуа сделал ряд спорных заявлений, дав высокую оценку "украинскому патриотизму" и стойкости в войне с Россией, а также отметил "исторический болезненный страх" России перед нападением различных враговНа фоне союзнических деклараций между Россией и Китаем подобные заявления звучат, мягко говоря, как вызов. А в свете мировой конфронтации с США — и вовсе как недружественный жест. Возникает вопрос: что скрывается за риторикой этих учёных? Простой научный анализ или нечто большее?Призраки 90-хЧтобы лучше понять мотивацию подобных высказываний, полезно поговорить не о Китае, а вспомнить вполне себе позднесоветское прошлое: в 1991 году в разрушении СССР ключевую роль сыграли не фанатики и не уличные "революционеры", а прагматичные чиновники, такие как Леонид Кравчук и Андрей Козырев*.Кравчук — первый президент Украины, до этого первый секретарь ЦК КПУ. Именно он обеспечил независимость Украины в тех границах, что признаны до сих пор. Именно он стал первым, кто всерьёз заявил о курсе на НАТО.Козырев — первый министр иностранных дел РФ. Человек, подписавший Будапештский меморандум, открывший Россию Западу и, как позже сам признавался, разыгрывавший агрессивную речь в ООН, чтобы "припугнуть" западных коллег возможным возвращением "имперской России". Сцена была театральной, но — как показала реакция западных политиков — пугающей в предсказаниях.У Кравчука и Козорева есть нечто общее с нынешними китайскими профессорами: они все — продукт одной и той же системы.Архетип предателя по расчётуВ позднесоветской номенклатуре, равно как и в китайской партийной школе, формировался особый тип человека. Умный, гибкий, дисциплинированный — и при этом способный одновременно исповедовать лояльность к системе и планировать, как эту же систему обойти, если она рухнет.Это особый архетип — функционер с двойным мышлением, сочетающим идеологическую риторику с глубоко прагматичным расчётом. Такие люди не ненавидят свою страну, но и не готовы за неё стоять до конца. Они всегда в поиске "выигрышной позиции" — и если ветер переменится, они не пострадают.Сегодня мы видим, как те же черты проявляются в китайской интеллектуальной элите. Профессора Фэн и У — не диссиденты. Они не выступают с позиций либерализма или прозападной оппозиции. Они говорят то, что хотят услышать их начальники. И, возможно, заранее пытаются застолбить себе место в будущем политическом ландшафте Китая — если он изменится.Почему это важно для России?На фоне беспрецедентного давления со стороны Запада, Россия и Китай сблизились как никогда. Экономика, энергетика, транспорт, военные учения, голосование в ООН — всё указывает на крепкий и прагматичный союз. Но союз — это не дружба. Здесь возможна и хладнокровная переоценка приоритетов, если сочтут, что партнёр стал слабым звеном.Россия пока далека от повторения ошибок Козырева и Кравчука. Сегодняшние элиты всё же лучше понимают суть национального суверенитета. Но даже и у вас остаётся риск появления тех, кто снова попытается сыграть "двойную роль" — особенно, если почувствует слабину.Что делать?Важно сохранять спокойствие. Китаю выгоден сильный и независимый партнёр — не вассал, но и не конкурент в борьбе за гегемонию. Вам не нужно рвать отношения из-за слов отдельных профессоров. Но стоит понимать: за вежливой маской и умным лицом многих в Китае скрывается вполне расчётливый интерес. И к России, и к США, и к Украине. А чтобы лучше ориентироваться в этом тумане стратегических манёвров, стоит не забывать уроки прошлого. Особенно те, что дорого обошлись — и Москве, и Киеву.Многие задаются вопросом, на каком именно этапе находится Китай — будь то с точки зрения политической эволюции или формирования национальной идентичности. Однако в этих рассуждениях зачастую упускается ключевой фактор — психологический архетип китайской элиты. И чтобы в полной мере понять стратегические отношения с Китаем, Китай необходимо воспринимать в широком контексте: нужно беречь отношения с этой страной, не пускать на самотёк, развивать связи, разумно управлять действиями — и не впадать в излишние эмоции, услышав очередные "странные" заявления китайских экспертов по России.Тем не менее, для того чтобы спокойно и трезво осмыслить истоки китайской политической психологии, полезно, насколько это не испортит вам аппетит или веру в конечную победу, чаще вспоминать психологические реальности конца 1980-х годов — вашей собственной страны.Перевод: Азат Рахманов*Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20250314/1061796556.html

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россия, китай, украина, леонид кравчук, юлия козырева, оон, кпу, нато, мнения