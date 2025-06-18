На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов - 18.06.2025 Украина.ру
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На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов
На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов - 18.06.2025 Украина.ру
На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в студии... Украина.ру, 18.06.2025
2025-06-18T17:05
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украина
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молдавия
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трамп и зеленский
ближний восток
война
сво
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в студии Украина.ру прокомментировал стагнацию на переговорном треке между Россией и Украиной, провокации Запада, ирано-израильский конфликт, а также ситуацию в Молдавии: 00:27 – Массированные удары по Украине; 03:02 – Залог уверенности Украины и ситуация на переговорном треке;07:47 – Украинские и западные провокации; 11:16 – Тревоги Дональда Трампа и ближневосточная воронка; 16:37 – Процессы внутри Молдавии. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России
украина
россия
молдавия
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видео, украина, россия, молдавия, дональд трамп, трамп и зеленский, ближний восток, война, сво, ракетный удар, восточное партнерство, постсоветское пространство, иран, израиль, видео
Видео, Украина, Россия, Молдавия, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Ближний Восток, война, СВО, ракетный удар, Восточное партнерство, постсоветское пространство, Иран, Израиль

На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов

17:05 18.06.2025
 
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в студии Украина.ру прокомментировал стагнацию на переговорном треке между Россией и Украиной, провокации Запада, ирано-израильский конфликт, а также ситуацию в Молдавии:
00:27 – Массированные удары по Украине;
03:02 – Залог уверенности Украины и ситуация на переговорном треке;
07:47 – Украинские и западные провокации;
11:16 – Тревоги Дональда Трампа и ближневосточная воронка;
16:37 – Процессы внутри Молдавии.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России
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