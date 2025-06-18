https://ukraina.ru/20250618/na-chto-nadeetsya-zelenskiy-o-prioritetakh-trampa-i-ulovkakh-ukrainy--denisov-1064005361.html

На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов

На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов - 18.06.2025 Украина.ру

На что надеется Зеленский? О приоритетах Трампа и уловках Украины — Денисов

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в студии... Украина.ру, 18.06.2025

2025-06-18T17:05

2025-06-18T17:05

2025-06-18T17:05

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украина

россия

молдавия

дональд трамп

трамп и зеленский

ближний восток

война

сво

ракетный удар

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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в студии Украина.ру прокомментировал стагнацию на переговорном треке между Россией и Украиной, провокации Запада, ирано-израильский конфликт, а также ситуацию в Молдавии: 00:27 – Массированные удары по Украине; 03:02 – Залог уверенности Украины и ситуация на переговорном треке;07:47 – Украинские и западные провокации; 11:16 – Тревоги Дональда Трампа и ближневосточная воронка; 16:37 – Процессы внутри Молдавии. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России

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2025

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