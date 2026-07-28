"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва - 28.07.2026 Украина.ру
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"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва
"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва - 28.07.2026 Украина.ру
"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва
Конфликт между Федоровым и украинским мгенералитетом оказался вязким, в итоге убрали обоих. Главная заслуга Сырского — отсутствие политических амбиций, в отличие от Залужного, которого пиарили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов
2026-07-28T05:15
2026-07-28T05:15
новости
киев
запорожская область
валерий залужный
украина.ру
александр сырский
михаил драпатый
запорожье
запорожское направление
всу
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Комментируя кадровые перестановки в Киеве, Поликарпов заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны не разрешила конфликта — он оказался вязким. "Было принято решение убрать обоих конфликтующих персонажей. Давление улицы есть, но оно не возникло само по себе", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Поликарпова, главная заслуга экс-главкома ВСУ Александра Сырского — отсутствие политических амбиций. "В отличие от [Валерия] Залужного, которого американцы пиарили как гениального полководца. Он и по-украински нормально говорить не может. Возможно, такие амбиции будут у [Михаила] Драпатого", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что заявления Киева о "наступлении" ВСУ не соответствуют действительности. "Армия ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но я бы не стал их преувеличивать", — добавил политолог.Поликарпов резюмировал, что любой на месте Сырского ушёл бы с заявлением о том, что он непобеждён. "Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, запорожская область, валерий залужный, украина.ру, александр сырский, михаил драпатый, запорожье, запорожское направление, всу, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, сво, новости сво, новости сво россия, киевский режим, главные новости, дзен новости сво
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"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва

05:15 28.07.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Конфликт между Федоровым и украинским мгенералитетом оказался вязким, в итоге убрали обоих. Главная заслуга Сырского — отсутствие политических амбиций, в отличие от Залужного, которого пиарили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов
Комментируя кадровые перестановки в Киеве, Поликарпов заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны не разрешила конфликта — он оказался вязким.
"Было принято решение убрать обоих конфликтующих персонажей. Давление улицы есть, но оно не возникло само по себе", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам Поликарпова, главная заслуга экс-главкома ВСУ Александра Сырского — отсутствие политических амбиций. "В отличие от [Валерия] Залужного, которого американцы пиарили как гениального полководца. Он и по-украински нормально говорить не может. Возможно, такие амбиции будут у [Михаила] Драпатого", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что заявления Киева о "наступлении" ВСУ не соответствуют действительности. "Армия ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но я бы не стал их преувеличивать", — добавил политолог.
Поликарпов резюмировал, что любой на месте Сырского ушёл бы с заявлением о том, что он непобеждён. "Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.
О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.
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