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"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва

"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва - 28.07.2026 Украина.ру

"Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва

Конфликт между Федоровым и украинским мгенералитетом оказался вязким, в итоге убрали обоих. Главная заслуга Сырского — отсутствие политических амбиций, в отличие от Залужного, которого пиарили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов

2026-07-28T05:15

2026-07-28T05:15

2026-07-28T05:15

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Комментируя кадровые перестановки в Киеве, Поликарпов заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны не разрешила конфликта — он оказался вязким. "Было принято решение убрать обоих конфликтующих персонажей. Давление улицы есть, но оно не возникло само по себе", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Поликарпова, главная заслуга экс-главкома ВСУ Александра Сырского — отсутствие политических амбиций. "В отличие от [Валерия] Залужного, которого американцы пиарили как гениального полководца. Он и по-украински нормально говорить не может. Возможно, такие амбиции будут у [Михаила] Драпатого", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что заявления Киева о "наступлении" ВСУ не соответствуют действительности. "Армия ведет иногда успешные контратаки в Запорожской области, не давая нашим войскам подойти к Запорожью. И они добились некоторых успехов в ударах беспилотниками. Но я бы не стал их преувеличивать", — добавил политолог.Поликарпов резюмировал, что любой на месте Сырского ушёл бы с заявлением о том, что он непобеждён. "Любой на месте Сырского ушел бы со словами, что уходит непобежденным", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.

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