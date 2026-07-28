https://ukraina.ru/20260728/polikarpov-esli-vsu-ne-uderzhat-liniyu-dobropole--druzhkovka-voyska-budut-otrezat-kramatorsk-1081914449.html

Поликарпов: Если ВСУ не удержат линию Доброполье — Дружковка, войска будут отрезать Краматорск

Поликарпов: Если ВСУ не удержат линию Доброполье — Дружковка, войска будут отрезать Краматорск - 28.07.2026 Украина.ру

Поликарпов: Если ВСУ не удержат линию Доброполье — Дружковка, войска будут отрезать Краматорск

Наступление в городских условиях для российских войск эффективнее, чем в степи, где господствуют дроны. Если ВСУ не удержат линию Доброполье-Дружковка, российские войска выйдут на коммуникации и отрежут Краматорск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов

2026-07-28T05:00

2026-07-28T05:00

2026-07-28T05:00

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Украинские эксперты считают, что ВС РФ попытаются взять Доброполье сходу. Если же ВСУ удастся удержать линию Доброполье — Дружковка, российское наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию рискует превратиться в дорогостоящую лобовую атаку с востока.Отвечая на вопрос о возможном сценарии наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, Поликарпов заявил, что в городских условиях войска действуют успешнее. "В условиях степи и господства дронов вести боевые действия тяжело. Поэтому в нынешних условиях наступление в городских условиях у наших войск получается лучше", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению Поликарпова, дроны не могут контролировать город с разрушениями так же эффективно, как степь. "Наступление в Константиновке оказалось успешным по этой причине", — отметил он.Эксперт добавил, что если ВСУ не удержат линию Доброполье — Дружковка, ВС РФ выйдут на коммуникации и будут отрезать Краматорск. "Перспективы уличных боев в Дружковке и Краматорске выглядят убедительно с точки зрения успеха наших войск", — добавил эксперт.Поликарпов резюмировал, что наличие подземных сооружений делает дроны менее актуальными. "В промзонах там наверняка выкопаны убежища, подземные ходы. Там будут тяжелые бои. Но наличие подземных сооружений, которые неизбежно будут использоваться обеими сторонами, делает идею дронов не очень актуальной", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Поликарпов: Удары по Украине сломают ее планы обрушить на Россию волны ракет и дронов в 2027 году" на сайте Украина.ру.О том, чем когнитивные войны отличаются от информационных и для чего они ведутся — в материале "Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института" на сайте Украина.ру.

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