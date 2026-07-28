"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T - 28.07.2026 Украина.ру
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"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T
"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T - 28.07.2026 Украина.ру
"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T
Украинская ПВО, даже имея Patriot и IRIS-T, не способна на стопроцентный перехват российских ракет. Запад перестроил производство и на 60% работает на нужды ВСУ, но пока они не справляются с нашей баллистикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-28T04:45
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22 июля штурмовые подразделения группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое. В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Об этом 23 июня сообщило Минобороны России.Отвечая на вопрос о способности украинской ПВО противостоять российской баллистике, Шкурлатов заявил, что даже современнейшие системы не дают стопроцентной защиты. "Практика показывает, что Украина не способна на стопроцентный перехват, даже имея современнейшие системы, такие как Patriot и IRIS-T", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, западное производство перестроилось и на 60% работает на поддержку Киева. "Западное производство противоракет перестроилось: они увеличили мощности и, по моему мнению, на 60% работают на поддержку киевского режима", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Украина воюет за чужие деньги, а Россия — за свои. "Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои, и нам нужно из этого исходить. Пока они с этим не очень справляются, но стремятся к этому, нам почивать на лаврах нельзя", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T

04:45 28.07.2026
 
© ФотоPatriot
Patriot - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Украинская ПВО, даже имея Patriot и IRIS-T, не способна на стопроцентный перехват российских ракет. Запад перестроил производство и на 60% работает на нужды ВСУ, но пока они не справляются с нашей баллистикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
22 июля штурмовые подразделения группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое. В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Об этом 23 июня сообщило Минобороны России.
Отвечая на вопрос о способности украинской ПВО противостоять российской баллистике, Шкурлатов заявил, что даже современнейшие системы не дают стопроцентной защиты.
"Практика показывает, что Украина не способна на стопроцентный перехват, даже имея современнейшие системы, такие как Patriot и IRIS-T", — пояснил эксперт.
По словам Шкурлатова, западное производство перестроилось и на 60% работает на поддержку Киева. "Западное производство противоракет перестроилось: они увеличили мощности и, по моему мнению, на 60% работают на поддержку киевского режима", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Украина воюет за чужие деньги, а Россия — за свои. "Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои, и нам нужно из этого исходить. Пока они с этим не очень справляются, но стремятся к этому, нам почивать на лаврах нельзя", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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