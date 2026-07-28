https://ukraina.ru/20260728/ukraina-voyuet-za-chuzhie-dengi-a-my--za-svoi-shkurlatov-otsenil-vozmozhnosti-patriot-i-iris-t--1081915287.html

"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T

"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T - 28.07.2026 Украина.ру

"Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои": Шкурлатов оценил возможности Patriot и IRIS-T

Украинская ПВО, даже имея Patriot и IRIS-T, не способна на стопроцентный перехват российских ракет. Запад перестроил производство и на 60% работает на нужды ВСУ, но пока они не справляются с нашей баллистикой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-28T04:45

2026-07-28T04:45

2026-07-28T04:45

новости

запад

украина

киев

украина.ру

зрк patriot

главные новости

главное

пво

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/13/1065568205_0:22:630:376_1920x0_80_0_0_2c4d82a25f9702c103931e5d6853d9cc.png

22 июля штурмовые подразделения группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое. В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Об этом 23 июня сообщило Минобороны России.Отвечая на вопрос о способности украинской ПВО противостоять российской баллистике, Шкурлатов заявил, что даже современнейшие системы не дают стопроцентной защиты. "Практика показывает, что Украина не способна на стопроцентный перехват, даже имея современнейшие системы, такие как Patriot и IRIS-T", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, западное производство перестроилось и на 60% работает на поддержку Киева. "Западное производство противоракет перестроилось: они увеличили мощности и, по моему мнению, на 60% работают на поддержку киевского режима", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Украина воюет за чужие деньги, а Россия — за свои. "Украина воюет за чужие деньги, а мы — за свои, и нам нужно из этого исходить. Пока они с этим не очень справляются, но стремятся к этому, нам почивать на лаврах нельзя", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

запад

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, киев, украина.ру, зрк patriot, главные новости, главное, пво, сво, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, война, война на украине, новости украины, новости украина ру, ии (искусственный интеллект)