Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ - 28.07.2026 Украина.ру
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Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ
Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ - 28.07.2026 Украина.ру
Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ
Основная эффективность российских ударов заключается в их комбинированности. Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2026-07-28T05:30
2026-07-28T05:30
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22 июля штурмовые подразделения группировки "Центр" при поддержке бронетехники завершили освобождение города Белицкое. Сейчас населённый пункт полностью контролируется российскими военными, которые проводят зачистку от одиночных украинских бойцов, укрывающихся в подвалах, сообщило Минобороны РФ 23 июля.Отвечая на вопрос о способности украинской ПВО противостоять российской баллистике, Шкурлатов заявил, что к появлению собственного производства баллистических ракет у Киева нужно готовиться заранее. Как только Украина наладит производство так называемой "украинской баллистики" в нужном количестве и выйдет на промышленные мощности, это станет для нас большой проблемой, указал собеседник издания."Потому что баллистика, по статистике, — самые трудноперехватываемые цели, которые чаще всего достигают назначенных объектов", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, основная эффективность российских ударов — в их комбинированности."Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Именно эта синергия дает наибольший эффект", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ

05:30 28.07.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Основная эффективность российских ударов заключается в их комбинированности. Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
22 июля штурмовые подразделения группировки "Центр" при поддержке бронетехники завершили освобождение города Белицкое. Сейчас населённый пункт полностью контролируется российскими военными, которые проводят зачистку от одиночных украинских бойцов, укрывающихся в подвалах, сообщило Минобороны РФ 23 июля.
Отвечая на вопрос о способности украинской ПВО противостоять российской баллистике, Шкурлатов заявил, что к появлению собственного производства баллистических ракет у Киева нужно готовиться заранее.
Как только Украина наладит производство так называемой "украинской баллистики" в нужном количестве и выйдет на промышленные мощности, это станет для нас большой проблемой, указал собеседник издания.
"Потому что баллистика, по статистике, — самые трудноперехватываемые цели, которые чаще всего достигают назначенных объектов", — пояснил эксперт.
По словам Шкурлатова, основная эффективность российских ударов — в их комбинированности.
"Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Именно эта синергия дает наибольший эффект", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.
О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.
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