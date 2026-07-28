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Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ

Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ - 28.07.2026 Украина.ру

Симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных дронов: Шкурлатов про тактику ВС РФ

Основная эффективность российских ударов заключается в их комбинированности. Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-28T05:30

2026-07-28T05:30

2026-07-28T05:30

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22 июля штурмовые подразделения группировки "Центр" при поддержке бронетехники завершили освобождение города Белицкое. Сейчас населённый пункт полностью контролируется российскими военными, которые проводят зачистку от одиночных украинских бойцов, укрывающихся в подвалах, сообщило Минобороны РФ 23 июля.Отвечая на вопрос о способности украинской ПВО противостоять российской баллистике, Шкурлатов заявил, что к появлению собственного производства баллистических ракет у Киева нужно готовиться заранее. Как только Украина наладит производство так называемой "украинской баллистики" в нужном количестве и выйдет на промышленные мощности, это станет для нас большой проблемой, указал собеседник издания."Потому что баллистика, по статистике, — самые трудноперехватываемые цели, которые чаще всего достигают назначенных объектов", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, основная эффективность российских ударов — в их комбинированности."Самые результативные атаки — это симбиоз баллистических, крылатых ракет и реактивных ударных дронов. Именно эта синергия дает наибольший эффект", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

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