https://ukraina.ru/20260728/ya-skuchayu-po-beskonechnym-aplodismentam-za-moey-spinoy-do-slez-chto-proiskhodit-s-alloy-pugachevoy-1081897478.html

"Я скучаю по бесконечным аплодисментам за моей спиной. До слез". Что происходит с Аллой Пугачевой

"Я скучаю по бесконечным аплодисментам за моей спиной. До слез". Что происходит с Аллой Пугачевой - 28.07.2026 Украина.ру

"Я скучаю по бесконечным аплодисментам за моей спиной. До слез". Что происходит с Аллой Пугачевой

"Злодеи обрили Аллу Пугачеву. А иноагент, что, ослеп?" - написал один из популярных телеграм каналов. Имелось в виду появление Пугачевой и ее супруга иноагента Галкина* на фестивале "Рандеву" в Юрмале.

2026-07-28T06:02

2026-07-28T06:02

2026-07-28T06:13

юрмала

израиль

россия

алла пугачева

дмитрий галкин

мадонна

эксклюзив

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Новый образ Аллы Пугачевой, в котором она предстала перед публикой в Юрмале, включал в себя: латекс, бритую голову, на голове наискосок прикреплён странный шиньон.Алла Пугачева стала похожа на певицу Мадонну, вернее, на карикатуру на певицу Мадонну.Мадонна выступает в вульгарно инфернальном стиле "секси". А Пугачева - не совсем понятно, в каком.Новый образЗрители в соцсетях обсуждают "новые дефекты лица" Пугачевой - видимо, результаты или последствия очередных пластических операций."Я едва волочу ноги, со здоровьем плохо. Но как-то живу", - поделилась своим самочувствием певица с кем-то из зрителей.Потом она появилась в берете и с вуалью, с тростью и в короткой юбке. Заявила, что была неподвижной, сломала тазобедренный сустав. Но мало кто в это верит: зрители обсуждают очевидные последствия очередной, видимо, пластики лица.Алле Пугачевой 77 лет, и в этом возрасте в наши дни можно выглядеть вполне бодро и достаточно привлекательно. Не надо только отчаянно молодиться. Сколько примеров! Прекрасно выглядят и артистки, и модели, и обычные женщины. И в 87 выглядят прекрасно. Было бы желание.Но Алла Пугачева производит впечатление очень странное, и дело совсем не в возрасте.Такое ощущение, что её накачали лекарствами и водят, как куклу.Какой-то отстраненный взгляд. Очень странные наряды. Какие-то жуткие шиньоны или наоборот, бритая голова и вуаль.Время от времени становится совершенно ясно, что она не совсем понимает, где находится."Слева направо"Звеня золотыми браслетами, как индийская танцовщица, поблескивая кулонами на мощной шее, рядом шагал омолодившийся 50-летний супруг иноагент Галкин*.Он руководил супругой, каждым её шагом и даже взглядом."Слева направо", - повёл рукой Галкин, и взглядом Пугачева послушно последовала за его указующим пальцем.Жутковатое впечатление. Алла вообще понимала, где она находится?В коротком интервью местному телеканалу Алла Пугачева сказала, как она рада, что ее в зале встретили аплодисментами:- Это помогает сделать выводы, что ты ещё живёшь. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать - как раньше... Я хочу, чтобы они вот так вот говорили про любовь, как они встают, аплодируют. До слёз трогает.А кому-то из зрителей призналась:- Я скучаю по бесконечным аплодисментам за моей спиной."Знамя эмиграции" в руках иноагентаАллу Пугачеву откровенно жалко. Чтобы она там не наговорила за последние четыре года.На фестивале в Юрмале она прошла своей новой шаркающей походкой, с отсутствующим взглядом, как больной человек.А ведь это "знамя" новой российской политической эмиграции. Крепко держит это "знамя" в своих руках иноагент Галкин* и не отпускает от себя ни на шаг.Если убрать из этой волны артистическо - политической эмиграции Аллу Пугачеву, кто останется? Два-три "барда", два-три юмориста, певица, актриса. Мы уже и фамилии их забыли, и голоса.Галкин* отгонял всех, кто хотел сделать снимок Пугачевой слишком близко. Не давал сделать совместные селфи с Пугачевой даже организаторам фестиваля."Скоро ли в Киев?"Ему не понравился вопрос украинской журналистки:- Скоро ли будете в Киеве?- Странные вы вопросы задаёте, - скользнул по ней иноагент холодным настороженным взглядом.Алла в этот момент некстати оживилась и стала что-то лепетать: да, да, приедем, споём, споём... И опять - очень странное впечатление.Галкин* быстро увёл супругу от ненужных камер, микрофонов и вопросов.До этого он посетовал, что "хотел порадовать новыми украинскими словами, но все их забыл".В общем, украинские журналисты не дождались от иноагента обычных подобострастных слов про "я так люблю Украину, так люблю". Что-то случилось? Или супруг Пугачевой просто был не в духе?Особенно когда у него вдруг выпал клок волос. Да, Галкин тоже был с новыми нарощенными кудрями.В общем, семейство поразило всех искусственными волосами, новыми шрамами от новой пластики лица и очень странным видом.Про выступление Аллы Пугачевой на сцене, как становится понятно, не могло быть и речи.Зачем же её таскают, как куклу, в зал "Дзинтарс"?"Испортил квартирный вопрос"Во-первых, Алла - это "знамя эмиграции": смотрите, главная "звезда советской эстрады" не выдержала ужасов проживания в замке (около 2 тысяч квадратных метров), не нужна ей народная любовь, да и сам народ не нужен.Всё это совершенно не так. Когда Алла Пугачева говорит сегодня со слезами на глазах о том, что тоскует по аплодисментам, понятно, что она хотела бы вернуть и славу, и любовь публики. И спокойную комфортную жизнь в Подмосковье.Но это невозможно, увы. Иноагент Галкин* ее не отпустит. Он держит ее в неподходящем климате, вдали от родины. Создаётся впечатление, что всё это - условия какого-то гласного или негласного контракта.Галкину помогают с концертами и гастролями, семейство сохраняет всю купленную за рубежом недвижимость. А это не только квартира на Кипре или вилла в Израиле, но и многочисленные "метры квадратные" семейства Орбакайте, в Нью-Йорке и Майами.Эти самые квадратные метры и счета в зарубежных банках и стали основной причиной бегства "политически-артистической" публики из России.Плюс, конечно, они были уверены, что Россия "скоро развалится". Наступит что-то похожее на их любимые "святые 90-е". И можно будет вернуться властителями дум. Поучать можно будет недалекий народишко.Но всё получилось совершенно по-другому. И теперь за всеми "политэмигрантами" установлен на чужбине негласный надзор: вдруг кто-то из них решит вернуться и поломает стройную картинку дружного совместного плевка в сторону России.Особенно нельзя допустить возвращения Аллы. Поэтому и таскает её иноагент, с бритой головой, еле волочащую ноги, не понимающую, где она находится.Ну а во-вторых - это помощь "фестивалю иноагентов". Очень многие зрители возраста Аллы Пугачевой, кто постарше, кто помладше, пришли в этот вечер посмотреть на Аллу и её супруга, сделать селфи на их фоне.Это просто ужасно. Аллу Пугачеву водят, как обезьянку в зоопарке, для привлечения внимания.Ну а на кого пойдет зритель "Рандеву"? На Макаревича* с песнями 30-летней давности? На Семена Слепакова*, который не написал ничего нового и интересного за годы эмиграции? На певицу Монеточку*? На Noice MC? Кто это вообще такие?Ещё бы Моргенштерна* позвали. Тот, кстати, недавно принял иудаизм в Израиле. Шатает и швыряет иноагентов - то в Дубай к мусульманам, то в Израиль к иудеям.А творчество? Где же творчество, песни, "про любовь", как со слезами на глазах вспомнила Пугачева.Одна какая-то ужасная пустота. И толпы зрителей, которые делают фото самих себя на фоне странно улыбающейся Аллы Пугачевой.Подробнее о том, что происходило на так называемом концерте "Рандеву" - в статье "А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в Юрмале"*внесен в РФ в список иноагентов

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

юрмала, израиль, россия, алла пугачева, дмитрий галкин, мадонна, эксклюзив