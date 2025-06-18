https://ukraina.ru/20250618/ekhali-my-ekhali-muzykalnyy-poezd-dlya-shtepselya-i-tarapunki-1063964188.html

"Ехали мы ехали": музыкальный поезд для Штепселя и Тарапуньки

"Ехали мы ехали": музыкальный поезд для Штепселя и Тарапуньки - 18.06.2025 Украина.ру

"Ехали мы ехали": музыкальный поезд для Штепселя и Тарапуньки

В 1960-е годы в Советском Союзе большой популярностью пользовался юмористический дуэт Штепселя (Ефима Березина) и Тарапуньки (Юрия Тимошенко), концерты которых собирали аншлаги. В 1961 году актёры решили самостоятельно снять музыкальную комедию с собой в главной роли, и при этом внести в жанр ряд новшеств

2025-06-18T16:00

2025-06-18T16:00

2025-06-18T16:00

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Первыми фильмами, в которых появились Тарапунька и Штепсель стали короткометражки "Тарапунька и Штепсель под облаками" (1953) и "Приключения с пиджаком Тарапуньки" (1955) и полнометражные "Весёлые звёзды" (1954) и "Штепсель женит Тарапуньку" (1957).Постепенно всё чаще сценарии к фильмам с их участием Березин и Тимошенко писали сами, а затем стали перетягивать на себя и режиссуру. Фильмы эти пользовались довольно большой популярностью и стоили недорого, поскольку больше походили на киноконцерты. Потому-то на киностудии Довженко в конце 1961 года довольно легко согласились профинансировать очередной такой фильм, написание сценария которого и режиссуру популярный комический дуэт взял на себя.Актёры долго думали над тем, где будут происходить главные события их будущей картины. Вспомнив о своих насыщенных гастролях, они решили, что местом действия станет поезд. Для написания сценария к ним присоединились Владлен Бахнов, для которого фильм стал дебютной работой в кино, и Яков Костюковский, который уже был знаком с Березиным и Тимошенко, поскольку писал сценарий ленты "Штепсель женит Тарапуньку".Оператором картины стал Наум Слуцкий, который до этого работал над такими картинами как "Земля" (1954), "Без вести пропавший" (1956), "Это было весной" (1959), "Морская чайка" (1961) и прочими.Заслуженный украинский художник Алексей Бобровников занял кресло художника-постановщика. В его послужном списке к тому времени уже было более 20 картин: "Том Сойер" (1936), "Эскадрилья №5" (1939), "В мирные дни" (1950), "Тарапунька и Штепсель под облаками" (1953), "Кровавый рассвет" (1956), "Гроза над полями" (1958). Работа ему выдалась непростая, так как практически весь фильм снимался в одном из павильонов Киевской киностудии, а потому пришлось готовить много декораций для более чем десятка локаций. Материалом послужили доски, фанера, картон.Композитором картины стал Оскар Сандлер, также, как и Бобровников, давно сотрудничавший со киностудией. Он работал над предыдущими картинами о Штепселе и Тарапуньке, и над такими фильмами, как "Белая роза" (1943), "Близнецы" (1945), "Подвиг разведчика" (1947).По сюжету комедии Штепсель и Тарапунька собираются отправиться на поезде в Москву на очередной концерт. Кстати, декорации довольно точно воспроизводят Киевский центральный железнодорожный вокзал. 13-й вагон, в котором находятся артисты, случайно, забывают прицепить к составу поезда. Хоть в Советском Союзе официально и был атеизм, и суеверия осуждались, но в быту число "13" считалось несчастливым, и его старались избегать… за исключением военной сферы, где такие номера носили различные военные подразделения.Артисты не падают духом, и отправляются в столицу Союза по шпалам. Вагон они тянут за верёвки и ленты, которыми их снабжает фокусник-попутчик. По дороге им встречаются различные персонажи из талантливой украинской молодёжи, часть которых присоединяется к группе.Кроме Тимошенко и Березина в фильме снялось множество украинских цирковых артистов: акробатов, танцоров, жонглёров. Танцора сыграл известный циркач Лев Окрент – в годы Великой Отечественной войны он воевал в составе 1-й Армии Войска Польского. До этого он сыграл эпизодическую роль в картине "Годы молодые" (1958).Певицу изобразила Юлия Пашковская, солистка "Укрконцерта", постоянная участница концертных программ Тарапуньки и Штепселя, жена Юрия Тимошенко. До этого Пашковская сыграла эпизодическую роль в картине "Жених с того света" (1958), главную роль медсестры Ани в "Обыкновенной истории" (1960). Именно Пашковская исполняет в фильме довольно популярную в 60-е песню "У любви своя дорога".Швейцара в гостинице сыграл Андрей Сова, у которого за спиной были десятки сыгранных ролей в таких фильмах, как "Таинственный остров" (1941), "Два бойца" (1943), "Центр нападения" (1946), "В мирные дни" (1950), "Годы молодые" (1958). Но мегапопулярным его сделал одна из главных ролей в "Королеве бензоколонки" (1962), где он сыграл начальника АЗС Панаса Петровича.Поскольку в фильме снялось множество артистов цирка, естественно, не обошлось без фокусов, трюков и, конечно же, песен и шуток. Очень интересен фрагмент, когда из маленького стаканчика молока наполняют большой стакан, банку, а затем и ведро – чистой воды иллюзионизм. Хорошо получились акробатические трюки, особенно когда их исполняют на роликах. Интересен фрагмент, когда акробаты играют в шашки… стоя на руках.Из-за того, что далеко не весь материал уместился в одной картине, часть его пришлось из фильма выкинуть. Например, песня "Вышиванка", музыку к которой написал Сандлер, склеена – звучат первые две строчки первого куплета и две последние из второго.Изюминкой картины стали не только песни, различные трюки, но и сочетание в кадре актёров с мультипликационными персонажами. Мультипликационные вставки выполнили режиссёры-мультипликаторы Борис Степанцев и Евгений Райковский. В 1960 году они поставили "Мурзилку на спутнике" – первый в СССР широкоэкранный мультфильм. За свою работу мультипликаторы получили Первую премию на XII Международном кинофестивале в Карловых Варах.В 1960 году на VII Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция) Райковский получил "Лавровый венок" за лучший детский фильм. К большому сожалению, он в 1962 году умер. А вот Степанцев дожил до начала 80-х и стал автором таких по-настоящему культовых советских мультфильмов, как "Вовка в Тридевятом царстве" (1965), "Малыш и Карлсон" (1968), "Карлсон вернулся" (1970), "Щелкунчик" (1973), "Муха-Цокотуха" (1976).Одним из главных героев "Ехали мы ехали" стала созданная московскими мультипликаторами нахальная ворона в бусах и с серьгой, нарисованная на цыганский маневр.Фанерный 13-й вагон, в котором едут артисты, вдруг превращается в мультяшный и вступает в поединок с таким же мультяшным быком, за которого болеют три симпатичные рисованные бурёнки, которые в результате приветствуют победителя – 13-й вагон.Ещё одна находка – комбинирование анимации с вертолётом, который несёт подвешенный на тросах дом, и кинокадров, в которых Штепселя и Тарапуньку качает и швыряет внутри этого самого дома. Для 1962 года это была весьма продвинутая мультипликация, и один из первых опытов комбинирования кино и анимации.Конечно, для современного зрителя юмор фильма "Ехали мы ехали" во многом покажется наивным, старомодным, а где-то современные поколения даже не поймут, о чём идёт речь. Например, почему кто-то должен переживать, что строители не обеспечены нормальной едой, жильём, а их дети детсадами и школами. Но танец строителей с мастерками под "Танец с саблями" из балета "Спартак" Арама Ильича Хачатуряна, даже сейчас вызывает улыбку.Для зрителей же 60-х фильм казался очень смешным. Только в первый год проката его посмотрели более 27 млн. При его копеечной себестоимости "Ехали мы ехали" многократно окупился, и надо ли говорить, что после этого на Киевской киностудии были готовы снимать со Штепселем и Тарапунькой всё новые и новые кинокартины.

https://ukraina.ru/20190803/1024496942.html

https://ukraina.ru/20250602/1046786020.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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