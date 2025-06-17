Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис - 17.06.2025 Украина.ру
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Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис
Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис - 17.06.2025 Украина.ру
Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис
Из-за обострения внутреннего кризиса в США президент страны Дональд Трамп может ослабить давление на Россию, включая санкции и поддержку Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-17T05:15
2025-06-17T05:15
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир васильев
владимир путин
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нато
протесты
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По словам эксперта, Трамп сознательно спровоцировал кризис, так как не добился успехов во внешней политике. Теперь, столкнувшись с массовыми протестами, он вынужден сосредоточиться на внутренних проблемах. Опасность усугубляется тем, что внешние игроки, включая Мексику, могут поддержать протесты в США. "Президент Мексики заявила, что поддерживает выступление жителей южной Калифорнии за свои права", — подчеркивает эксперт. В этих условиях Вашингтон может временно снизить накал антироссийской политики.Тем временем союзники США по НАТО, почувствовав ослабление Трампа, активизировали поддержку Киева. Васильев предупреждает, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к прямому столкновению России с альянсом.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250613/konflikt-trampa-i-maska-kak-prelyudiya-k-temnomu-buduschemu-mira-1063873247.html
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир васильев, владимир путин, украина.ру, нато, протесты, мексика, киев, война, война на украине
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, протесты, Мексика, Киев, война, война на Украине

Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис

05:15 17.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
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Из-за обострения внутреннего кризиса в США президент страны Дональд Трамп может ослабить давление на Россию, включая санкции и поддержку Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
По словам эксперта, Трамп сознательно спровоцировал кризис, так как не добился успехов во внешней политике. Теперь, столкнувшись с массовыми протестами, он вынужден сосредоточиться на внутренних проблемах.
"Открыв второй фронт, Трамп объективно создал ситуацию, при которой продолжение войны на Украине становится опасным", — отмечает Васильев.
Опасность усугубляется тем, что внешние игроки, включая Мексику, могут поддержать протесты в США.
"Президент Мексики заявила, что поддерживает выступление жителей южной Калифорнии за свои права", — подчеркивает эксперт. В этих условиях Вашингтон может временно снизить накал антироссийской политики.
Тем временем союзники США по НАТО, почувствовав ослабление Трампа, активизировали поддержку Киева. Васильев предупреждает, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к прямому столкновению России с альянсом.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
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