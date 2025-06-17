https://ukraina.ru/20250617/trampu-ne-do-ukrainy-vasilev-raskryl-pochemu-ssha-stremitelno-pogruzhayutsya-vo-vnutrenniy-krizis-1063927286.html
Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис
Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис - 17.06.2025 Украина.ру
Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис
Из-за обострения внутреннего кризиса в США президент страны Дональд Трамп может ослабить давление на Россию, включая санкции и поддержку Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-17T05:15
2025-06-17T05:15
2025-06-17T05:15
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По словам эксперта, Трамп сознательно спровоцировал кризис, так как не добился успехов во внешней политике. Теперь, столкнувшись с массовыми протестами, он вынужден сосредоточиться на внутренних проблемах. Опасность усугубляется тем, что внешние игроки, включая Мексику, могут поддержать протесты в США. "Президент Мексики заявила, что поддерживает выступление жителей южной Калифорнии за свои права", — подчеркивает эксперт. В этих условиях Вашингтон может временно снизить накал антироссийской политики.Тем временем союзники США по НАТО, почувствовав ослабление Трампа, активизировали поддержку Киева. Васильев предупреждает, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к прямому столкновению России с альянсом.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250613/konflikt-trampa-i-maska-kak-prelyudiya-k-temnomu-buduschemu-mira-1063873247.html
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Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, протесты, Мексика, Киев, война, война на Украине
Трампу не до Украины. Васильев раскрыл, почему США стремительно погружаются во внутренний кризис
Из-за обострения внутреннего кризиса в США президент страны Дональд Трамп может ослабить давление на Россию, включая санкции и поддержку Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев