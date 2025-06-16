https://ukraina.ru/20250616/pvo-nochyu-sbila-ukrainskie-drony-nad-orlovskoy-i-voronezhskoy-oblastyami---mo-rf-1063909496.html

ПВО ночью сбила украинские дроны над Орловской и Воронежской областями - МО РФ

ПВО ночью сбила украинские дроны над Орловской и Воронежской областями - МО РФ - 16.06.2025 Украина.ру

ПВО ночью сбила украинские дроны над Орловской и Воронежской областями - МО РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ

2025-06-16T07:54

2025-06-16T07:54

2025-06-16T07:44

новости

россия

орловская область

воронежская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

Одиннадцать из них – над территорией Орловской области и один - над Воронежской областью, уточнили в ведомстве.О других атаках ВСУ - в материале БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший на сайте Украина.ру.

россия

орловская область

воронежская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, орловская область, воронежская область, вооруженные силы украины