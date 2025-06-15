https://ukraina.ru/20250615/bpla-vsu-atakovali-promzonu-elabuzhskogo-rayona-est-ranenye-i-pogibshiy-1063903088.html

БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший

БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший - 15.06.2025 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший

Уголовное дело возбуждено по факту последствий атаки БПЛА на Елабужский район. Об этом 15 июня сообщил Следственный комитет России

2025-06-15T16:57

2025-06-15T16:57

2025-06-15T16:57

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"Сегодня в результате атаки украинским БПЛА промышленной территории, расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, один человек погиб. Всего пострадали 13 человек", - сказано в официальном сообщении.Следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причинённого ущерба", - рассказали в ведомстве.Там таже заверили, что действиям всех причастных к теракту лиц будет дана правовая оценка.Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России

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новости, россия, ск рф, терроризм, теракт, татарстан, елабуга, бпла, всу