https://ukraina.ru/20250615/bpla-vsu-atakovali-promzonu-elabuzhskogo-rayona-est-ranenye-i-pogibshiy-1063903088.html
БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший
БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший - 15.06.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший
Уголовное дело возбуждено по факту последствий атаки БПЛА на Елабужский район. Об этом 15 июня сообщил Следственный комитет России
2025-06-15T16:57
2025-06-15T16:57
2025-06-15T16:57
новости
россия
ск рф
терроризм
теракт
татарстан
елабуга
бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
"Сегодня в результате атаки украинским БПЛА промышленной территории, расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, один человек погиб. Всего пострадали 13 человек", - сказано в официальном сообщении.Следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)."На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причинённого ущерба", - рассказали в ведомстве.Там таже заверили, что действиям всех причастных к теракту лиц будет дана правовая оценка.Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
россия
татарстан
елабуга
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, терроризм, теракт, татарстан, елабуга, бпла, всу
Новости, Россия, СК РФ, терроризм, теракт, Татарстан, Елабуга, БПЛА, ВСУ
БПЛА ВСУ атаковали промзону Елабужского района: есть раненые и погибший
Уголовное дело возбуждено по факту последствий атаки БПЛА на Елабужский район. Об этом 15 июня сообщил Следственный комитет России
"Сегодня в результате атаки украинским БПЛА промышленной территории, расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, один человек погиб. Всего пострадали 13 человек", - сказано в официальном сообщении.
Следователями ГСУ СК России
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип беспилотного летательного аппарата, а также размер причинённого ущерба", - рассказали в ведомстве.
Там таже заверили, что действиям всех причастных к теракту лиц будет дана правовая оценка.