https://ukraina.ru/20250616/peredali-bolee-6-tysyach-tel-medinskiy-zaveril-chto-rf-vypolnila-dannye-v-stambule-obeschaniya-1063921220.html
Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания - 16.06.2025 Украина.ру
Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
Россия выполнила данные в Стамбуле обещания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале
2025-06-16T14:31
2025-06-16T14:31
2025-06-16T14:31
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Он информировал, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих.Также помощник президента сообщил, что продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта."Россия СВОих не бросает!" - добавил он.Подробнее о том, что происходит с телами погибших украинских солдат - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир мединский, россия, стамбул, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Владимир Мединский, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
Россия выполнила данные в Стамбуле обещания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале
Он информировал, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих.
"Россия выполнила данные в Стамбуле обещания", - написал Мединский.
Также помощник президента сообщил, что продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
"Россия СВОих не бросает!" - добавил он.
Подробнее о том, что происходит с телами погибших украинских солдат - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"