https://ukraina.ru/20250616/peredali-bolee-6-tysyach-tel-medinskiy-zaveril-chto-rf-vypolnila-dannye-v-stambule-obeschaniya-1063921220.html

Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания

Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания - 16.06.2025 Украина.ру

Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания

Россия выполнила данные в Стамбуле обещания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем телеграм-канале

2025-06-16T14:31

2025-06-16T14:31

2025-06-16T14:31

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вооруженные силы украины

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Он информировал, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих.Также помощник президента сообщил, что продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта."Россия СВОих не бросает!" - добавил он.Подробнее о том, что происходит с телами погибших украинских солдат - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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