https://ukraina.ru/20250604/shest-tysyach-nezhelatelnykh-tel-chto-pridumaet-zelenskiy-1063620539.html

Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский

Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский - 04.06.2025 Украина.ру

Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский

Россия готовится передать Киеву 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. Проблема в том, что на Украине этого ждут разве что родственники этих военных. Владимир Зеленский дал понять, что будет всеми правдами и неправдами пытаться "съехать с темы"

2025-06-04T11:01

2025-06-04T11:01

2025-06-04T12:48

эксклюзив

украина

россия

курская область

владимир зеленский

тела

сво

рустем умеров

всу

вс рф

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Предложение России, грубый выпад ЗеленскогоО передаче Украине 6 тыс. тел погибших военных первым заявил после переговоров в Стамбуле 2 июня глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров."Также мы договорились про возвращение 6 тыс. тел на 6 тыс. погибших солдат", - сказал он.Эта цитата важна, потому что следом выступил глава делегации России Владимир Мединский. Он подтвердил, что РФ передаст Украине 6 тыс. тел погибших, но дальше начинаются нюансы."Они (тела украинских военных - ред.) хранились у нас. Все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, специальными составами на следующей неделе передадим. Я не знаю, что в нашу сторону, но, если есть какие-то тела наших, мы тоже примем", - заявил он.То есть, исходя из слов Мединского, передача тел – скорее жест доброй воли в адрес Украины со стороны России. Москва готова принять тела своих военных, если противоположная сторона пойдет на это, но не ждет, что этот обмен будет на паритетной основе.Ни о каком обмене телами по формуле "6 тыс. на 6 тыс." речи быть не может, так как украинская сторона просто не имеет их у себя в таком количестве. В последнее время ВС РФ находятся в наступлении, поэтому тела погибших они эвакуируют своими силами, а вот ВСУ приходится оставлять тела на поле боя и откатываться назад.В Кремле это учитывают, поэтому не настаивают на равнозначном обмене. Более того, на переговорах в Турции российская делегация предложила Киеву объявить на ряде участков краткосрочное перемирие на несколько дней, чтобы украинцы имели возможность забрать тела. Официального ответа на это предложение пока не было.Показательна реакция Зеленского. Комментируя итоги стамбульских переговоров, он назвал членов российской делегации "идиотами"."Перемирие как раз должно быть для того, чтобы не было убитых", - сказал он.В Кремле это заявление главы киевского режима назвали "неловким" и "неудачным" и отметили, что оно не соответствует переговорному духу.Удар по мифу о непобедимости ВСУНа традиционном для себя хамстве Зеленский не остановился. Он также подверг сомнению, что Россия собирается возвращать именно тела военнослужащих украинской армии."Как мне стало известно, опознанных, из этих 6 тысяч – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат", - рассказал он.Понятно, что новые заявления Зеленского – очередной набор фейков, которые так любит плодить глава правящего на Украине режима. За время конфликта российская сторона передавала не раз тела погибших украинцев сотнями, тогда как с противоположной стороны тела возвращались в гораздо меньших количествах.При этом есть на Украине и более здравомыслящие голоса. Депутат Верховной Рады София Федына заявила, что по большей части среди этих 6 тыс. на Украину вернутся тела погибших в ходе вторжения ВСУ на территорию Курской области."На самом деле, это очень сложная ситуация. Украина регулярно возвращает тела в Россию, но там таких объемов нет. А эти 6 тысяч тел — это непосредственно ситуация по Курщине, прежде всего", - сказала она.Такое заявление – это прямое признание высоких потерь, которые понесла украинская армия в этой бесславно завершившейся операции, что ранее неизменно отрицалось властями страны.У украинцев есть свои мифы о победоносности ВСУ, рассказал Украина.ру политолог Андрей Суздальцев. По его словам, согласно этой мифологии от одного вида украинского солдата русские якобы со страхом бегут. И передача в одностороннем порядке 6 тыс. тел это демонстрация того, что Украина проигрывает, отметил эксперт."Такие случаи в истории были. Последствия для тех стран, которые принимали трупы погибших на поле боя, были тяжелыми. То, что с российской стороны об этом вспомнили, говорит о том, что там есть профессиональные историки", - рассказал Суздальцев.Собеседник издания привел в пример разгром Квантунской армии Японии в боях на Халхин-Голе в 1939 году и конфликт с Китаем на острове Даманский в 1969-м. В обоих случаях массовая передача тел погибших солдат противника стала для противоположной стороны серьезным элементом унижения и напоминанием о высокой цене, которую им пришлось заплатить."Подозреваю, что Украине передадут тела, которые собрали на полях сражений в Курской области. Нашей официальной пропаганде надо было бы акцентировать на этом внимание. Сказать, что это результаты вторжения. Но в любом случае это сильный ход. Отказаться от этих трупов невозможно, принять их тоже тяжело", - резюмировал Суздальцев.Время платитьКроме морального и репутационного урона, когда режиму придется признать в один момент столь большие потери, есть и еще один аспект, который не может не волновать Зеленского и компанию.Речь идет о необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших. Такая выплата предусмотрена в размере 15 млн гривен (28,4 млн рублей). Если помножить эту сумму на 6 тыс., то получится, что властям придется выплатить 2,2 млрд долларов. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", это 10% от всего военного бюджета Украины на этот год, где и без того есть серьезный дефицит.Даже если "настоящими" признают лишь 15% тел из переданных 6 тыс. (такую цифру называл Зеленский), то сумма выплат составит 13,5 млрд гривен."То есть, мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги. А вы говорите – договорняки", - прокомментировал у себя в телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.Объявить погибшего военнослужащего пропавшим без вести – старый ход украинского командования. Нет тела – нет проблем. Есть мнение, что нечто подобное украинцы провернут и на этот раз."Первое - выплаты не осуществляются, если не доказано, что человек погиб при исполнении служебных обязанностей. Каким образом это может быть доказано? Выплата не может быть осуществлена лицу, которое дезертировало и по ходу своего оставления части или позиций было убито. Выплата не может быть осуществлена лицу, которое находилось под действием алкоголя или наркотиков. Вам рассказывать, насколько просто сделать правильные тесты у трупа, чтобы сэкономить для этого государства 15 млн гривен? Рассказывать или сами догадаетесь? Выплата не может быть осуществлена еще по ряду причин. Поверьте, все эти причины будут использованы", - написал у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.По мнению политолога Сергея Маркова, Россия все равно может усложнить жизнь Зеленскому."России придется наверное публиковать список этих 6 тысяч русских ребят - украинских солдат, чтобы Зеленский не мог отвертеться!" - написал он в своем телеграм-канале.Именно финансовый аспект, по мнению эксперта, является главным препятствием для Зеленского в этом вопросе.Мнение о переговорном процессе между РФ и Украиной обозреателя медиагруппы "Россия сегодня" Владимира Корнилова - в его интервью изданию Украина.ру Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая.

https://ukraina.ru/20250604/andrey-suzdaltsev-rossiya-razoruzhila-zapad-v-stepyakh-evrazii-poetomu-tramp-zabegal-i-zaprosil-mira-1063607490.html

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Павел Котов

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