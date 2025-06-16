https://ukraina.ru/20250616/kto-i-zachem-nazhivaetsya-na-nuzhdakh-fronta-i-kak-borotsya-so-spekulyatsiyami-na-teme-volontrstva--lukin-1063928780.html

Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин

Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин - 16.06.2025 Украина.ру

Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с волонтёром Александром Лукиным, который рассказал, чего не хватает на фронте и что изменилось в снабжении Украина.ру, 16.06.2025

2025-06-16T17:32

2025-06-16T17:32

2025-06-16T17:32

видео

вс рф

армия

россия

снабжение

фронт

волонтеры

александр чаленко

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с волонтёром Александром Лукиным, который рассказал, чего не хватает на фронте и что изменилось в снабжении российской армии. Также он объяснил, как отличить нечистоплотного гуманитарщика от порядочного и рассказал о будущем проекта "Православие под ударом".

https://ukraina.ru/20250616/es-vpervye-oboshel-ssha-po-obemu-voennoy-pomoschi-ukraine-1063928320.html

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видео, вс рф, армия, россия, снабжение, фронт, волонтеры, александр чаленко