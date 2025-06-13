Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа - 13.06.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250613/preventivnaya-agressiya-izrail-atakoval-iran-i-donalda-trampa-1063874337.html
Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа
Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа - 13.06.2025 Украина.ру
Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа
Ближний Восток вступил в очередной виток масштабного военного конфликта, с крайне опасными и непредсказуемыми последствиями, которые в перспективе скажутся не только на жителях этого региона.
2025-06-13T10:41
2025-06-13T10:42
израиль
иран
сша
дональд трамп
марко рубио
александр каргин
пентагон
reuters
нато
эксклюзив
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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по территории Ирана. Израильские СМИ сообщают, что армия "готовится к нескольким дням боев" с целью "устранения иранской ядерной угрозы".Небо над Израилем закрыто для авиации, по всей стране звучат сигналы сирены воздушной тревоги, а государственных чиновников перевели в специальные бункеры. Командующий службами тыла Израиля заявил, что жителей его государства ожидают "напряженные и сложные дни", рекомендуя им полностью прекратить или свести к минимуму любые передвижения.В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых видны взрывы в черте Тегерана. На них заметно задымление в районе местного аэропорта. А иранские медиа сообщают о том, что в одном из столичных районов были атакованы многоэтажные жилищные здания, в результате чего погибли несовершеннолетние дети.Как утверждают израильские издания, целью этого удара являлся начальник генерального штаба Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Некоторые источники также сообщают о покушении на руководителей Корпуса стражей исламской революции, включая его командующего генерал-майора Хуссейна Салами и других высокопоставленных военных.Поступают данные об убийстве иранских ученых из числа ведущих ядерных физиков. Кроме того, Тель-Авив отчитывается о нападении на гражданский ядерный объект в Нетензе, на некоторые заводы и радиолокационные станции.Официальные сообщения от иранской стороны, которые могли бы подтвердить или опровергнуть подобную информацию, по состоянию на данный момент пока что не поступали.Зато уже известно, что в эти минуты президент Дональд Трамп созвал срочное совещание в Белом доме. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не имеют отношение к атаке против Ирана. А международное агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц поспешило сообщить, что в Пентагоне якобы не помогали израильтянам в подготовке и осуществлении этой операции.Однако официальный Тель-Авив, по своему обыкновению, выставил западных союзников лицемерами, сообщив о том, что информация о предстоящих ударах по Ирану была заблаговременно предоставлена военным структурам в США, Великобритании и других стран блока НАТО.Причем, это сообщение также подтвердил со ссылкой на анонимного американского чиновника катарский канал Al Jazeera.Кроме того, известно, что Пентагон в последний момент спешно отменил поездку командующего Центральным командованием США генерала Эрика Курилла, который должен был посетить на выходные Израиль. Очевидно, это произошло в связи с поступившими данными о предстоящей атаке на Тегеран."Формально удар будет исключительно израильской инициативой. В реальности всё конечно же согласованно с Трампом", – пишет политолог Александр Каргин, который находится сейчас в тель-авивском бомбоубежище.На самом же деле действия Израиля ударили не только по иранцам, уже поднявшим в воздух свои военные самолеты.Эти атаки разрушают ближневосточную политику Трампа, который успешно налаживал экономические контакты с арабскими странами и работал с иранцами при помощи их дипломатического посредничества, чтобы попытаться достигнуть с Тегераном устраивающего все стороны компромисса.Ведь главный американский миротворец, специальный представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф должен был встретиться в воскресенье с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи – чтобы обсудить иранскую реакцию на актуальные предложения Вашингтона по мирной ядерной сделке."Белый Дом дал в частном порядке знать израильским властям, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщили источники издания Axios. И хотя Израиль вполне способен нанести значительный ущерб иранской ядреной программе, у ВВС Израиля нет бомбардировщиков B-2 или B-52, способных нести массивные бункерные бомбы, которые, вероятно, понадобились бы для нанесения удара по мощностям по обогащению урана, упрятанным глубоко в горные породы.Иран почти наверняка ответит на атаку Израиля массированной ракетно-дроновым ударом, значительно превосходящим предыдущие. В связи с этим США отозвали значительное число сотрудников различных ведомств и членов их семей из стран Ближнего Востока.Теперь ход за Ираном, который уже не раз обещал отреагировать на превентивную агрессию ответными ударами по американским военным базам. А также выразил готовность при необходимости пресекать поставки энергоносителей для стран Запада через транспортные коммуникации, проложенные через акваторию Персидского залива.Неудивительно, что в течение первых минут после ударов по Тегерану мировые цены на нефть подскочили сразу на пять пунктов, и продолжают расти. Что, разумеется, тоже не вызывает в Белом доме никакой радости – в связи с предстоящим повышением цен на бензин.Но политический ущерб для американской администрации может оказаться еще более серьезным. Трампа будут обвинять в том, что он не смог настоять на осуществлении своего разрекламированного мирного плана и обеспечить проведение собственного внешнеполитического курса. И в итоге американцы наблюдали за действиями израильского премьер-министра, который организовал очередную войну с целью спасения своей политической карьеры.Каждый раз, когда США будут предлагать кому-то очередную "прекрасную и выгодную всем сделку" ее потенциальные участники будут задаваться вопросом – не последует ли за этим очередная "превентивная агрессия", молчаливо согласованная за кулисами с Вашингтоном?О развитии ситуации в израильско-иранском конфликте - в статье "Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу""
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, иран, сша, дональд трамп, марко рубио, александр каргин, пентагон, reuters, нато, эксклюзив
Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Александр Каргин, Пентагон, Reuters, НАТО, Эксклюзив

Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа

10:41 13.06.2025 (обновлено: 10:42 13.06.2025)
 
Агитплакат в Тегеране
Агитплакат в Тегеране
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Ближний Восток вступил в очередной виток масштабного военного конфликта, с крайне опасными и непредсказуемыми последствиями, которые в перспективе скажутся не только на жителях этого региона.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по территории Ирана. Израильские СМИ сообщают, что армия "готовится к нескольким дням боев" с целью "устранения иранской ядерной угрозы".
Небо над Израилем закрыто для авиации, по всей стране звучат сигналы сирены воздушной тревоги, а государственных чиновников перевели в специальные бункеры. Командующий службами тыла Израиля заявил, что жителей его государства ожидают "напряженные и сложные дни", рекомендуя им полностью прекратить или свести к минимуму любые передвижения.
В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых видны взрывы в черте Тегерана. На них заметно задымление в районе местного аэропорта. А иранские медиа сообщают о том, что в одном из столичных районов были атакованы многоэтажные жилищные здания, в результате чего погибли несовершеннолетние дети.
Как утверждают израильские издания, целью этого удара являлся начальник генерального штаба Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Некоторые источники также сообщают о покушении на руководителей Корпуса стражей исламской революции, включая его командующего генерал-майора Хуссейна Салами и других высокопоставленных военных.
Поступают данные об убийстве иранских ученых из числа ведущих ядерных физиков. Кроме того, Тель-Авив отчитывается о нападении на гражданский ядерный объект в Нетензе, на некоторые заводы и радиолокационные станции.
Официальные сообщения от иранской стороны, которые могли бы подтвердить или опровергнуть подобную информацию, по состоянию на данный момент пока что не поступали.
Зато уже известно, что в эти минуты президент Дональд Трамп созвал срочное совещание в Белом доме. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не имеют отношение к атаке против Ирана. А международное агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц поспешило сообщить, что в Пентагоне якобы не помогали израильтянам в подготовке и осуществлении этой операции.
Однако официальный Тель-Авив, по своему обыкновению, выставил западных союзников лицемерами, сообщив о том, что информация о предстоящих ударах по Ирану была заблаговременно предоставлена военным структурам в США, Великобритании и других стран блока НАТО.
Причем, это сообщение также подтвердил со ссылкой на анонимного американского чиновника катарский канал Al Jazeera.
Кроме того, известно, что Пентагон в последний момент спешно отменил поездку командующего Центральным командованием США генерала Эрика Курилла, который должен был посетить на выходные Израиль. Очевидно, это произошло в связи с поступившими данными о предстоящей атаке на Тегеран.
"Формально удар будет исключительно израильской инициативой. В реальности всё конечно же согласованно с Трампом", – пишет политолог Александр Каргин, который находится сейчас в тель-авивском бомбоубежище.
На самом же деле действия Израиля ударили не только по иранцам, уже поднявшим в воздух свои военные самолеты.
Эти атаки разрушают ближневосточную политику Трампа, который успешно налаживал экономические контакты с арабскими странами и работал с иранцами при помощи их дипломатического посредничества, чтобы попытаться достигнуть с Тегераном устраивающего все стороны компромисса.
Ведь главный американский миротворец, специальный представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф должен был встретиться в воскресенье с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи – чтобы обсудить иранскую реакцию на актуальные предложения Вашингтона по мирной ядерной сделке.
"Белый Дом дал в частном порядке знать израильским властям, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщили источники издания Axios. И хотя Израиль вполне способен нанести значительный ущерб иранской ядреной программе, у ВВС Израиля нет бомбардировщиков B-2 или B-52, способных нести массивные бункерные бомбы, которые, вероятно, понадобились бы для нанесения удара по мощностям по обогащению урана, упрятанным глубоко в горные породы.
Иран почти наверняка ответит на атаку Израиля массированной ракетно-дроновым ударом, значительно превосходящим предыдущие. В связи с этим США отозвали значительное число сотрудников различных ведомств и членов их семей из стран Ближнего Востока.
Соединенные Штаты почти наверняка помогут Израилю – как и в прошлые разы – в отражении иранского ответного удара, однако остается неясным, будет ли Пентагон оказывать израильским войскам поддержку в виде передачи разведданных, а также дозаправки в воздухе", – пишет о происходящих сейчас событиях американист Дмитрий Дробницкий.
Теперь ход за Ираном, который уже не раз обещал отреагировать на превентивную агрессию ответными ударами по американским военным базам. А также выразил готовность при необходимости пресекать поставки энергоносителей для стран Запада через транспортные коммуникации, проложенные через акваторию Персидского залива.
Неудивительно, что в течение первых минут после ударов по Тегерану мировые цены на нефть подскочили сразу на пять пунктов, и продолжают расти. Что, разумеется, тоже не вызывает в Белом доме никакой радости – в связи с предстоящим повышением цен на бензин.
Но политический ущерб для американской администрации может оказаться еще более серьезным. Трампа будут обвинять в том, что он не смог настоять на осуществлении своего разрекламированного мирного плана и обеспечить проведение собственного внешнеполитического курса. И в итоге американцы наблюдали за действиями израильского премьер-министра, который организовал очередную войну с целью спасения своей политической карьеры.
Каждый раз, когда США будут предлагать кому-то очередную "прекрасную и выгодную всем сделку" ее потенциальные участники будут задаваться вопросом – не последует ли за этим очередная "превентивная агрессия", молчаливо согласованная за кулисами с Вашингтоном?
О развитии ситуации в израильско-иранском конфликте - в статье "Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу""
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