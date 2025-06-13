https://ukraina.ru/20250613/preventivnaya-agressiya-izrail-atakoval-iran-i-donalda-trampa-1063874337.html

Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа

Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа - 13.06.2025 Украина.ру

Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа

Ближний Восток вступил в очередной виток масштабного военного конфликта, с крайне опасными и непредсказуемыми последствиями, которые в перспективе скажутся не только на жителях этого региона.

2025-06-13T10:41

2025-06-13T10:41

2025-06-13T10:42

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нато

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по территории Ирана. Израильские СМИ сообщают, что армия "готовится к нескольким дням боев" с целью "устранения иранской ядерной угрозы".Небо над Израилем закрыто для авиации, по всей стране звучат сигналы сирены воздушной тревоги, а государственных чиновников перевели в специальные бункеры. Командующий службами тыла Израиля заявил, что жителей его государства ожидают "напряженные и сложные дни", рекомендуя им полностью прекратить или свести к минимуму любые передвижения.В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых видны взрывы в черте Тегерана. На них заметно задымление в районе местного аэропорта. А иранские медиа сообщают о том, что в одном из столичных районов были атакованы многоэтажные жилищные здания, в результате чего погибли несовершеннолетние дети.Как утверждают израильские издания, целью этого удара являлся начальник генерального штаба Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Некоторые источники также сообщают о покушении на руководителей Корпуса стражей исламской революции, включая его командующего генерал-майора Хуссейна Салами и других высокопоставленных военных.Поступают данные об убийстве иранских ученых из числа ведущих ядерных физиков. Кроме того, Тель-Авив отчитывается о нападении на гражданский ядерный объект в Нетензе, на некоторые заводы и радиолокационные станции.Официальные сообщения от иранской стороны, которые могли бы подтвердить или опровергнуть подобную информацию, по состоянию на данный момент пока что не поступали.Зато уже известно, что в эти минуты президент Дональд Трамп созвал срочное совещание в Белом доме. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не имеют отношение к атаке против Ирана. А международное агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц поспешило сообщить, что в Пентагоне якобы не помогали израильтянам в подготовке и осуществлении этой операции.Однако официальный Тель-Авив, по своему обыкновению, выставил западных союзников лицемерами, сообщив о том, что информация о предстоящих ударах по Ирану была заблаговременно предоставлена военным структурам в США, Великобритании и других стран блока НАТО.Причем, это сообщение также подтвердил со ссылкой на анонимного американского чиновника катарский канал Al Jazeera.Кроме того, известно, что Пентагон в последний момент спешно отменил поездку командующего Центральным командованием США генерала Эрика Курилла, который должен был посетить на выходные Израиль. Очевидно, это произошло в связи с поступившими данными о предстоящей атаке на Тегеран."Формально удар будет исключительно израильской инициативой. В реальности всё конечно же согласованно с Трампом", – пишет политолог Александр Каргин, который находится сейчас в тель-авивском бомбоубежище.На самом же деле действия Израиля ударили не только по иранцам, уже поднявшим в воздух свои военные самолеты.Эти атаки разрушают ближневосточную политику Трампа, который успешно налаживал экономические контакты с арабскими странами и работал с иранцами при помощи их дипломатического посредничества, чтобы попытаться достигнуть с Тегераном устраивающего все стороны компромисса.Ведь главный американский миротворец, специальный представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф должен был встретиться в воскресенье с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи – чтобы обсудить иранскую реакцию на актуальные предложения Вашингтона по мирной ядерной сделке."Белый Дом дал в частном порядке знать израильским властям, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщили источники издания Axios. И хотя Израиль вполне способен нанести значительный ущерб иранской ядреной программе, у ВВС Израиля нет бомбардировщиков B-2 или B-52, способных нести массивные бункерные бомбы, которые, вероятно, понадобились бы для нанесения удара по мощностям по обогащению урана, упрятанным глубоко в горные породы.Иран почти наверняка ответит на атаку Израиля массированной ракетно-дроновым ударом, значительно превосходящим предыдущие. В связи с этим США отозвали значительное число сотрудников различных ведомств и членов их семей из стран Ближнего Востока.Теперь ход за Ираном, который уже не раз обещал отреагировать на превентивную агрессию ответными ударами по американским военным базам. А также выразил готовность при необходимости пресекать поставки энергоносителей для стран Запада через транспортные коммуникации, проложенные через акваторию Персидского залива.Неудивительно, что в течение первых минут после ударов по Тегерану мировые цены на нефть подскочили сразу на пять пунктов, и продолжают расти. Что, разумеется, тоже не вызывает в Белом доме никакой радости – в связи с предстоящим повышением цен на бензин.Но политический ущерб для американской администрации может оказаться еще более серьезным. Трампа будут обвинять в том, что он не смог настоять на осуществлении своего разрекламированного мирного плана и обеспечить проведение собственного внешнеполитического курса. И в итоге американцы наблюдали за действиями израильского премьер-министра, который организовал очередную войну с целью спасения своей политической карьеры.Каждый раз, когда США будут предлагать кому-то очередную "прекрасную и выгодную всем сделку" ее потенциальные участники будут задаваться вопросом – не последует ли за этим очередная "превентивная агрессия", молчаливо согласованная за кулисами с Вашингтоном?О развитии ситуации в израильско-иранском конфликте - в статье "Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу""

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израиль, иран, сша, дональд трамп, марко рубио, александр каргин, пентагон, reuters, нато, эксклюзив