Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу" - 13.06.2025 Украина.ру
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Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"
Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу" - 13.06.2025 Украина.ру
Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"
В ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по объектам на территории Ирана, включая ядерные и военные инфраструктуры, сообщают израильские и международные СМИ. Операция, получившая название "Нация львов", началась около трех часов ночи по московскому времени, когда израильские ВВС атаковали цели в Тегеране, Натанзе и Хамедане.
2025-06-13T09:48
2025-06-13T10:07
новости
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По заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удары были направлены на "сердце иранской ядерной программы" с целью предотвращения создания Тегераном ядерного оружия. Израиль также сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных иранских военных, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, и ряда ученых-ядерщиков.Иранские государственные СМИ подтвердили атаки, сообщив о взрывах в жилых районах Тегерана и других городов. Правительство Ирана в своем Telegram-канале заявило, что удары Израиля подчеркивают необходимость развития ракетных и ядерных технологий для защиты страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал действия Израиля "преступлением" и пообещал ему "горькую и страшную судьбу".В Израиле объявлено чрезвычайное положение, армия призвала тысячи резервистов. По данным ЦАХАЛ, Иран запустил в ответ более ста беспилотников по израильской территории. США заявили, что не участвовали в операции и призвали к дипломатическому урегулированию. Президент Дональд Трамп пообещал Израилю поддержку в случае военного ответа Ирана на сегодняшний удар.Международное сообщество выразило обеспокоенность эскалацией. МИД Японии осудил удары и призвал к сдержанности, а МАГАТЭ сообщило, что ядерная электростанция в Бушере не пострадала, а уровень радиации в Натанзе остается в норме. В Тегеране сообщают об одном погибшем и 24 пострадавших в результате атак в западной части страны.
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новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, дональд трамп, магатэ, мид, ввс
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, МАГАТЭ, МИД, ВВС

Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"

09:48 13.06.2025 (обновлено: 10:07 13.06.2025)
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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В ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по объектам на территории Ирана, включая ядерные и военные инфраструктуры, сообщают израильские и международные СМИ. Операция, получившая название "Нация львов", началась около трех часов ночи по московскому времени, когда израильские ВВС атаковали цели в Тегеране, Натанзе и Хамедане.
По заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удары были направлены на "сердце иранской ядерной программы" с целью предотвращения создания Тегераном ядерного оружия. Израиль также сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных иранских военных, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, и ряда ученых-ядерщиков.
Иранские государственные СМИ подтвердили атаки, сообщив о взрывах в жилых районах Тегерана и других городов. Правительство Ирана в своем Telegram-канале заявило, что удары Израиля подчеркивают необходимость развития ракетных и ядерных технологий для защиты страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал действия Израиля "преступлением" и пообещал ему "горькую и страшную судьбу".
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, армия призвала тысячи резервистов. По данным ЦАХАЛ, Иран запустил в ответ более ста беспилотников по израильской территории.
США заявили, что не участвовали в операции и призвали к дипломатическому урегулированию. Президент Дональд Трамп пообещал Израилю поддержку в случае военного ответа Ирана на сегодняшний удар.
Международное сообщество выразило обеспокоенность эскалацией. МИД Японии осудил удары и призвал к сдержанности, а МАГАТЭ сообщило, что ядерная электростанция в Бушере не пострадала, а уровень радиации в Натанзе остается в норме. В Тегеране сообщают об одном погибшем и 24 пострадавших в результате атак в западной части страны.
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