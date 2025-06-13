https://ukraina.ru/20250613/izrail-nanosit-udary-po-iranu-tegeran-obeschaet-tel-avivu-gorkuyu-i-strashnuyu-sudbu-1063873930.html

Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"

Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу" - 13.06.2025 Украина.ру

Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"

В ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по объектам на территории Ирана, включая ядерные и военные инфраструктуры, сообщают израильские и международные СМИ. Операция, получившая название "Нация львов", началась около трех часов ночи по московскому времени, когда израильские ВВС атаковали цели в Тегеране, Натанзе и Хамедане.

2025-06-13T09:48

2025-06-13T09:48

2025-06-13T10:07

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По заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удары были направлены на "сердце иранской ядерной программы" с целью предотвращения создания Тегераном ядерного оружия. Израиль также сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных иранских военных, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами, и ряда ученых-ядерщиков.Иранские государственные СМИ подтвердили атаки, сообщив о взрывах в жилых районах Тегерана и других городов. Правительство Ирана в своем Telegram-канале заявило, что удары Израиля подчеркивают необходимость развития ракетных и ядерных технологий для защиты страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал действия Израиля "преступлением" и пообещал ему "горькую и страшную судьбу".В Израиле объявлено чрезвычайное положение, армия призвала тысячи резервистов. По данным ЦАХАЛ, Иран запустил в ответ более ста беспилотников по израильской территории. США заявили, что не участвовали в операции и призвали к дипломатическому урегулированию. Президент Дональд Трамп пообещал Израилю поддержку в случае военного ответа Ирана на сегодняшний удар.Международное сообщество выразило обеспокоенность эскалацией. МИД Японии осудил удары и призвал к сдержанности, а МАГАТЭ сообщило, что ядерная электростанция в Бушере не пострадала, а уровень радиации в Натанзе остается в норме. В Тегеране сообщают об одном погибшем и 24 пострадавших в результате атак в западной части страны.

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новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, дональд трамп, магатэ, мид, ввс