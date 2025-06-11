Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу
🟦 Росгвардия направляет дополнительное инженерно-саперное подразделение для разминирования освобожденных территорий Курской области. Подробнее в происходящем в регионе - в материале ВСУ тут живут 2-3 дня, но все равно упорствуют: курская фронтовая сводка.
🟦 Президент Сербии Александр Вучич посетит Украину с однодневным визитом, сообщает его пресс-служба.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что недавний телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию был "хорошим", и он ждет результатов.
🟦 Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию на вооруженный конфликт с РФ, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ответе председателю Бундестага Юлии Клекнер. Днем ранее стало известно, что председатель Бундестага проигнорировала материалы о терактах киевского режима.
🟦 Берлин обязан объясниться за ситуацию с давлением на главу представительства "России сегодня" и его семью в ФРГ, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Захарова.
🟦 Премьер Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации 25 млрд фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране.
🟦 Суд заочно приговорил иноагента Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы за экстремизм, фейки об армии и другие преступления, передает корреспондент РИА Новости.
🟦 Суд отправил иноагента Льва Шлосберга* под домашний арест по делу о дискредитации армии, сообщила судебная пресс-служба.
🟦 Иран нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта с США, заявил глава Минобороны республики.
🟦 Подводная лодка проекта 636.3 "Якутск" пополнила состав ВМФ России, сообщает Минобороны РФ. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. "Якутск" - шестая подлодка серии 636.3 для Тихоокеанского флота.
Другие события дня - в материале Часов Яр, Перестройка и Редкодуб: что нового на фронте.
*Иноагент.
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