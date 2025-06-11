Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу - 11.06.2025 Украина.ру
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Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу
Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу - 11.06.2025 Украина.ру
Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу
🟦 Росгвардия направляет дополнительное инженерно-саперное подразделение для разминирования освобожденных территорий Курской области. Подробнее в происходящем в... Украина.ру, 11.06.2025
2025-06-11T16:01
2025-06-11T16:01
новости
россия
украина
курская область
александр вучич
кир стармер
дональд трамп
минобороны
росгвардия
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🟦 Росгвардия направляет дополнительное инженерно-саперное подразделение для разминирования освобожденных территорий Курской области. Подробнее в происходящем в регионе - в материале ВСУ тут живут 2-3 дня, но все равно упорствуют: курская фронтовая сводка.🟦 Президент Сербии Александр Вучич посетит Украину с однодневным визитом, сообщает его пресс-служба.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что недавний телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию был "хорошим", и он ждет результатов.🟦 Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию на вооруженный конфликт с РФ, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ответе председателю Бундестага Юлии Клекнер. Днем ранее стало известно, что председатель Бундестага проигнорировала материалы о терактах киевского режима.🟦 Берлин обязан объясниться за ситуацию с давлением на главу представительства "России сегодня" и его семью в ФРГ, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Захарова.🟦 Премьер Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации 25 млрд фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране.🟦 Суд заочно приговорил иноагента Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы за экстремизм, фейки об армии и другие преступления, передает корреспондент РИА Новости.🟦 Суд отправил иноагента Льва Шлосберга* под домашний арест по делу о дискредитации армии, сообщила судебная пресс-служба.🟦 Иран нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта с США, заявил глава Минобороны республики.🟦 Подводная лодка проекта 636.3 "Якутск" пополнила состав ВМФ России, сообщает Минобороны РФ. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. "Якутск" - шестая подлодка серии 636.3 для Тихоокеанского флота.Другие события дня - в материале Часов Яр, Перестройка и Редкодуб: что нового на фронте.*Иноагент.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, александр вучич, кир стармер, дональд трамп, минобороны, росгвардия, вмф
Новости, Россия, Украина, Курская область, Александр Вучич, Кир Стармер, Дональд Трамп, Минобороны, Росгвардия, ВМФ

Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу

16:01 11.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
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🟦 Росгвардия направляет дополнительное инженерно-саперное подразделение для разминирования освобожденных территорий Курской области. Подробнее в происходящем в регионе - в материале ВСУ тут живут 2-3 дня, но все равно упорствуют: курская фронтовая сводка.
🟦 Президент Сербии Александр Вучич посетит Украину с однодневным визитом, сообщает его пресс-служба.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что недавний телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию был "хорошим", и он ждет результатов.
🟦 Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию на вооруженный конфликт с РФ, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ответе председателю Бундестага Юлии Клекнер. Днем ранее стало известно, что председатель Бундестага проигнорировала материалы о терактах киевского режима.
🟦 Берлин обязан объясниться за ситуацию с давлением на главу представительства "России сегодня" и его семью в ФРГ, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Захарова.
🟦 Премьер Великобритании Кир Стармер назвал "сложным" вопрос конфискации 25 млрд фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране.
🟦 Суд заочно приговорил иноагента Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы за экстремизм, фейки об армии и другие преступления, передает корреспондент РИА Новости.
🟦 Суд отправил иноагента Льва Шлосберга* под домашний арест по делу о дискредитации армии, сообщила судебная пресс-служба.
🟦 Иран нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта с США, заявил глава Минобороны республики.
🟦 Подводная лодка проекта 636.3 "Якутск" пополнила состав ВМФ России, сообщает Минобороны РФ. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. "Якутск" - шестая подлодка серии 636.3 для Тихоокеанского флота.
Другие события дня - в материале Часов Яр, Перестройка и Редкодуб: что нового на фронте.
*Иноагент.
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НовостиРоссияУкраинаКурская областьАлександр ВучичКир СтармерДональд ТрампМинобороныРосгвардияВМФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:22День России и распад СССР – что празднуем?
16:07Памфилова: выборы губернатора Курской области проводить целесообразно и необходимо
16:01Вучич едет на Украину, Стармер не знает, как украсть активы РФ. Главные новости к этому часу
16:00"Новые приключения янки при дворе короля Артура": epic fail киностудии им. Довженко
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