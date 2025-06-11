США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля - 11.06.2025 Украина.ру
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США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля
США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля - 11.06.2025 Украина.ру
США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля
Белый дом выступил с осуждением правительства Британии и других западных стран, применивших односторонние санкции в отношении правительства Израиля. Об этом 10 июня заявил глава дипломатии США Марко Рубио.
2025-06-11T01:21
2025-06-11T01:21
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Накануне, 9 июня Британия, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов этой страны Бецалеля Смотрича. В совместном заявлении глав МИД пяти западных государств израильским министрам вменено подстрекательство к насилию в отношении палестинцев.Госсекретарь США решительно осудил выпад "трансатлантических партнёров" Вашингтона против ближневосточного союзника.Рубио отметил, что официальный Вашингтон отвергает любую идею "эквивалентности" и считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией."Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг. Соединенные Штаты призывают к отмене санкций и стоят плечом к плечу с Израилем", - подчеркнул глава Госдепа США.Своё заявление Рубио опубликовал в социальной сети. Западноевропейские лидеры не отреагировали на это заявление.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел израильскую проблему в публикации Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине
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новости, сша, британия, израиль, марко рубио, хамас, украина.ру, госдеп сша, международные отношения, международная политика, санкции, ближний восток, палестино-израильский конфликт, палестина, газа, сектор газа, война, австралия, канада, норвегия, новая зеландия
Новости, США, Британия, Израиль, Марко Рубио, ХАМАС, Украина.ру, Госдеп США, международные отношения, Международная политика, санкции, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Газа, сектор Газа, война, Австралия, Канада, Норвегия, Новая Зеландия

США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля

01:21 11.06.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Белый дом выступил с осуждением правительства Британии и других западных стран, применивших односторонние санкции в отношении правительства Израиля. Об этом 10 июня заявил глава дипломатии США Марко Рубио.
Накануне, 9 июня Британия, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов этой страны Бецалеля Смотрича. В совместном заявлении глав МИД пяти западных государств израильским министрам вменено подстрекательство к насилию в отношении палестинцев.
Госсекретарь США решительно осудил выпад "трансатлантических партнёров" Вашингтона против ближневосточного союзника.
"Соединенные Штаты осуждают санкции, введенные правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении двух действующих членов израильского кабинета министров. Эти санкции не способствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и прекращению войны", - заявил глава дипломатии США.
Рубио отметил, что официальный Вашингтон отвергает любую идею "эквивалентности" и считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией.
"Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг. Соединенные Штаты призывают к отмене санкций и стоят плечом к плечу с Израилем", - подчеркнул глава Госдепа США.
Своё заявление Рубио опубликовал в социальной сети. Западноевропейские лидеры не отреагировали на это заявление.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел израильскую проблему в публикации Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине
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