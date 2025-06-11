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США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля

США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля - 11.06.2025 Украина.ру

США и Британия поссорились из-за санкций против Израиля

Белый дом выступил с осуждением правительства Британии и других западных стран, применивших односторонние санкции в отношении правительства Израиля. Об этом 10 июня заявил глава дипломатии США Марко Рубио.

2025-06-11T01:21

2025-06-11T01:21

2025-06-11T01:21

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Накануне, 9 июня Британия, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов этой страны Бецалеля Смотрича. В совместном заявлении глав МИД пяти западных государств израильским министрам вменено подстрекательство к насилию в отношении палестинцев.Госсекретарь США решительно осудил выпад "трансатлантических партнёров" Вашингтона против ближневосточного союзника.Рубио отметил, что официальный Вашингтон отвергает любую идею "эквивалентности" и считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией."Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг. Соединенные Штаты призывают к отмене санкций и стоят плечом к плечу с Израилем", - подчеркнул глава Госдепа США.Своё заявление Рубио опубликовал в социальной сети. Западноевропейские лидеры не отреагировали на это заявление.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел израильскую проблему в публикации Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине

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