"Посевной в этом году не будет": экономист объяснил, как топливный кризис ударит по Украине
Топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке ударит по Украине. Солярки не будет у трактористов в поле, а у танкистов она будет. Посевной на Украине в этом году действительно не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
04:45 24.03.2026
 
Топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке ударит по Украине. Солярки не будет у трактористов в поле, а у танкистов она будет. Посевной на Украине в этом году действительно не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о последствиях топливного кризиса для Украины, Зубец пояснил, что приоритеты будут расставлены жестко.
"Надо понимать, что основная сила в современной войне это дроны, которые на солярке не летают. Транспортная инфраструктура пострадает. В связи с разрушением электроэнергетики Украина стала переходить на паровозы и тепловозы", — заявил экономист.
По его словам, армия получит топливо в первую очередь. "С другой стороны, очевидно, что армия получит топливо и деньги в первую очередь. Солярки не будет у трактористов в поле, а у танкистов она будет. Посевной на Украине в этом году действительно не будет", — пояснил эксперт.
Он добавил, что это неизбежное следствие военной логистики, констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.
О двусторонних переговорах США и Украины во Флориде — в статье Евгении Кондаковой "Когда процесс важнее результата: зачем США и Украина проводили переговоры во Флориде" на сайте Украина.ру.
