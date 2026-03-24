Ночь возмездия: ВС РФ работают по объектам киевского режима
Ночь возмездия: ВС РФ работают по объектам киевского режима
09:19 24.03.2026
 
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ
Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отразили массированную атаку киевского режима, которая велась по нескольким регионам страны.
Беспилотники сбивались над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря. Пострадавших и серьезных разрушений на земле, по предварительным данным, удалось избежать благодаря своевременной работе средств ПВО и систем радиоэлектронной борьбы.
Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрелов украинскими боевиками территории России на минувшей неделе 14 человек погибли, еще 119, в числе которых десять несовершеннолетних, получили ранения.
Одновременно с отражением атаки украинских дронов российские вооруженные силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Как сообщают источники, этой ночью по целям работали сотни беспилотников, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.
О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Что происходит на Ближнем Востоке, и как от этого страдает Украина. Хроника событий на утро 24 марта.
Больше материалов по теме:
СВОРоссияЧерное мореУкраинаРодион МирошникСпецоперацияновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОсводка СВО
 
10:55Взрыв в жилом доме в Севастополе: что известно на данный момент
10:50Я – социалист и сторонник Захара Прилепина. Со страниц романа - в отряд "Родня"
10:43Ростовская пенсионерка не отпустит тебя, пока не даст для бойцов арбуз или качан капусты
10:35"Герани" расчистили дорогу: авиабомбы завершили разгром военной инфраструктуры в Шостке
09:19Ночь возмездия: ВС РФ работают по объектам киевского режима
09:00Что происходит на Ближнем Востоке, и как от этого страдает Украина. Хроника событий на утро 24 марта
08:46Акции в Иране: жители требуют продолжения войны с США
08:22Союзники по расчету: Вашингтон пригрозил Европе газовым краном. Главное на утро 24 марта
08:00Батиста, Кастро, США и СССР. Кубинская революция как она есть
07:00Энергетические войны. Трамп манипулирует нефтью, газом, а энергокризис остаётся самым серьёзным в истории
06:50Медиа-пропагандист Виталий Портников: от Майдана до дивана
06:40Все секреты разведки. Как становятся разведчиками, навыки, язык жестов, опасности
06:30"Могильщик страны и могильщик людей". Эксперты и политики о Зеленском и о ситуации на Украине
06:20Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войны
06:10"Удары по Жешуву приведут к мобилизации Европы": Богатырев о красных линиях и рисках эскалации
06:00"Вассалы не нужны, нужны рабы": Зубец раскрыл хитрый замысел Трампа на Ближнем Востоке
05:50Самойлов: Киевский режим почувствовал серьезную угрозу после того, как войска заняли Сопыч
05:40"Трамп попал в ловушку": Алексей Зубец объяснил, почему война с Ираном затянется на полгода
05:30"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке
05:20"Война всех против всех": эксперт о том, как США разжигают противостояние в Иране и Ираке
Лента новостейМолния