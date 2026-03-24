https://ukraina.ru/20260324/noch-vozmezdiya-vs-rf-rabotayut-po-obektam-kievskogo-rezhima-1077103330.html

Ночь возмездия: ВС РФ работают по объектам киевского режима

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-03-24T09:19

сво

россия

черное море

украина

родион мирошник

спецоперация

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

сводка сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0e/1073096854_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_24b7cdafaad700b15cc5de7dcfd38936.jpg

Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отразили массированную атаку киевского режима, которая велась по нескольким регионам страны.Беспилотники сбивались над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря. Пострадавших и серьезных разрушений на земле, по предварительным данным, удалось избежать благодаря своевременной работе средств ПВО и систем радиоэлектронной борьбы.Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрелов украинскими боевиками территории России на минувшей неделе 14 человек погибли, еще 119, в числе которых десять несовершеннолетних, получили ранения.Одновременно с отражением атаки украинских дронов российские вооруженные силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Как сообщают источники, этой ночью по целям работали сотни беспилотников, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Что происходит на Ближнем Востоке, и как от этого страдает Украина. Хроника событий на утро 24 марта.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

