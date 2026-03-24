https://ukraina.ru/20260324/vse-sekrety-razvedki-kak-stanovyatsya-razvedchikami-navyki-yazyk-zhestov-opasnosti-1077099882.html

Все секреты разведки. Как становятся разведчиками, навыки, язык жестов, опасности

Разведывательные группы на фронте работают почти как невидимки и имеют свой язык жестов. Разведгруппа всегда передвигается бесшумно, без единого звука. Любое общение по системе сигналов, исключительно на языке жестов. Отсюда привычный всем символ военной разведки - летучая мышь, которая не шумит, но все слышит.

2026-03-24T06:40

вооруженные силы украины

спецоперация

эксклюзив

сво

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066791561_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e3c5a34fca8e370b2fe10b4bc4d6d35.jpg

Группа "Бодрого" по лесу подходит к урезу реки Северский Донец. Здесь разведчиков уже ждёт лодка, на которой они бесшумно переправляются на другой берег. Там – замечена диверсионно-разведывательная группа противника. Первые две сотни метров по лесополосе, которая упирается в небольшую опустевшую деревушку. До следующей лесополки передвижение бегом – от укрытия к укрытию."Беспилотники постоянно висят – над каждым перекрёстком, – говорит "Бодрый", бывалый разведчик – Если мы их заметили, это не означает, что они не могут заметить нас. Они наглые, огрызаются постоянно. Но наша задача сделать так, чтобы пройти до точки назначения абсолютно невидимыми и отбить у них охоту огрызаться."Бодрый" окончил военное училище незадолго до начала специальной военной операции. Свой боевой опыт начал нарабатывать с первого дня. Сначала ходил в группе разведки, теперь возглавляет сам. Когда группа, пробежав деревню, оказывается под деревьями, начинаются разрывы. Судя по звуку – в паре километров. "Это наши ребята недавно вскрыли две хорошо замаскированные огневые точки – с неба их не разглядеть, – говорит стрелок-разведчик "Макс". – Вот сейчас их артиллерия обрабатывает.Для разведки это обычная схема. Сначала находят источник угрозы, затем, убедившись, что это не ложная цель, дают координаты на КП. Там уже принимают решение о способе уничтожения объекта. Как правило, это РСЗО, артиллерия или миномёты – в зависимости от сложности цели. И на последнем этапе снова дело за разведкой. "Наша задача – после всего этого провести наблюдение за объектом. И, если там ещё что-то продолжает шевелиться, уничтожить,- рассказывают разведчики после завершения очередного боевого выхода.Работа разведчиков начинается с оценки местности. Чаще всего используются два варианта - беспилотные летательные аппараты коптерного типа или изучение обыкновенной карты местности. На картах отмечены все необходимые высоты и постройки, что помогает провести анализ обстановки заранее. В современных реалиях способы ведения разведки сильно изменились. "Если раньше, во времена Великой Отечественной войны, афганской или первой и второй чеченской, разведгруппы все своими ногами выявляли, сутками сидели порой в засаде, то сейчас большая роль в разведке отводится беспилотникам. Во-первых, это повышает оперативность выполнения задачи, во-вторых, сохраняет жизни военнослужащих. Работа разведчиков необходима в первую очередь для обнаружения целей, чтобы наша артиллерия могла оперативно наносить упреждающие удары по противнику, не позволяя ему закрепиться на позициях или накопить большое число техники и личного состава.Разведка выясняет координаты скоплений живой силы и бронетехники, отправляет координаты на командный пункт, а дальше начинают действовать уже артиллеристы. Информация, полученная от разведчиков, позволяет им не тратить зря боеприпасы. Успех любой войсковой операции операции зависит от слаженности действий различных подразделений, считают разведчики. "Если брать армию в целом, это как одна большая военная семья. Артиллеристы благодарят нас за наблюдение и корректировку, а мы благодарим артиллеристов за то, что оперативно реагируют. Благодарим также связистов за то, что грамотно выстроена связь между подразделениями, между различными родами войск. Друг без друга, без взаимодействия, ничего не получится", - уверены разведчики, с кем довелось пообщаться.Одной из главных трудностей остаются неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф местности. Однако эти же факторы позволяют использовать укрытия и снижать вероятность быть замеченными. Разведчики используют беспилотные летательные аппараты, что позволяет собирать информацию в реальном времени и передавать её другим подразделениям.— Дроны позволяют нам вести наблюдение круглосуточно. Мы передаём координаты целей, помогаем артиллерийским расчётам точнее наводить удары. Это даёт штурмовым группам возможность действовать увереннее и с меньшими потерями, — продолжает "Добрый". По его словам, успех операций невозможен без тесного взаимодействия между различными подразделениями. Разведка прокладывает путь, выявляя опасные участки и корректируя огонь по обнаруженным целям. Благодаря такому взаимодействию удаётся минимизировать потери и добиться оперативного продвижения.Активное использование украинскими подразделениями западных средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), порой делающих бесполезными сложные современные приборы, привело к необходимости изучения "вечных" способов ориентирования на незнакомой местности. Используя только карты и компас, осваивают сейчас навыки движения к назначенным рубежам военнослужащие группировки "Север", которые действуют на Харьковском направлении.В ходе практических занятий в пунктах временной дислокации по военной топографии, обучающимся необходимо дойти до контрольной точки, где находится информация с указаниями по нахождению следующей отметки. Во время выполнения учебных задач командиры боевых разведывательных групп также отрабатывают вопросы движения по азимутам и подсчёт пройденного расстояния.В целях качественной подготовки военнослужащих все маршруты движения групп тщательно продуманы инструкторами, имеющими опыт ведения боевых действий. На трассе установлены различные "сюрпризы", которые усложняли прохождение. Движение к конечной точке бойцам приходится периодически прерывать для "уничтожения" засады условного противника и действий по различным вводным.Считается, что разведчик - это не просто обычный военнослужащий, а самый настоящий сверхчеловек, который должен обладать не только целым набором определенных навыков и знаний, но также стальной выдержкой, что зачастую наработать гораздо сложнее, чем обучиться маскировке или меткой стрельбе. Работа военного разведчика действительно связана с тяжелыми физическими нагрузками, выдержать которые без должной подготовки вряд ли получится, поэтому к длительным рейдам готовятся основательно. Любая ошибка может стоить жизни всей группы.По словам командиров, в многодневные рейды, особенно если ты работаешь в отрыве от основных сил, неподготовленному бойцу вообще идти не стоит. Процент успеха минимален. На такие задания разведчики стараются с собой ничего лишнего не брать, физические нагрузки и так серьезные. Поэтому - только необходимое снаряжение: оружие, средства наблюдения, тепловизоры, аппаратура связи... Если необходимо работать с картами, то еще планшет.Продукты питания стараются брать по минимуму, но обязательно с повышенной калорийностью. И, конечно же, вода. Однако если группа выходит на задание не на пару дней, а дольше, то необходимое количество воды с собой взять просто не реально. Поэтому бойцы заблаговременно проводят доразведку местности на наличие родников или водоемов.Далеко не последнюю роль в успехе выполняемой разведчиком задачи играет маскировка. Это целый комплекс мероприятий. По большей мере, проводится уже по прибытии в заданный район. Без подготовки здесь тоже никак. С разведчиком до выхода на задание должны быть проведены занятия, чтобы человек имел понимание, что такое маскировка, как она работает, как "работает" свет или тень. Все эти моменты должны быть отточены, как говорится, еще "на берегу"Как правило, разведчики действуют в составе группы. По одному работает стратегическая разведка, Штирлицы. Работа военного разведчика подразумевает очень тяжёлый фактор психологического давления. Когда человек один, ему на самом деле очень непросто. Хотя встречаются диверсанты-одиночки.…Аккуратно, вслушиваясь, группа разведчиков выходит из укрытия и бесшумно передвигается по лесополосе… Местами двигаются перебежками, после оценивают обстановку уже в прицел. Чисто. Можно работать. Для того, чтобы начать свою работу и выполнить задачу, разведчикам каждый раз приходится выдвигаться из глубокого тыла, из таких вот относительно безопасных мест, аккуратно подходить к позициям противника и при этом оставаться незамеченными.Каждый боец имеет свой сектор обзора: один смотрит в небо, чтобы заранее увидеть дроны и дать команду на маскировку. Другой выискивает мины по пути передвижения группы, остальные смотрят по сторонам, - объясняет командир разведывательного отделения с позывным Халк. - Разведка всегда знает примерный участок, на котором сосредоточены подразделения ВСУ, главное, незаметно подобраться ближе, засечь, передать точные координаты и после, когда техника откроет огонь - фиксировать все передвижения противника.В этом деле без хитростей и секретов никак. Когда передвигаешься по лесу, нужно ногу ставить с пятки на носок, так получается действительно гораздо тише, несмотря на то, что повсюду разбросаны ветки и сухие листья, которые трещат или шуршат. Разведчики передвигаются друг за другом и передают информацию рукой друг другу. Один разведчик показывает ладонь. Второй, который двигается за ним, передает сигнал дальше. Что это значит - знают только свои. Идет в голове группы, к примеру, заметил что-то подозрительное, сразу сел, чтобы на него обратили внимание. Показывает ладонь, чтобы все сели…Каждое движение разведчика отточено до мелочей. На некоторых участках местности запах сигарет чувствуется за несколько сотен метров. Поэтому при отборе в подразделение предпочтение отдают некурящим. У них по природе лучше обоняние.Самое сложное - эвакуировать людей. Такое случается довольно часто, учитывая скученность населенных пунктов. За это время приходилось выводить жителей из "красной зоны", делиться питанием и оказывать первую медицинскую помощь. Среди людей, которым оказывали помощь, дети, женщины и старики. Они прятались в подвалах домов, укрываясь от обстрелов ВСУ. Самое сложное в работе разведчиков- выносить раненых, и не только своих бойцов, но и пленных и гражданских. Особенно, если люди находятся под завалами. Ты можешь сам попасть под него, откапывая пострадавших. Еще становишься мишенью для снайперов при эвакуации раненого. Его выносят несколько человек, и они идут рядом, шаг за шагом…О секретах военной службы - в интервью "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

