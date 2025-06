https://ukraina.ru/20250610/proksi-britanii-pochemu-izrail-otkazalsya-priznavatsya-v-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1063817028.html

Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине

Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине - 10.06.2025 Украина.ру

Прокси Британии. Почему Израиль отказался признаваться в поставках оружия Украине

Израильские официальные лица впервые признали, что их страна оказывает военную помощь украинской власти.

2025-06-10T15:12

2025-06-10T15:12

2025-06-10T15:24

эксклюзив

украина

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

мид

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063819132_0:274:1505:1120_1920x0_80_0_0_cf0657cc6545ae82cdd98d69bc1ac458.jpg

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов Америки, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале девяностых годов. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда, потому что Израиль и в военном смысле тоже помог Украине", – рассказал об этом израильский посол в Киеве Михаил Бродский.Израильское министерство иностранных дел, отвечая на запрос журналистов РИА Новости, уже на следующий день дезавуировало сообщение своего дипломата.Однако его неожиданное признание заставило вспомнить информацию, которую публиковали ранее израильские и западные издания.Газета Times of Israel писала в конце апреля о том, что израильская армия сняла с вооружения зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, признав эти ЗРК устаревшими.Они были поставлены Израилю в 1991 году, во время первой американской агрессии против Ирака – для того, чтобы сбивать иракские баллистические ракеты Scud, которые имелись в распоряжении Саддама Хусейна. Однако первое боевое применение американских ракетных установок было заявлено Израилем много лет спустя – в 2014-м, когда Patriot поразил один из первых беспилотников группировки ХАМАС.По данным Times of Israel, за последующие десять лет – вплоть до 2024 года – комплексы Patriot сбили над израильской территорией всего десять воздушных целей. А после начала израильской военной операции в секторе Газа стало ясно, что они обладают не самой большой эффективностью – на фоне стремительного усовершенствования беспилотных летательных аппаратов иранского производства.Из этого были сделаны выводы практического характера. Израильская армия расформировала батарею MIM-104 Patriot PAC-2, а ее персонал приступил к изучению управления израильского зенитно-ракетного комплекса "Железный купол", показавшего более высокую эффективность в противодействии атакам боевых дронов.В то же время, британская газета The Financial Times, ссылаясь сразу на пять источников в политических и военных кругах, писала о том, что США, Израиль и Украина обсуждают возможность передать Украине до восьми батарей ЗРК MIM-104 Patriot.Причем, подразумевалось, что это произойдет после того, как Израиль снимет их с вооружения – в обмен на поставку новейших зенитно-ракетных систем американского производства.Данное сообщение было опубликовано еще в прошлом году, на исходе правления демократической администрации Джозефа Байдена. После инаугурации Дональда Трампа сообщений об этих переговорах больше не поступало. Потому что требования очередных поставок вооружения Украине не отвечали политике нового руководства Белого дома, которое декларировало намерение содействовать прекращению украинского конфликта.Но отношения между командой Трампа и израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху переживают сейчас далеко не лучшие времена. До такой степени, что в конце мая вице-президент США Джей Ди Вэнс весьма демонстративно отменил в последний момент заранее запланированную и согласованную поездку в Израиль.Конечно, нынешняя республиканская администрация в целом по-прежнему благоволит Израилю. На днях американцы в очередной раз заблокировали в Совете безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию с призывом допустить в разрушенную Газу гуманитарные грузы – потому что израильские войска накануне снова заблокировали эти поставки.Однако официальный Вашингтон явно не желает эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и активно развивает партнерские отношения с арабскими государствами Персидского залива, которые посетил с визитом Дональд Трамп в сопровождении пула влиятельных бизнесменов.Несмотря на давление израильского лобби, американские власти пока что не поддерживают призывы ударить по ядерным объектам Ирана, на чем активно настаивают в Тель-Авиве. Большая война на Ближнем Востоке поднимет на некоторое время внутренние рейтинги Нетаньяху – но одновременно с этим взлетят цены на нефть, что грозит Америке очередным инфляционным витком.Кроме того, израильская политика в блокадном секторе Газа привела к беспрецедентному гуманитарному кризису – то есть, к гибели и исходу мирного палестинского населения. Это вызывает растущее недовольство среди американских избирателей, и неудивительно, что Белом доме хотели бы несколько дистанцироваться от излишне токсичного курса израильского премьера.Все это не может радовать Тель-Авив. Израильские правые ястребы с ностальгией вспоминают про не столь давние времена, когда американская внешняя политика полностью находилась в руках Энтони Блинкена, направлявшего ее от имени недееспособного Байдена. Потому что этот агрессивный неоконсерватор накачивал израильскую армию смертоносным оружием и одновременно предоставлял Нетаньяху карт-бланш на любые силовые действия против соседних стран – от Ливана, Сирии и Йемена до Ирана.Внезапные откровения израильского посла в Киеве могут оказаться в этой ситуации политическим знаком, адресованным американским и европейским элитам – своеобразным намеком на то, что руководство Израиля может присоединиться к глобальной подрывной кампании, направленной на ослабление Трампа и срыв мирного урегулирования на Украине."Израиль ведет прокси-войну в интересах Великобритании. Как, кстати, и Украина ведет прокси-войну в интересах Западной Европы против России. Нам нужно серьезнее к этому относиться", – заявила на днях лидер Консервативной партии Соединенного королевства Кеми Баденок, выступая в эфире одного из британских телеканалов.В этой связи стоило бы напомнить, что дипломат Михаил Бродский, который допустил высказывание о поставках ЗРК Patriot Украине, в свое время работал директором по связям с общественностью посольства Израиля в Британии.Последовавшие за этим опровержения израильского МИДа не удивляют. В Тель-Авиве прекрасно понимают, что сотрудничающая с Тегераном Москва при необходимости найдет способы ответа на поставки вооружений для режима Зеленского.Но если израильский посол в Киеве действительно искажает факты и позволяет себе отсебятину в подобном вопросе, становится непонятным, что он до сих пор делает на этом посту?Тем более, что родившийся в Ленинграде Бродский закончил советскую школу, и прекрасно знает о том, что сделали с этим городом нацисты, которых открыто чествуют современные украинские власти.Читайте интервью Петра Акопова "Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"

https://ukraina.ru/20250605/greta-plyvet-v-gazu-pochemu-tunberg-obvinili-v-rodstve-s-rotshildami-1063667407.html

украина

израиль

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, мид, киев