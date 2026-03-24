https://ukraina.ru/20260324/tramp-popal-v-lovushku-aleksey-zubets-obyasnil-pochemu-voyna-s-iranom-zatyanetsya-na-polgoda-1077083068.html

"Трамп попал в ловушку": Алексей Зубец объяснил, почему война с Ираном затянется на полгода

"Трамп попал в ловушку": Алексей Зубец объяснил, почему война с Ираном затянется на полгода - 24.03.2026 Украина.ру

"Трамп попал в ловушку": Алексей Зубец объяснил, почему война с Ираном затянется на полгода

Пентагон запросил у Конгресса более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Это означает, что Трамп собирается вести войну три месяца, но на деле она может затянуться на полгода из-за поддержки Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-03-24T05:40

2026-03-24T05:40

2026-03-24T05:40

новости

иран

китай

сша

дональд трамп

алексей зубец

украина.ру

пентагон

война в иране

война на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_9d106a1425a7415f4a94657083d3f8c0.jpg

Отвечая на вопрос о перспективах ближневосточного конфликта, Зубец пояснил, что сумма запроса говорит о планах Трампа. По его данным, стоимость войны с Ираном для США обходится в миллиард долларов в день, а на пике боевых действий — в три."То есть запрос Пентагона говорит о том, что Трамп собирается вести войну в течение трех месяцев. Но в реальности это может быть полгода, так как продолжительность войны зависит от поддержки Китаем Ирана. Вероятность этого почти стопроцентная", — заявил Зубец.По его словам, хозяин Белого дома оказался в сложной ситуации. "То есть Трамп попал в ловушку, в которой Китай его будет держать по возможности долго", — пояснил эксперт.Он добавил, что для блокировки Ормузского пролива Ирану не нужна масштабная армия. При этом, ключевой вопрос – что будет с самим Ираном, ведь не обязательно, чтобы в боевых действиях была задействована вся страна, "Чтобы заблокировать Ормузский пролив, упрощенно говоря, нужен десяток солдат с одной пушкой. А эти силы Иран найдет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.О значении праздника Ураза-Байрам и современной жизни исламской общины — в материале Дениса Рудометова "Рамиль Замдыханов: Исламский мир возненавидит Украину из-за войны с Ираном, но Зеленского это не волнует" на сайте Украина.ру.

иран

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, китай, сша, дональд трамп, алексей зубец, украина.ру, пентагон, война в иране, война на ближнем востоке, поддержка, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика