"Трамп попал в ловушку": Алексей Зубец объяснил, почему война с Ираном затянется на полгода
Пентагон запросил у Конгресса более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Это означает, что Трамп собирается вести войну три месяца, но на деле она может затянуться на полгода из-за поддержки Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Пентагон запросил у Конгресса более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Это означает, что Трамп собирается вести войну три месяца, но на деле она может затянуться на полгода из-за поддержки Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о перспективах ближневосточного конфликта, Зубец пояснил, что сумма запроса говорит о планах Трампа. По его данным, стоимость войны с Ираном для США обходится в миллиард долларов в день, а на пике боевых действий — в три.
"То есть запрос Пентагона говорит о том, что Трамп собирается вести войну в течение трех месяцев. Но в реальности это может быть полгода, так как продолжительность войны зависит от поддержки Китаем Ирана. Вероятность этого почти стопроцентная", — заявил Зубец.
По его словам, хозяин Белого дома оказался в сложной ситуации. "То есть Трамп попал в ловушку, в которой Китай его будет держать по возможности долго", — пояснил эксперт.
Он добавил, что для блокировки Ормузского пролива Ирану не нужна масштабная армия. При этом, ключевой вопрос – что будет с самим Ираном, ведь не обязательно, чтобы в боевых действиях была задействована вся страна,
"Чтобы заблокировать Ормузский пролив, упрощенно говоря, нужен десяток солдат с одной пушкой. А эти силы Иран найдет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.
О значении праздника Ураза-Байрам и современной жизни исламской общины — в материале Дениса Рудометова "Рамиль Замдыханов: Исламский мир возненавидит Украину из-за войны с Ираном, но Зеленского это не волнует" на сайте Украина.ру.
