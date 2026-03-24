Батиста, Кастро, США и СССР. Кубинская революция как она есть
Когда Дональд Трамп обещает въехать в Гавану на белом слоне (слон – эмблема Республиканской партии), он, конечно, хочет только хорошего – принести кубинцам свободу, демократию и права человека. Мы ему, конечно, верим, но не от чистого сердца – просто помним, с чего всё начиналось
© Открытый источникФидель Кастро в Гаване, 1959 год
Когда Дональд Трамп обещает въехать в Гавану на белом слоне (слон – эмблема Республиканской партии), он, конечно, хочет только хорошего – принести кубинцам свободу, демократию и права человека. Мы ему, конечно, верим, но не от чистого сердца – просто помним, с чего всё начиналось
Началось всё с того, что 10 марта 1952 года на кубе произошёл государственный переворот. К власти пришёл Рубен Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар.
Рубен Сальдивар родился 16 января 1901 года в бедной семье участников войны за независимость Кубы. И тут целая россыпь интересных фактов.
Во-первых, в семье существовал консенсус относительно имени и фамилии ребёнка – их дали по матери. Фульхенсио Батиста появился на свет в 1939 году – он подал документы для участия в выборах президента и тут оказалось, что такого человека на Кубе… нет. С чем была связана смена имени Батиста так никому и не объяснил.
Во-вторых, семья была бедная (в юности ему пришлось поработать на тростниковых плантациях) и к тому же, межрасовая – испанцы были жестокими колонизаторами, но в отличие от англичан почему-то не изобрели расизм. Так что Батиста был метисом и даже с примесью китайской крови (на вопрос откуда обычно следует ответ – из Китая). Запомните это – нам ещё пригодится.
В-третьих, немножко о войне за независимость 1995-98 годов. Это была третья война за независимость Кубы и она, скорее всего, закончилась бы как две предыдущие (тем более, что лидер повстанцев, Хосе Марти, погиб в бою), но тут мирить кубинцев и испанцев взялись США в лице президента Гровера Кливленда (что удивительно – демократа, а не республиканца).
Занялся он этим весьма интересно – в Гавану с дружеским визитом пришёл новенький (введён в состав флота в 1895 году) американский броненосец "Мэн", который тут же благополучно взорвался, унеся на дно 266 моряков. Хотя Испанию в его подрыве никогда официально не обвиняли, США объявили Испании войну и в пару ходов её выиграли – всего за 4 месяца.
В результате Куба получила независимость фактически из рук США. Так что, если вы подумали плохо о Батисте, подумайте ещё раз – его симпатии к США имели прочный патриотический базис.
В 1921 году Батиста пошёл служить в армию, а в 1933 году возглавил военный переворот. Забавно, что "революция сержантов" проходила под лозунгом "Куба для кубинцев". Сам он на первые позиции не рвался, вплоть до 1940 года оставаясь начальником Генштаба (для этого сержант Батиста получил звание полковника – бывает). С 1940 по 1944 год он был президентом, победив на вполне демократических выборах. Его поддерживала широкий фронт политических сил, включающий даже коммунистов, он объявил войну Германии, вошёл в антигитлеровскую коалицию и установил дипломатические отношения с СССР.
В следующий раз Батиста захотел стать президентом в 1952 году, но социология была некрасивой, и он её подправил, просто захватив власть – армия его по-прежнему поддерживала.
Получившийся режим был назван "дисциплинированной демократией". В рамках нового понимания демократии было прекращено действие конституции (принятой в 1940 году при поддержке самого Батисты), распущен парламент, разорваны дипломатические отношения с СССР, отменены запланированные на июнь президентские выборы.
Тем не менее, новый режим был признан США и большинством стран Латинской Америки. Исходя из актуальной в это время логики "лишь бы не коммунист". Так что "украинская демократия" не вчера придумана.
Надо сказать, что правление Батисты сопровождалось экономическим бумом. Но – своеобразным. Диктатор завязал отношения с американской мафией, а та строила на острове отели и казино. Такой себе филиал Лас-Вегаса. В одной только Гаване работало примерно 8500 публичных домов (население города приближалось к миллиону).
Самой Кубе особой пользы от этого не было, зато Батиста получил политическую и финансовую поддержку в США, ну и разное по мелочи… Например, в Гаване плохо было с централизованной канализацией, да и сам Батиста был деятелем не того масштаба как Миндич, например, поэтому золотого унитаза он не получил – только серебряный ночной горшок.
70% экономики Кубы контролировалось из США, в том числе – 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрических и телефонных компаний, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, 40% производства сахара-сырца и 50% всех посевов сахара. Забавно, что эти данные опубликовал сенатор Джон Кеннеди, критикуя политику администрации Дуайта Эйзенхауэра в отношении Кубы, утверждая, что положение Кубы – хуже колониального.
По сей день это подаётся как нечто ужасное, но… могло ли быть иначе? США – единственное государство, которое могло что-то инвестировать в Кубу (европейцы в это время пытались удержать свои разваливающиеся колониальные империи, им было не до того). Сама же Куба внутреннего капитала не имела, поскольку торговала только сахаром.
Но и в этой ситуации можно было бы как-то маневрировать, а все манёвры Батисты были в интересах уважаемых партнёров – сокращение продажи сахара, ограничение посадок риса, временный запрет на забой скота – всё для того, чтобы освободить рынок (мировой, а частью и внутренний) для американских товаров.
Социальная ситуация соответствовала неустанной заботе "временного президента" о своём народе – 200 тыс. семей безземельных крестьян, безработица до 40%, отсутствие нормального здравоохранения (85% сельских жителей не имело доступа к медицине), безграмотность (неграмотны от трети до половины жителей страны) и т.п.
На этом фоне появляется весь в белом Фидель Алехандро Кастро Рус. Он не цветной – сын уроженца Испании и белой же местной уроженки. Он – сын богатых родителей. Да, отец его положение сахарного магната выгрыз буквально зубами и, как скоромно писал сам Кастро, "в нашей семье не было того, что можно было бы назвать олигархическими традициями". Полная противоположность Батисте по социальному статусу, но, при этом, полная противоположность и по взглядам… Коммунистом он сначала не был, он просто хотел, чтобы кубинское правительство действовало в интересах Кубы. Да и действовал первоначально мирными методами – пытался привлечь диктатора к суду (по специальности Кастро – адвокат).
26 июля 1953 группа из 165 повстанцев во главе с Кастро попыталась взять штурмом казарму Монкада в Сантьяго-де-Куба. План состоял в том, чтобы захватить хранящееся в казармах оружие и использовать армейские средства связи с целью дезинформировать военных. В это время в эфире местной радиостанции должны были декламироваться антидиктаторские речи.
Ничего из этого не вышло – часть повстанцев перебили, часть поймали и посадили на 15 лет, но через пару лет в Вашингтоне почувствовали, что ситуация на Кубе меняется в какую-то неправильную сторону и Батиста, когда надо обладавший сверхъестественным чутьём, в мае 1955 года повстанцев выпустил и выслал из страны – в порядке "жеста доброй воли". Общественность почувствовала, что диктатор ослаб…
2 декабря 1956 года Кастро с горсткой союзников вернулся на Кубу на яхте "Гранма". Никакого всенародного восстания не произошло, но, опираясь на поддержку населения, революционерам удалось начать партизанскую борьбу. Уже в марте 1957 года одна из групп повстанцев смогла даже атаковать президентский дворец (почти все погибли).
США продолжали поддерживать Батисту, даже несмотря на то, что он надоел. Потом поняли, что надо что-то делать, но что-то делать было поздно. Уже задним числом, после Карибского кризиса, Кеннеди жаловался, что "Батиста был будто бы воплощением американских грехов".
В ночь на 1 января 1959 года Батиста, выслушав доклад главнокомандующего о полной утрате боеспособности армией, покинул Гавану. В тот же день в город вошли повстанцы, 7 января новую власть признали США (СССР – только 10 января), а 8 января в столицу прибыл Фидель Кастро.
Действия новой власти очень напоминали обычные шаги, предпринимаемые после "патриотического" (в СССР их без обиняков называли националистическими) переворота: национализация стратегических отраслей промышленности, ограничение влияния иностранного капитала, аграрная реформа, направленная на деконструкцию латифундий.
Учитывая монопольное положение американского капитала в Кубе потери понёс именно он – убытки 979 американских компаний и корпораций составили около $ 1 млрд. У американцев было реквизировано 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения, 3 нефтеперерабатывающих и 36 сахарных заводов, масса всякого разного недвижимого имущества помельче.
А вот в деле строительства "дисциплинированной демократии" Кастро был достойным наследником Батисты. Даже более достойным чем сам Батиста – ведь за спиной новой власти не маячили США, которым из эстетических соображений требовалось время от времени демонстрировать какие-то внешние признаки демократии. Так что следующие выборы на Кубе были проведены только после принятия новой Конституции в 1976 году. Причём – по советской системе, с одной партией и обязательными 99,9% за "блок коммунистов и беспартийных".
© РИА Новости . Анатолий Егоров / Перейти в фотобанк Фидель Кастро, Никита Хрущёв и Родион Малиновский в Абхазии
Что до США, то они, понятно, не могли не отреагировать на грабёж.
6 июля 1960 года правительство США приняло закон о сокращении импорта кубинского сахара в США и потребовали введения санкций со стороны союзников. Одновременно осуществлялись попытки свергнуть новую власть путём поддержки недовольных внутри страны. Закончилось всё эпик-фейлом в Заливе Свиней в апреле 1961 года (впрочем, выступления контрреволюционеров продолжались вплоть до 1966 года).
3 февраля 1962 года Джон Кеннеди подписал указ о полном запрете ввоза в США кубинских и поставляемых через Кубу товаров. Введённое тогда эмбарго действует по сей день, ужесточение санкций, о которой систематические рапортует нынешняя вашингтонская администрация – действия против третьих сторон, которые имеют наглость сотрудничать с Кубой (вроде возобновления пиратства в Карибском море).
Действия США были естественными и обоснованными, но они напрямую вывели кубинский режим на социалистический путь развития, куда его с самого начала подталкивал Эрнесто Че Гевара – просто в условиях двуполярного мира (движения неприсоединения ещё не было) деваться кубинцам было некуда.
