"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке

"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке - 24.03.2026 Украина.ру

"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке

Блокировка Ормузского пролива запускает принцип домино. Европа, которая пуста с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев

2026-03-24T05:30

2026-03-24T05:30

2026-03-24T05:30

Отвечая на вопрос о влиянии войны на Ближнем Востоке, Богатырев указал на критическую зависимость Европы от импорта энергоносителей."Ситуация потрясающая. Блокировка Ормузского пролива приводит к тому, что постепенно начинает срабатывать принцип домино. Перерезание такой важной энергетической артерии может привести к тому, что Европа, которая пустая как барабан с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца", — заявил Богатырев.По его словам, если к Ирану присоединятся хуситы и перекроют Суэцкий канал, ситуация усугубится. "Это вообще может вызвать обрушение всего карточного домика", — пояснил эксперт.Он добавил, что в Европе уже есть несколько десятков миллионов мигрантов, которые живут на пособия. Если эти выплаты прекратятся, мощнейшая вспышка криминала гарантирована. А любой всплеск бандитизма в ЕС легко может привести к гражданской войне, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.

европа

ближний восток

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, ближний восток, россия, украина.ру, ес, нато, блокировка, нефть, топливо, кризис, война на ближнем востоке, война в иране, мигранты, трудовые мигранты, ресурсы