"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке
"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке
Блокировка Ормузского пролива запускает принцип домино. Европа, которая пуста с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076458697_0:195:1872:1248_1920x0_80_0_0_cb795d8ec27bd5621bd393070fd3f0a2.jpg
"Европа рухнет через два-три месяца": Богатырев о последствиях конфликта на Ближнем востоке

05:30 24.03.2026
 
Блокировка Ормузского пролива запускает принцип домино. Европа, которая пуста с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
Отвечая на вопрос о влиянии войны на Ближнем Востоке, Богатырев указал на критическую зависимость Европы от импорта энергоносителей.
"Ситуация потрясающая. Блокировка Ормузского пролива приводит к тому, что постепенно начинает срабатывать принцип домино. Перерезание такой важной энергетической артерии может привести к тому, что Европа, которая пустая как барабан с точки зрения первичных ресурсов, может экономически рухнуть в ближайшие два-три месяца", — заявил Богатырев.
По его словам, если к Ирану присоединятся хуситы и перекроют Суэцкий канал, ситуация усугубится. "Это вообще может вызвать обрушение всего карточного домика", — пояснил эксперт.
Он добавил, что в Европе уже есть несколько десятков миллионов мигрантов, которые живут на пособия. Если эти выплаты прекратятся, мощнейшая вспышка криминала гарантирована. А любой всплеск бандитизма в ЕС легко может привести к гражданской войне, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.
