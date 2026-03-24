"Удары по Жешуву приведут к мобилизации Европы": Богатырев о красных линиях и рисках эскалации

В обществе иногда звучат радикальные призывы "ударить по Жешуву", где расположена крупная военная база НАТО. Однако такой необдуманный шаг приведет не к ослаблению, а к мобилизации Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев

2026-03-24T06:10

Комментируя необдуманные призывы наносить удары по территории стран НАТО, Богатырев объяснил, к чему это приведет. По его словам, польский Жешув — это огромная база, и удар по ней потребует серьезных средств."При этом есть турбо-патриоты, которые своей иронией по поводу красных линий фактически обвиняют российское государство в беззубости: "Почему МИД только выражает озабоченность? Давайте бахнем по Жешуву". Допустим, пойдем у этих людей на поводу и ударим по Жешуву. К чему это приведет?" — заявил Богатырев.Эксперт пояснил, что среднестатистический европеец, находящийся в информационной изоляции, воспримет эту атаку как непосредственную угрозу для себя и своей семьи. Даже если он не любит руководство Евросоюза, он однозначно воспримет это как попытку его уничтожить."Это огромная база. Нужны большие калибры, чтобы ее ломать. А когда рядом с твоим домом падают серьезные ракеты, ты однозначно воспримешь это как то, что тебя пытаются убить. Следовательно, это приведет к мобилизации Европы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.

новости, россия, украина, ближний восток, вс рф, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, главные новости, главное, красные линии, атака, нато, польша