Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260324/udary-po-zheshuvu-privedut-k-mobilizatsii-evropy-bogatyrev-o-krasnykh-liniyakh-i-riskakh-eskalatsii-1077078505.html
"Удары по Жешуву приведут к мобилизации Европы": Богатырев о красных линиях и рисках эскалации
В обществе иногда звучат радикальные призывы "ударить по Жешуву", где расположена крупная военная база НАТО. Однако такой необдуманный шаг приведет не к ослаблению, а к мобилизации Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
2026-03-24T06:10
новости
россия
украина
ближний восток
вс рф
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_0:18:658:388_1920x0_80_0_0_4d310fe876dfb80f3ccfd919a157e788.jpg
россия
украина
ближний восток
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_59:0:599:405_1920x0_80_0_0_77237624a9ec6ad06cfe3fada6512fb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ближний восток, вс рф, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, главные новости, главное, красные линии, атака, нато, польша
Новости, Россия, Украина, Ближний Восток, ВС РФ, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Главные новости, главное, красные линии, атака, НАТО, Польша

© Фото : Минобороны РФ
- РІА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
В обществе иногда звучат радикальные призывы "ударить по Жешуву", где расположена крупная военная база НАТО. Однако такой необдуманный шаг приведет не к ослаблению, а к мобилизации Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
Комментируя необдуманные призывы наносить удары по территории стран НАТО, Богатырев объяснил, к чему это приведет. По его словам, польский Жешув — это огромная база, и удар по ней потребует серьезных средств.
"При этом есть турбо-патриоты, которые своей иронией по поводу красных линий фактически обвиняют российское государство в беззубости: "Почему МИД только выражает озабоченность? Давайте бахнем по Жешуву". Допустим, пойдем у этих людей на поводу и ударим по Жешуву. К чему это приведет?" — заявил Богатырев.
Эксперт пояснил, что среднестатистический европеец, находящийся в информационной изоляции, воспримет эту атаку как непосредственную угрозу для себя и своей семьи. Даже если он не любит руководство Евросоюза, он однозначно воспримет это как попытку его уничтожить.
"Это огромная база. Нужны большие калибры, чтобы ее ломать. А когда рядом с твоим домом падают серьезные ракеты, ты однозначно воспримешь это как то, что тебя пытаются убить. Следовательно, это приведет к мобилизации Европы", — резюмировал собеседник издания.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаБлижний ВостокВС РФдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОГлавные новостиглавноекрасные линииатакаНАТОПольша
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
