"Удары по Жешуву приведут к мобилизации Европы": Богатырев о красных линиях и рисках эскалации
В обществе иногда звучат радикальные призывы "ударить по Жешуву", где расположена крупная военная база НАТО. Однако такой необдуманный шаг приведет не к ослаблению, а к мобилизации Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
2026-03-24T06:10
Комментируя необдуманные призывы наносить удары по территории стран НАТО, Богатырев объяснил, к чему это приведет. По его словам, польский Жешув — это огромная база, и удар по ней потребует серьезных средств.
"При этом есть турбо-патриоты, которые своей иронией по поводу красных линий фактически обвиняют российское государство в беззубости: "Почему МИД только выражает озабоченность? Давайте бахнем по Жешуву". Допустим, пойдем у этих людей на поводу и ударим по Жешуву. К чему это приведет?" — заявил Богатырев.
Эксперт пояснил, что среднестатистический европеец, находящийся в информационной изоляции, воспримет эту атаку как непосредственную угрозу для себя и своей семьи. Даже если он не любит руководство Евросоюза, он однозначно воспримет это как попытку его уничтожить.
"Это огромная база. Нужны большие калибры, чтобы ее ломать. А когда рядом с твоим домом падают серьезные ракеты, ты однозначно воспримешь это как то, что тебя пытаются убить. Следовательно, это приведет к мобилизации Европы", — резюмировал собеседник издания.
