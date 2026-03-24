https://ukraina.ru/20260324/chto-proiskhodit-na-blizhnem-vostoke-i-kak-ot-etogo-stradaet-ukraina-khronika-sobytiy-na-utro-24-marta--1077103638.html

Что происходит на Ближнем Востоке, и как от этого страдает Украина. Хроника событий на утро 24 марта

Европейские "друзья" толкают Украину к новым, более суровым условиям мира. США уже присмотрели нового лидера Ирана, пока старый еще на месте. Саудовская Аравия между тем раздумывает присоединиться к ударам по Тегерану

2026-03-24T09:00

эксклюзив

хроники

иран

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

алексей пушков

мид

оон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076595183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fadd7f4a52c2be77797a8040129d8db.jpg

Чем дольше война, тем жестче условияВладимир Зеленский буквально ошарашен тем, что внимание международного сообщества сместилось с Украины на эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.По словам Небензи, киевский режим оказался в непростой ситуации — он "выпал из луча софитов" и теперь отчаянно пытается вернуть к себе внимание западных кураторов и мировой общественности.Ранее постпред РФ уже отмечал, что для киевских властей участие во внешних конфликтах стало важнее поиска путей к миру. В Москве неоднократно подчеркивали, что Зеленский действует в интересах своих западных покровителей, а не собственного народа. Смещение фокуса с украинского кризиса на ближневосточную эскалацию, судя по реакции в Киеве, стало для главы киевского режима болезненным ударом по его попыткам сохранить статус главного "героя" западной повестки.Между тем Василий Небензя заявил, что отказ Украины от переговорного процесса приведет к тому, что киевскому режиму вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта. "Мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придётся столкнуться с новыми условиями урегулирования", — подчеркнул дипломат.Ранее Василий Небензя уже обращал внимание членов Совбеза на то, что для киевских властей участие в любых внешних конфликтах сегодня важнее, чем поиск путей к миру внутри собственной страны. По мнению постпреда, главарь киевского режима Владимир Зеленский заботится об интересах "западных кураторов" гораздо больше, чем о нуждах населения Украины.Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако в Киеве на законодательном уровне запретили любые контакты с Москвой. В Москве подчеркивают, что чем дольше украинское руководство будет отказываться от диалога, тем менее выгодными для него станут условия возможного мирного соглашения.Развитие конфликта на Ближнем Востоке Администрация Соединенных Штатов втайне рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера Исламской республики. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме."Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", — говорится в материале.Как отмечает издание, заинтересованность Белого дома в поиске партнера по переговорам свидетельствует о желании Вашингтона найти выход из затяжного конфликта. Один из американских чиновников назвал Галибафа "одним из самых перспективных кандидатов".Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся в течение недели.Однако в МИД Ирана опровергли эти утверждения, назвав их попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны. Подробности о развитии этой ситуации в обзоре Трамп анонсировал сделку, которую никто не подписывал, Киев "объявил войну" Будапешту. Итоги 23 марта.Между тем российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Дональд Трамп, вероятно, назначит виновным в провале военной операции против Ирана министра войны Пита Хегсета, который ранее настаивал, что конфликт станет "легкой прогулкой на Ближнем Востоке". По словам Пушкова, это может стать одним из доводов, который американский лидер использует, чтобы выпутаться из "иранской ловушки". Кроме того, Трамп может подать устранение части иранского руководства как уже состоявшуюся смену режима.Третьим аргументом для главы Белого дома, уверен сенатор, может стать ситуация с Ормузским проливом. "С самого начала судьба 20-мильного узкого прохода между Ираном и Оманом в Индийский океан была ахиллесовой пятой военной стратегии Вашингтона против Тегерана. В Тегеране это прекрасно понимали — и, образно говоря, поразили именно эту "пяту"", — указал Пушков.Если Трампу удастся разблокировать Ормузский пролив, это станет для него основным аргументом в пользу победы в конфликте, считает эксперт. Все это, по мнению российского сенатора, свидетельствует о том, что, несмотря на подавляющее военное превосходство США, Вашингтону необходимо срочно искать выход из этой войны."Рискованные заявления о переговорах с Тегераном, которых, как заявляет иранская сторона, на деле нет, долго цены на нефть ниже 100 долларов за баррель не удержат", — заключил Алексей Пушков.Одновременно с этим американского лидера в ближайшие дни ждут неожиданные повороты событий, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник."Иран запланировал на ближайшие дни новые сюрпризы, реализация которых может привести к очень серьезным последствиям. Трампу следует на время отложить телефон и социальные сети и с этого момента смотреть только на небо, фондовый рынок и цены на нефть", — говорится в публикации.В то же время наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман может принять решение о присоединении королевства к ударам США по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.По данным издания, один из собеседников отметил, что вступление Эр-Рияда в войну против Исламской республики является лишь вопросом времени.До начала конфликта власти Саудовской Аравии отказывались разрешать использование своей территории и воздушного пространства для нанесения ударов по Ирану. Однако, как сообщили источники WSJ, в последнее время позиция королевства изменилась: Эр-Рияд дал разрешение американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда, расположенную на западе страны.Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью. Также перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Российские войска заняли позиции севернее дороги Рождественское — Терноватое и выходят к населенному пункту Бойково. Артиллерия и авиация наносят удары по резервам украинских формирований в районах Копаней и Любицкого. Попытки прорыва противника на этом участке были успешно сорваны.На Константиновском направлении зафиксировано продвижение российских сил от Берестка к западным окраинам города. Наносятся удары по логистическим цепочкам ВСУ в Дружковке. Кроме того, в самом Константиновке уничтожен склад с боеприпасами, что осложняет снабжение украинской группировки.На Северском направлении идут ожесточенные бои у населенных пунктов Миньковка, Диброва и Липовка. Российские подразделения оказывают давление на Рай-Александровку, ведут бои за Кривую Луку и расширяют зону контроля в районе Калеников. Противник оказывает упорное сопротивление, однако удерживать занимаемые рубежи ему становится все сложнее.На Купянском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Российские войска укрепляются в районе Куриловки, продолжая подготовку к оперативному охвату Купянска-Узлового. Как отмечают военные эксперты, планомерное закрепление на флангах создает предпосылки для дальнейшего продвижения.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

