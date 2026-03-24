"Вассалы не нужны, нужны рабы": Зубец раскрыл хитрый замысел Трампа на Ближнем Востоке

Если еще три года назад США устраивала зависимость стран Ближнего Востока, то сейчас Трамп нацелен на прямой захват ресурсов. Американский госдолг в большой степени можно покрыть нефтью, если ее захватить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-03-24T06:00

Отвечая на вопрос о том, почему президент Соединенных Штатов начал войну против Ирана, Зубец указал на экономические причины."Если еще три года назад американцев устраивала конфигурация на Ближнем Востоке, то есть вассальная зависимость, то сейчас Трамп решил, что вассалы ему не нужны, ему нужны рабы. Он хочет забрать себе нефть, чтобы распоряжаться ею самостоятельно, не договариваясь с саудитами", — заявил экономист.По его словам, американцы могут консолидироваться ради этой цели. "Внутриполитическая грызня может остаться на поверхности, а по факту Штаты могут консолидироваться. Американский госдолг в большой степени можно покрыть нефтью, если ее захватить по всему миру", — пояснил эксперт.Он добавил, что деньги на войну, скорее всего, выделят. "Вполне возможно, что в США может возникнуть двухпартийный консенсус. Если они поймут, что это хороший вариант для всех", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.О значении праздника Ураза-Байрам и современной жизни исламской общины — в материале Дениса Рудометова "Рамиль Замдыханов: Исламский мир возненавидит Украину из-за войны с Ираном, но Зеленского это не волнует" на сайте Украина.ру.

