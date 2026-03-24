Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом

В Сумской области у ВС РФ две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда ВСУ запускают БПЛА. Вторая — растягивание резервов противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-03-24T05:00

Ранее военкор Александр Коц и ресурсы группировки "Север" сообщили о переброске украинских резервов в Глуховский район Сумской области. Там российские войска заняли ряд населенных пунктов у трассы "Москва-Киев". Отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку и контрудары по российским позициям, а 414-я бригада "Птахи Мадьяра" пытается создать над ВСУ плотный дроновый зонтик.Продолжая тему ситуации в Сумской области, Самойлов перечислил задачи, которые решает российское командование.Во-первых, отметил эксперт, ВС РФ создают буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе противник, тем лучше его видно, добавил он.По его словам, вторая задача — ослабить противника на других направлениях. "Во-вторых, мы растягиваем резервы ВСУ, чтобы облегчить наше положение на весьма напряженных участках. А у нас их несколько: первое — Купянск, особенно западный берег Оскола. Второе — Красный Лиман — Святогорск. Третье — Константиновка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.О боях за Красноармейск, действиях противника, эвакуации гражданских и своем отношении к наградам — в материале Игоря Гомольского "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску" на сайте Украина.ру.

