Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом - 23.03.2026 Украина.ру
Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом
Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом - 23.03.2026 Украина.ру
Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом
В Сумской области у ВС РФ две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда ВСУ запускают БПЛА. Вторая — растягивание резервов противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Ранее военкор Александр Коц и ресурсы группировки "Север" сообщили о переброске украинских резервов в Глуховский район Сумской области. Там российские войска заняли ряд населенных пунктов у трассы "Москва-Киев". Отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку и контрудары по российским позициям, а 414-я бригада "Птахи Мадьяра" пытается создать над ВСУ плотный дроновый зонтик.Продолжая тему ситуации в Сумской области, Самойлов перечислил задачи, которые решает российское командование.Во-первых, отметил эксперт, ВС РФ создают буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе противник, тем лучше его видно, добавил он.По его словам, вторая задача — ослабить противника на других направлениях. "Во-вторых, мы растягиваем резервы ВСУ, чтобы облегчить наше положение на весьма напряженных участках. А у нас их несколько: первое — Купянск, особенно западный берег Оскола. Второе — Красный Лиман — Святогорск. Третье — Константиновка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.О боях за Красноармейск, действиях противника, эвакуации гражданских и своем отношении к наградам — в материале Игоря Гомольского "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску" на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
глухов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34995e44cdc8154c158499df4f3f969b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, глухов, самойлов, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Сумская область, Глухов, Самойлов, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, наступление ВС РФ, наступление России, военный эксперт, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом

© РИА Новости . Евгений Биятов / Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
В Сумской области у ВС РФ две задачи. Первая — создание буферной зоны для контроля территорий, откуда ВСУ запускают БПЛА. Вторая — растягивание резервов противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Ранее военкор Александр Коц и ресурсы группировки "Север" сообщили о переброске украинских резервов в Глуховский район Сумской области. Там российские войска заняли ряд населенных пунктов у трассы "Москва-Киев".
Отмечается, что группы ГУР и ССО усиливают разведку и контрудары по российским позициям, а 414-я бригада "Птахи Мадьяра" пытается создать над ВСУ плотный дроновый зонтик.
Продолжая тему ситуации в Сумской области, Самойлов перечислил задачи, которые решает российское командование.
Во-первых, отметил эксперт, ВС РФ создают буферную зону для контроля территорий, откуда киевский режим осуществляет запуск БПЛА или готовит какие-то диверсионные рейды. Чем ближе противник, тем лучше его видно, добавил он.
По его словам, вторая задача — ослабить противника на других направлениях.
"Во-вторых, мы растягиваем резервы ВСУ, чтобы облегчить наше положение на весьма напряженных участках. А у нас их несколько: первое — Купянск, особенно западный берег Оскола. Второе — Красный Лиман — Святогорск. Третье — Константиновка", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.
О боях за Красноармейск, действиях противника, эвакуации гражданских и своем отношении к наградам — в материале Игоря Гомольского "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску" на сайте Украина.ру.
05:10"Зеленского отстранят от власти": почему для выживания Европе нужны российские ресурсы — эксперт
05:00Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом
04:45"Посевной в этом году не будет": экономист объяснил, как топливный кризис ударит по Украине
04:35Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Съесть Россию не получилось": Богатырев о том, почему "жертвами" станут Европа и монархии Залива
04:15"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений
04:08Украинские каналы сообщают о ракетных пусках с бортов стратегической авиации ВКС России
04:00"Мудрая обезьяна и два тигра": Богатырев рассказал о стратегии России в отношении США и Ирана
03:24Белый дом ищет кандидатуры потенциальных предателей во власти Ирана — Politico
02:56Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
02:34В Севастополе при взрыве в жилом доме погибли люди, продолжается тушение пожара и разбор завалов
02:13Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:39Трамп заявил о переговорах, Иран отрицает. События 23 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:21Фронтовая сводка за 23 марта от канала "Дневник десантника"
00:55Силы ПВО отражают ночную атаку на Москву: уничтожены очередные два БПЛА
00:34На Украине торгуют запрещёнными веществами в открытую
00:20Киев не готов к дипломатии, поэтому вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования — Небензя
23:49ДТЭК подтвердил отключение света в Одессе после прилетов и повреждение объектов энергетики
23:37Удары по Одессе продолжаются, запуски БПЛА "Герань" зафиксированы с шести направлений
23:22Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
Лента новостейМолния