Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Сводку на 2:00 мск 24 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-24T02:13
2026-03-24T02:15
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Липецкой, Калужской (особое внимание аэропорт), Тульской, Брянской, Курской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Запорожской, Московской, Орловской, Белгородской, Ростовской областях, в Крыму, в ДНР и ЛНР, в Удмуртии.В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 24 марта вводились в аэропортах Калуги и Москвы (Внуково). В настоящее время в аэропорту Внуково ограничения на полёты сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили за ночь уже шесть украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.По информации Минобороны РФ, в период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами РФ.
Украина.ру, Россия, СВО, ПВО, Москва, Курская область, Внуково, Липецк, Калужская область, Брянская область, Рязанская область, Запорожская область, Московская область, Орловская область, Белгородская область, Ростовская область, Крым, ДНР, ЛНР, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Спецоперация

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:13 24.03.2026 (обновлено: 02:15 24.03.2026)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Калуги и Москвы (Внуково). Сводку на 2:00 мск 24 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Липецкой, Калужской (особое внимание аэропорт), Тульской, Брянской, Курской областях.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Запорожской, Московской, Орловской, Белгородской, Ростовской областях, в Крыму, в ДНР и ЛНР, в Удмуртии.
В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 24 марта вводились в аэропортах Калуги и Москвы (Внуково). В настоящее время в аэропорту Внуково ограничения на полёты сняты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили за ночь уже шесть украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.
По информации Минобороны РФ, в период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.руРоссияСВОПВОМоскваКурская областьВнуковоЛипецкКалужская областьБрянская областьРязанская областьЗапорожская областьМосковская областьОрловская областьБелгородская областьРостовская областьКрымДНРЛНРугрозаБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаСпецоперация
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
05:20"Война всех против всех": эксперт о том, как США разжигают противостояние в Иране и Ираке
05:10"Зеленского отстранят от власти": почему для выживания Европе нужны российские ресурсы — эксперт
05:00Буферная зона и растягивание резервов ВСУ: Самойлов рассказал про задачи ВС РФ под Глуховом
04:45"Посевной в этом году не будет": экономист объяснил, как топливный кризис ударит по Украине
04:35Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Съесть Россию не получилось": Богатырев о том, почему "жертвами" станут Европа и монархии Залива
04:15"Голода не будет": Зубец о прогнозах ООН и возможностях России по поставкам удобрений
04:08Украинские каналы сообщают о ракетных пусках с бортов стратегической авиации ВКС России
04:00"Мудрая обезьяна и два тигра": Богатырев рассказал о стратегии России в отношении США и Ирана
03:24Белый дом ищет кандидатуры потенциальных предателей во власти Ирана — Politico
02:56Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
02:34В Севастополе при взрыве в жилом доме погибли люди, продолжается тушение пожара и разбор завалов
02:13Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:39Трамп заявил о переговорах, Иран отрицает. События 23 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:21Фронтовая сводка за 23 марта от канала "Дневник десантника"
00:55Силы ПВО отражают ночную атаку на Москву: уничтожены очередные два БПЛА
00:34На Украине торгуют запрещёнными веществами в открытую
00:20Киев не готов к дипломатии, поэтому вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования — Небензя
23:49ДТЭК подтвердил отключение света в Одессе после прилетов и повреждение объектов энергетики
23:37Удары по Одессе продолжаются, запуски БПЛА "Герань" зафиксированы с шести направлений
Лента новостейМолния