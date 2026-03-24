Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Калуги и Москвы (Внуково). Сводку на 2:00 мск 24 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-03-24T02:13

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Липецкой, Калужской (особое внимание аэропорт), Тульской, Брянской, Курской областях."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Запорожской, Московской, Орловской, Белгородской, Ростовской областях, в Крыму, в ДНР и ЛНР, в Удмуртии.В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 24 марта вводились в аэропортах Калуги и Москвы (Внуково). В настоящее время в аэропорту Внуково ограничения на полёты сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили за ночь уже шесть украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.По информации Минобороны РФ, в период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

